El pedido que aumenta entre los migrantes venezolanos con TPS en EE.UU.

La situación de los migrantes venezolanos con estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos volvió a instalarse en el centro del debate migratorio. Tras los terremotos registrados en Venezuela a finales de junio, distintos grupos de la comunidad impulsan una movilización nacional para reclamar medidas que permitan brindar mayor estabilidad a miles de personas que hoy enfrentan incertidumbre sobre su futuro en EE.UU.

Extensión del TPS para venezolanos: el reclamo que gana fuerza en EE.UU.

Según N+ Univision, organizaciones de inmigrantes intensificaron una campaña para solicitar la extensión del TPS para venezolanos o una nueva designación del programa. La iniciativa incluye la recolección de firmas y el envío de cartas a legisladores federales con el objetivo de sumar respaldo político a la propuesta.

La campaña es impulsada por la National TPS Alliance junto con otras entidades dedicadas a la defensa de los inmigrantes. Los promotores buscan que congresistas y senadores apoyen formalmente una medida que permita restablecer las protecciones para quienes podrían quedar expuestos a procedimientos migratorios.

Además de reunir adhesiones, los organizadores invitan a integrantes de la comunidad venezolana y a sus aliados a comunicarse con representantes del Congreso para respaldar iniciativas legislativas relacionadas con el beneficio.

Los impulsores del reclamo sostienen que Venezuela atraviesa dificultades económicas, problemas de seguridad y desafíos humanitarios que durante años justificaron la aplicación de medidas especiales. A ese panorama, agregan, ahora se suman los daños ocasionados por los recientes movimientos sísmicos.

Qué es el TPS y quiénes podrían beneficiarse

El TPS permite que ciudadanos de determinados países permanezcan legalmente en EE.UU. cuando sus naciones enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que dificultan un retorno seguro.

El programa también otorga autorización de trabajo en EE.UU., aunque no representa un camino directo hacia la residencia permanente ni hacia la ciudadanía estadounidense.

Las agrupaciones que promueven la redesignación sostienen que una eventual aprobación alcanzaría a miles de venezolanos que construyeron su vida en ese país, con empleos estables, familias y años de residencia en distintas comunidades.

Según los defensores de la iniciativa, una nueva protección beneficiaría especialmente a quienes enfrentan incertidumbre sobre su situación migratoria. Entre los potenciales beneficiarios figuran trabajadores de sectores como la construcción, los servicios, la logística, el comercio minorista, la gastronomía y el cuidado de personas, áreas donde la comunidad venezolana tiene una gran presencia.

Las agrupaciones que promueven la redesignación sostienen que una eventual aprobación alcanzaría a miles de venezolanos que construyeron su vida en el país Vezquez & Poudat Pllc

El escenario legal tras el fallo de la Corte Suprema

El pedido surge en medio de una disputa política y judicial sobre el futuro del programa para los ciudadanos venezolanos. De acuerdo con N+ Univision, algunos beneficiarios conservan resguardos temporales gracias a situaciones particulares o litigios aún abiertos. Sin embargo, especialistas en temas migratorios señalan que una parte importante de quienes estaban amparados por el programa perdió esa cobertura durante 2025.

A esto se suma una decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el 25 de junio limitó la capacidad de los tribunales para revisar determinaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) relacionadas con la concesión o cancelación del TPS.

Tras los terremotos registrados en Venezuela a finales de junio, distintos grupos de la comunidad impulsan una movilización nacional para reclamar medidas que permitan brindar mayor estabilidad [e]MARCOS SALGADO - XinHua

Para las organizaciones que defienden a los inmigrantes, ese fallo reduce las alternativas disponibles en los tribunales y vuelve más relevante la búsqueda de soluciones por la vía política. Las entidades que respaldan la campaña consideran que los terremotos registrados recientemente en Venezuela refuerzan los argumentos para una nueva evaluación de las condiciones de ese país.