Cuándo son las elecciones en Perú y por qué Trump y EE.UU. las miran de cerca

Este domingo, más de 27 millones de peruanos votarán para elegir presidente, senadores y diputados, en una jornada marcada por la fragmentación política y el foco que el gobierno de Donald Trump mantiene sobre América Latina.

Elecciones en Perú 2026: fechas clave y cómo se vota

Perú ya definió su calendario electoral para renovar sus principales cargos nacionales:

La primera vuelta de las elecciones en Perú se realizará el domingo 12 de abril .

se realizará el . Si ningún aspirante supera el 50% de los sufragios, una eventual segunda vuelta presidencial fue fijada para el 7 de junio.

La votación está pautada para el segundo domingo de abril, aunque hay altas chances de que se recurra al balotaje para la elección del próximo mandatario Manuel Orbegozo - AP

La jornada de votación se desarrollará entre las 7 y las 17 hs (hora local). Quienes ya estén dentro del centro de votación durante el cierre podrán emitir su sufragio más allá del horario.

En el caso de los ciudadanos peruanos en el exterior, el proceso se ajustará al horario local del país en el que residan.

En estos comicios, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), más de 27 millones de electores están habilitados para elegir:

Presidente

Dos vicepresidentes

60 senadores

130 diputados

Representantes ante el Parlamento Andino

Además, se mantiene la obligatoriedad del voto para los menores de 70 años.

Por qué EE.UU. sigue de cerca las elecciones en Perú

La mirada de Estados Unidos sobre Perú responde a una combinación de factores políticos, económicos y estratégicos.

El primero es la ubicación del país sudamericano dentro del mapa regional y su peso en la competencia de influencia entre Washington y Beijing.

Perú aparece como una plaza relevante en la discusión sobre inversiones, comercio, infraestructura y alineamientos diplomáticos, según la visión de analistas políticos consultados por CNN.

En ese marco, el resultado electoral puede influir en el tipo de relación que Lima mantenga con ambas potencias en los próximos años.

“Trump está con un tema de posicionarse como el líder de todo el hemisferio occidental. Dentro de ello, no está aceptando las confrontaciones abiertas de tipo político, ideológico, a su eje de gobierno”, señaló Abelardo Rodríguez Sumano, investigador de la Universidad Iberoamericana de México.

“Está buscando un alineamiento, quiere una subordinación total”, agregó.

A eso se suma el contexto político hemisférico. Bajo el liderazgo de Donald Trump, la política exterior estadounidense hacia Latinoamérica ha mostrado mayor interés en los procesos electorales de la región, especialmente cuando están en juego gobiernos con perfiles más cercanos o más distantes de la Casa Blanca.

Según los expertos, la influencia de Donald Trump y las tensiones con Estados Unidos condicionan los comicios en diversos países latinoamericanos Matt Rourke - AP

El factor Trump y la presión sobre Latinoamérica

El nombre de Trump aparece en el análisis regional porque su administración ha mostrado disposición a influir políticamente, al menos desde el plano discursivo y diplomático, en campañas y escenarios electorales latinoamericanos.

Expertos citados por CNN sostuvieron que esa influencia puede expresarse a través de mensajes públicos, condicionamientos económicos, endurecimiento migratorio, revisión de visas o advertencias sobre el vínculo bilateral con EE.UU.

“Queda claro que los gobiernos que salen abiertamente a confrontar al presidente Trump se convierten inmediatamente en enemigos. Los que salen a confrontar entran en un proceso de rispidez; inmediatamente hay investigaciones, amenazas o cancelación de visas”, afirmó Rodríguez Sumano.

En países donde las remesas, la cooperación o el acceso a financiamiento externo tienen peso, ese tipo de señales puede incidir en el debate político.

“Trump básicamente extorsiona a los electores”, agregó Farid Kahhat, profesor de la Universidad Católica del Perú, a CNN.

Perú se encuentra en el centro de una rivalidad estratégica entre China y EE.UU. ADEK BERRY - AFP

Encuestas en Perú: quiénes lideran y qué puede pasar

Uno de los elementos que más preocupa a observadores internacionales es la inestabilidad del sistema político peruano.

Esta elección llega después de años marcados por crisis institucionales, cambios presidenciales y desgaste de los partidos.

Las últimas encuestas mostraron un escenario muy abierto, con varios postulantes en márgenes de apoyo bajos:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) : se consolida en el primer lugar con un 15% de apoyo.

: se consolida en el de apoyo. Carlos Álvarez (País para Todos) : el actor cómico saltó al segundo puesto con un 8% .

: el actor cómico saltó al . Rafael López Aliaga (Renovación Popular) : ocupa el tercer lugar con un 7% .

: ocupa el . Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) : se ubica en cuarto lugar con un 6% .

: se ubica en . Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Alfonso López Chau (Ahora Nación): empatados en el quinto puesto con un 5% de apoyo cada uno.

Para que una fórmula presidencial gane las elecciones en la primera vuelta, debe obtener más del 50% de los votos válidos.

Si ninguno de los candidatos logra superar este umbral, se debe realizar obligatoriamente una segunda vuelta o balotaje.

En esta instancia, solo participan los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta, y resultará ganador aquel que obtenga la mayoría simple de los sufragios.

Dentro de ese grupo, los perfiles más cercanos a una agenda conservadora, de reducción del Estado o de mayor afinidad con liderazgos de derecha regionales son los que podrían ser observados con más atención desde Washington, en especial por su posible sintonía con la administración Trump.

“Hay un proceso de todo al mismo tiempo. Una vez que EE.UU. definió que el continente es su área de influencia, los gobiernos de Latinoamérica, todos, se están adaptando a ello”, señaló Rodríguez Sumano.