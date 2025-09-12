Qué se sabe de la búsqueda del asesino de Charlie Kirk hoy: videos y el paso a paso de la investigación

Un hombre fue detenido alrededor de las 23 (hora local del jueves) por la policía estatal y local de Utah, según un funcionario policial que confirmó los detalles de las declaraciones de Trump a Fox News. Las autoridades federales no han revelado su nombre porque aún están investigando pistas y ejecutando órdenes de registro, según el funcionario, que pidió permanecer en el anonimato para discutir los detalles de la investigación en curso, reportó The New York Times.