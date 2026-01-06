Qué piensa la esposa del gendarme Nahuel Gallo sobre la situación actual de Venezuela: “Sigue reinando la maldad”

Muchas personas recibieron con algarabía el arresto de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Entre ellas, María Alexandra Gómez: esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido de manera ilegal por el Estado bolivariano desde el 8 de diciembre de 2024. Este martes, la mujer dialogó con LN+ y aseguró que “en Venezuela siguen reinando la maldad y el cinismo”.

“Para nosotros la angustia persiste porque las cárceles están custodiadas”, sostuvo Gómez. “Desde el sábado no tenemos información de lo que está ocurriendo ahí dentro. Las visitas fueron suspendidas hasta nuevo aviso”, agregó.

“Estamos preocupados, pero bueno: esperamos que sea lo que sea que esté pasando, pase rápido para que mi marido pueda regresar a casa", imploró la mujer.

La detención de Maduro como una oportunidad

En su testimonio a LN+, Gómez expuso una idea que combinó deseo con ilusión: “Pensé que el mismo sábado, sacando a Maduro del poder, las puertas de las cárceles en Venezuela se iban a abrir”.

“Pensé que sacarían a los presos políticos, pero no. Todavía queda la cúpula del poder: queda parte de esa célula dentro de Venezuela”, remató la esposa del gendarme argentino.

Nahuel Agustin Gallo ES INOCENTE.



A Nahuel Gallo NUNCA le permitieron Asistencia Consular, Nicolás Maduro quiere tenerla.



Nahuel Gallo nunca ha tenido Defensa Privada, Nicolás Maduro si la tiene.



A Nahuel Gallo se le violó el Derecho Internacional, los Derechos Humanos, el… pic.twitter.com/xv13AGxzKk — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) January 5, 2026

Respecto a la detención del exmandatario bolivariano y comparando su situación con la de Gallo, Gómez dijo: “Maduro tuvo derecho a la defensa privada: él quiere que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional. Ahora bien, tendríamos que preguntarle a Nahuel si a él se lo han respetado”.

“A nosotros nunca nos han dejado tener ni una llamada, ningún tipo de información. Me gustaría saber si a Maduro le funcionan los derechos solo fuera de Venezuela porque dentro, no existen”, aseveró la mujer.

Hola buenos días, aún no tenemos información sobre la situación de Nahuel y de todos los inocentes detenidos injustamente en cárceles en Venezuela.



Confío plenamente en Dios, que la noticia llegará y que Nahuel Agustín Gallo estará abrazado con Víctor pronto.



PD: es el mejor… pic.twitter.com/zYF1Dj7xYE — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) January 3, 2026

Solidaridad con sello argentino

Sobre las maniobras impulsadas desde el Gobierno, Gómez comentó: “Soy consciente de todos los esfuerzos que se hicieron desde la Argentina”. Como no es un problema diplomático, entonces hay que tener fe y esperanza. Debemos comprender que lo que se está haciendo en Venezuela es la única salida para la libertad de todos los presos políticos“.

En sus declaraciones, la mujer también expuso lo que implica emocionalmente seguir en la espera de alguna novedad sobre la situación de su marido.

“Creo que todos los días, cada día es más difícil. Siempre trato de que mi hijo tenga momentos gratos. Llevarlo al parque, que se tome un helado, despejar la mente y esperar que todo esto termine pronto", detalló la mujer y concluyó: “El 21 de enero es su cumpleaños y quiero poner mi fe y esperanza en que Nahuel lo va a abrazar en esa fecha y vamos a estar todos juntos como familia”.