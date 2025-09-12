Qué se sabe de la búsqueda del asesino de Charlie Kirk hoy: videos y el paso a paso de la investigación
El FBI aceleró la cacería humana y este viernes detuvieron al presunto autor del crimen del activista conservador estadounidense y aliado del presidente Donald Trump, asesinado este miércoles mientras daba una charla en una universidad de Utah
Detuvieron al presunto asesino
La investigación por el crimen del activista Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, asesinado el miércoles mientras daba una charla en una universidad de Utah, avanza rápidamente. Este viernes detuvieron al presunto autor del crimen, según confirmó el propio mandatario en una entrevista con Fox News: “Con un alto grado de certeza, tenemos bajo custodia al sospechoso del asesinato”, aseguró.
Detalles de la detención
Un hombre fue detenido alrededor de las 23 (hora local del jueves) por la policía estatal y local de Utah, según un funcionario policial que confirmó los detalles de las declaraciones de Trump a Fox News. Las autoridades federales no han revelado su nombre porque aún están investigando pistas y ejecutando órdenes de registro, según el funcionario, que pidió permanecer en el anonimato para discutir los detalles de la investigación en curso, reportó The New York Times.
Lo entregó el padre del presunto autor del crimen
Según el presidente, la captura se produjo luego de que “alguien muy cercano” al sospechoso lo entregara a las autoridades. El joven se encuentra detenido en una comisaría local y, de acuerdo con fuentes citadas por Trump, tanto un ministro como el propio padre del sospechoso colaboraron en la entrega. Está anunciado que en breve las autoridades brindarán una conferencia de prensa.
BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: "I think, with a high degree of certainty, we have him in custody." pic.twitter.com/wAAGegrrWI— Fox News (@FoxNews) September 12, 2025
Cacería humana
El FBI aceleró el jueves la cacería humana para atrapar al autor del crimen de Charlie Kirk. Con ese objetivo, difundieron imágenes del sospechoso y pidieron la ayuda del público para identificarlo, al tiempo que anunciaron el hallazgo de un rifle de alta potencia que podría haber sido utilizado en el ataque.
Fuerte recompensa
Hasta ahora, las autoridades habían pedido ayuda al público, ofrecido una recompensa de 100.000 dólares y difundido imágenes del sospechoso huyendo con una gorra y una mochila. La confirmación de Trump de que el individuo está bajo custodia supone el primer indicio firme de que la investigación se encamina hacia su desenlace.
El escenario del ataque
En el área boscosa cercana a la Universidad del Valle de Utah, Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello mientras encabezaba un acto ante más de 3000 estudiantes, en lo que constituía la primera parada de su “Gira del Regreso Estadounidense”.
