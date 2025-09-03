Qué pasó en Portugal

Un funicular del servicio Elevador da Glória descarriló este miércoles en Lisboa, Portugal. El incidente provocó la muerte de, al menos, 15 personas, y dejó a otras 18 heridas. El vehículo se estrelló contra un edificio en la calle da Glória, lo que generó un amplio despliegue de los servicios de emergencia en la capital del país.

¿Cómo fue el accidente del Elevador da Glória, en Lisboa?

El accidente ocurrió a las 18:05 (hora local) de este miércoles. La composición del funicular descendía desde el mirador de São Pedro de Alcântara hacia la Praça dos Restauradores. En un momento del trayecto, el vehículo perdió control e impactó contra un edificio. Un informe preliminar de las autoridades locales señaló que un cable suelto pudo ser el origen del siniestro.

Bomberos, policías y servicios de emergencias desplegaron un operativo

El balance final de víctimas arrojó un saldo de al menos 15 muertos y 18 heridos. Siete de los lesionados se encuentran en estado grave. Entre los heridos leves hay un menor de edad y una mujer de nacionalidad surcoreana. Las autoridades no identificaron a las víctimas fatales, pero la agencia Reuters informó que entre los fallecidos había algunos extranjeros.

Los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud. El Hospital de São José recibió a gran parte de ellos, incluidos cinco de los casos graves. Esta unidad también atendió a una niña de tres años, quien se encuentra estable y fue derivada al Hospital D. Estefânia.

El siniestro del Elevador da Glória ocurrió a las 18:05 en la capital portuguesa PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Su madre, que está embarazada, ingresó con heridas leves en la Maternidad Alfredo da Costa. Otros ocho heridos fueron llevados al Hospital de Santa María y tres mujeres al Hospital São Francisco Xavier. Los bomberos desplegaron más de 20 vehículos terrestres y 62 efectivos para las tareas de rescate, que continuaron durante la noche para liberar a las personas que permanecían atrapadas.

¿Cuál fue la causa del accidente?

La causa del descarrilamiento todavía no está confirmada. La Policía Judicial mantiene el área aislada mientras realiza la investigación para determinar si existe materia de naturaleza criminal. La empresa Carris, responsable de la gestión del elevador, comunicó que inició una pesquisa interna para determinar los motivos del hecho.

Carris aseguró en un comunicado que cumplió todos los protocolos de mantenimiento del funicular. La compañía informó que la última inspección general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar en 2022. La reparación provisional, con una frecuencia de dos años, se efectuó en 2024. La empresa afirmó que los programas de mantenimiento mensual, semanal y la inspección diaria se cumplen de forma escrupulosa.

Más de 60 efectivos de bomberos trabajaron en las tareas de rescate de las víctimas PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Aunque también existen algunos cuestionamientos. Manuel Leal, dirigente sindical, reveló que los trabajadores de Carris presentaron quejas sucesivas sobre la necesidad de mantenimiento de los elevadores. El sindicato del sector recordó que el servicio está a cargo de una empresa externa privada y declaró al medio Diario de Noticias que los empleados reportaron “quejas sucesivas (...) en cuanto al nivel de tensión de los cabos de sustentación de estos elevadores”.

¿Qué es el Elevador da Glória?

El Elevador da Glória es uno de los funiculares más emblemáticos de Lisboa y una de sus principales atracciones turísticas. Conecta la Praça dos Restauradores con el Bairro Alto y transporta anualmente a más de tres millones de pasajeros. Su capacidad es de 43 personas por vehículo. En febrero de 2002 fue clasificado como monumento nacional.

Fue inaugurado el 24 de octubre de 1885 y su diseño pertenece al ingeniero portugués Raoul Mesnier du Ponsard

No es el primer incidente que sufre. En mayo de 2018, uno de sus carros descarriló, pero en esa ocasión la composición solo salió de las vías y no volcó. El servicio quedó paralizado durante un mes, pero no se registraron heridos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.