Qué opinan los estadounidenses sobre la intervención de Trump en Venezuela

WASHINGTON.- Hay pocas señales de que los seguidores del presidente Donald Trump desearan una mayor implicación de Estados Unidos en conflictos extranjeros antes de la reciente intervención militar en Venezuela, según las últimas encuestas disponibles.

Aun así, muchos republicanos expresaron un respaldo inicial a la operación, según un análisis de The Associated Press.

El incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras el ataque de las fuerzas estadounidenses a Caracas el 3 de enero de 2026 STR - AFP

La mayoría de los estadounidenses querían que su gobierno se enfocara en 2026 en asuntos internos, como la atención médica y los altos costos, en lugar de en temas de política exterior, según una encuesta de AP-NORC del mes pasado. Mientras tanto, las encuestas realizadas inmediatamente después de la operación militar que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro sugieren que muchos estadounidenses no están convencidos de que su gobierno deba intervenir para tomar el control del país.

A pesar de la sugerencia de Trump de que Estados Unidos podría asumir un papel más amplio en el hemisferio occidental, los republicanos, en las encuestas del otoño pasado, seguían oponiéndose en general a que su gobierno se involucrara más en los problemas de otros países.

Todavía hay espacio para que la opinión pública cambie a medida que la administración de Trump aclare sus próximos pasos para Venezuela, pero podría ser un tema desafiante para el presidente republicano, especialmente dado el deseo de los estadounidenses de que el gobierno solucione los problemas económicos en casa.

La política exterior y el comercio de drogas no son prioridades

Al comenzar el nuevo año, los estadounidenses mostraban un menor interés en que el gobierno priorizara la política exterior en comparación con años recientes. Según una pregunta abierta de la encuesta AP-NORC, que invitó a los consultados a mencionar hasta cinco temas en los que querían que el gobierno trabajara en 2026, solo una cuarta parte de los adultos aludió a asuntos internacionales, como la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Israel o la participación general de Estados Unidos en el exterior.

Ese porcentaje fue inferior al registrado en los dos años previos, cuando cerca de un tercio de los encuestados consideraba que los temas internacionales debían ocupar un lugar central en la agenda gubernamental. Prácticamente nadie mencionó a Venezuela de manera específica, lo que refuerza la idea de que el país sudamericano no figuraba entre las principales preocupaciones del electorado estadounidense.

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo norteamericano el 3 de enero

Las fuerzas estadounidenses irrumpieron en Caracas antes del amanecer del sábado en una redada mortal que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien el ejército estadounidense entregó a las autoridades federales para su procesamiento por cargos relacionados con presunto tráfico de drogas.

Según una encuesta de Reuters/Ipsos que concluyó ayer, uno de cada tres estadounidenses aprueba el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y el 72% teme que Estados Unidos se involucre demasiado en el país sudamericano. La encuesta mostró que el 65% de los republicanos respalda la operación militar, en comparación con el 11% de los demócratas y el 23% de los independientes.

La operación en Venezuela se produjo después de que la administración Trump señalara que tenía la intención de centrarse principalmente en la economía interna, una preocupación importante para los votantes de cara a las elecciones de mitad de período de este año que determinarán el control del Congreso durante los últimos dos años del mandato de Trump.

Maniobras militares en la playa El Faro, en Arroyo, el 25 de septiembre de 2025, en un contexto de aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe ante el conflicto con Venezuela Xavier J. Araújo/ El Nuevo Día, Puerto Rico - GDAPHOTO

A pesar del énfasis de la administración Trump en el narcotráfico, pocos ciudadanos identificaron los problemas vinculados a las drogas como una prioridad, y el tema apareció casi exclusivamente entre votantes republicanos. Incluso allí, solo uno de cada diez lo mencionó, frente a una presencia prácticamente nula entre demócratas e independientes.

En contraste, la mayoría de los estadounidenses se mostró mucho más preocupada por asuntos internos, como la atención médica, la situación económica y el costo de vida, que concentraron las principales expectativas sobre la agenda del gobierno.

Más estadounidenses dicen que su país no debe gobernar Venezuela

Trump declaró el sábado que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela por un tiempo no especificado y que podría enviar tropas terrestres. Casi la mitad de los estadounidenses, el 45%, se opusieron a que Estados Unidos tomara el control de Venezuela y eligiera un nuevo gobierno para el país. Aproximadamente nueve de cada diez estadounidenses dijeron que el pueblo venezolano debería ser quien decida el futuro liderazgo de su país.

Sigue sin estar claro cómo Trump pretende cumplir su promesa de gobernar Venezuela. El domingo, pareció indicar que Washington controlaría Venezuela intimidando a sus líderes en lugar de gobernar el país. “Si no se portan bien, daremos un segundo golpe”, declaró Trump. Podría ser una posición complicada para un presidente que se postuló con la promesa de poner “Estados Unidos Primero” y terminar con la participación del país en “guerras eternas”.

Un grupo de personas celebran, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, afuera del restaurante Versailles Cuban Cuisine en Miami el 3 de enero del 2026 Jen Golbeck - FR172329 AP

Sea cual sea el rumbo que tome, la encuesta de Reuters/Ipsos mostró que el 65% de los republicanos apoyan que Estados Unidos gobierne Venezuela. Alrededor del 43% se mostró de acuerdo con la afirmación: “Estados Unidos debería tener una política de dominio sobre los asuntos del hemisferio occidental”, en comparación con el 19% que discrepó. El resto expresó sus dudas o no respondió a la pregunta.

Según una encuesta de AP-NORC de septiembre pasado, solo uno de cada diez republicanos quería que Estados Unidos asumiera un “papel más activo” en la solución de los problemas del mundo. Eran mucho menos propensos que los estadounidenses en general, o los demócratas e independientes, a decir que Estados Unidos debería involucrarse más. La mayoría de los republicanos, el 55%, dijo que el papel actual de Washington en los asuntos globales era “el correcto”.

La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada tras la captura a Maduro a 1248 adultos estadounidenses de todo el país, mostró que el índice de aprobación de Trump era del 42%, el más alto desde octubre y superior al 39% de una encuesta de diciembre.

