Qué es el caso Clooney y por qué revoluciona Francia

La reciente decisión del gobierno de Francia de endurecer los requisitos para obtener la residencia y la nacionalidad generó una inesperada disputa política interna al coincidir con la oficialización de la ciudadanía de George Clooney junto a su familia. La implementación de exámenes para inmigrantes no europeos contrasta con la situación del actor, quien reconoció dificultades con el idioma, lo que desató críticas sobre posibles privilegios y criterios dispares en la administración pública.

¿Qué es el caso Clooney?

El conflicto estalló tras la reciente publicación en el Boletín Oficial de la naturalización de la estrella de Hollywood, nacida en Kentucky, junto a su esposa Amal Alamuddin Clooney y sus gemelos, Ella y Alexander. La ministra delegada de Interior, Marie-Pierre Vedrenne, criticó la decisión y consideró que “no envía el mensaje correcto” en un contexto de mayores restricciones para los inmigrantes.

La ministra delegada de Interior, Marie-Pierre Vedrenne, cuestionó el otorgamiento de la nacionalidad a George Clooney THIBAUD MORITZ� - AFP�

Vedrenne expuso la molestia social ante la radio pública France Info. “Comprendo el sentimiento de doble vara que pueden tener algunos franceses”, declaró. Su postura chocó de frente con la del ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien desestimó las críticas y negó la existencia de privilegios para el artista. “No hay ningún doble vara; se trata de una decisión de la autoridad pública conforme a la ley”, aseguró el funcionario para cerrar filas sobre el procedimiento.

El dominio de la lengua francesa representa el punto más sensible del debate. Clooney reconoció a principios de diciembre sus dificultades con el idioma a pesar de tomar 400 horas de clases y bromeó sobre el tema en la cadena Canal+ mientras promocionaba el film Jay Kelly. “Hablan francés delante de mí para poder decirme cosas terribles en la cara y yo no lo sé”, confesó sobre la fluidez de su esposa y sus hijos, quienes hablan con perfección el idioma.

George Clooney junto a su esposa, Amal Clooney Alberto Pezzali� - Invision�

Las nuevas exigencias migratorias en Francia

La reforma, que forma parte del Contrato de Integración Republicana (CIR), fue aprobado en 2024 y comenzará a regir desde el 1 de enero de este año. El sistema endurece las condiciones para extranjeros no europeos que solicitan residencia plurianual o nacionalidad e introduce dos evaluaciones obligatorias y aranceladas.

El primer requisito consiste en una prueba de conocimientos cívicos de 45 minutos. El aspirante debe responder 40 preguntas sobre principios de la República, historia, geografía y cultura en centros digitales autorizados. Para la aprobación se requiere un 80% de respuestas correctas. La segunda exigencia demanda un diploma oficial que certifique un nivel superior de dominio del idioma francés, un estándar mucho más alto que la simple asistencia a cursos requerida anteriormente.

Francia endurece los requisitos para los inmigrantes no europeos frantic00 - Shutterstock

La defensa oficial y los vínculos con el país

El Ministerio de Relaciones Exteriores justificó el otorgamiento de la ciudadanía a la familia Clooney. La cancillería argumentó que el caso “cumple plenamente con las condiciones legales” y destacó que los beneficiarios acreditan residencia permanente. Las autoridades resaltaron el liderazgo del actor Clooney en la industria del cine y la labor de su esposa como abogada especializada en derechos humanos, quien también colabora con instituciones académicas y organizaciones internacionales con sede en suelo francés.

“Mantienen fuertes vínculos personales, profesionales y familiares con nuestro país”, señaló el ministerio. La pareja compró en 2021 una finca y un viñedo en Brignoles, en el sureste de la nación. El actor definió esa propiedad como “el lugar más feliz para nosotros”.

En una entrevista con Esquire en octubre, Clooney declaró: “Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood”. “No quiero que anden por ahí preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otros”, sostuvo el actor estadounidense.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.