Qué se sabe del acuerdo de paz que firmarían EE.UU. e Irán

DUBAI.– Estados Unidos e Irán avanzan hacia la firma de un acuerdo interino de alto el fuego que busca poner fin a meses de escalada militar y abrir una instancia de negociación sobre el programa nuclear de Teherán, mientras comienzan a conocerse detalles tras días de hermetismo. El entendimiento, aún en fase de borrador, contempla un alto el fuego inmediato y una serie de compromisos políticos y económicos que marcarían un giro en la estrategia de Washington en Medio Oriente, tras años de presión y sanciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán sugirió este miércoles por la noche que los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian, presidente iraní, podrían firmar el acuerdo con Estados Unidos.

El memorando anunciado por Trump, establece una ventana de 60 días para alcanzar un pacto definitivo, en un contexto de fuertes tensiones regionales y presiones internacionales para evitar una ampliación del conflicto.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dirigirá el periodo de transición. Getty Images

En las últimas horas, altos funcionarios estadounidenses leyeron el contenido del documento a un grupo reducido de periodistas bajo condición de anonimato, en un intento por despejar dudas, mientras Irán aún no publicó el texto oficial.

Según un funcionario, Estados Unidos o Irán podrían retirarse en cualquier momento hasta que alcancen un acuerdo final.

El funcionario se refirió a los planes para trabajar con Irán para alcanzar un acuerdo final como un “pacto de caballeros” y dijo que en las conversaciones que comienzan este fin de semana se sabrá si pueden seguir adelante. Si las conversaciones con Irán no parecen estar dando resultado, Estados Unidos podría abandonar los esfuerzos de negociación y volver a “apretarles las tuercas de forma muy, muy agresiva”, dijo el funcionario.

Sin embargo, persisten dudas sobre los mecanismos de verificación, la viabilidad política interna en ambos países y la disposición de los actores involucrados a sostener los compromisos en el tiempo.

Cese de hostilidades y compromiso político

El eje central del acuerdo establece un alto el fuego inmediato, integral y de carácter permanente en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel e Hezbollah mantenían combates paralelos, que amenazaban con derivar en un conflicto regional abierto.

El borrador incorpora además disposiciones específicas para garantizar la “integridad territorial” libanesa tras los recientes ataques israelíes, un punto sensible dentro de la negociación.

Vista de edificios dañados en Teherán luego de una jornada de ataques en la capital iraní - - AFP

Ambas partes se comprometen a abstenerse de acciones militares, amenazas o interferencias mutuas.

El documento también fija principios generales de respeto a la soberanía, aunque deja para una fase posterior los mecanismos técnicos de verificación y cumplimiento. En los hechos, la tregua implica un retorno parcial al statu quo previo, sin que se hayan alcanzado plenamente los objetivos estratégicos iniciales de Washington.

Negociación nuclear: una cuenta regresiva

El acuerdo abre un período de negociaciones de dos meses —prorrogable— para alcanzar un pacto definitivo sobre el programa nuclear iraní, considerado el núcleo del conflicto entre ambas potencias desde hace más de una década.

Según los funcionarios estadounidenses, el borrador introduce un nuevo estándar “mínimo” para reducir la pureza del uranio altamenteenriquecidode Irán, aunque no detalla límites concretos ni un esquema de inspecciones reforzado.

Durante ese lapso, Estados Unidos se compromete a no recurrir a acciones militares, mientras que Irán reafirma su promesa de no desarrollar armas nucleares, una declaración similar a la que ya había formulado en el acuerdo de 2015.

Sin embargo, el texto interino no establece límites concretos al enriquecimiento de uranio ni mecanismos de inspección adicionales, lo que genera dudas entre analistas y actores políticos sobre la efectividad del proceso.

El complejo nuclear de Natanz en Irán Vantor

El Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió previamente que Irán dispone de reservas de uranio enriquecido cercanas a niveles aptos para uso militar, suficientes como para fabricar varias armas nucleares si así lo decidiera.

Concesiones y alivio de sanciones

Uno de los aspectos centrales del entendimiento es el alivio económico para Irán. Según el borrador, Estados Unidos avanzará en la suspensión —aunque no eliminación— de algunas sanciones de gran alcance una vez firmado el acuerdo, lo que permitiría a Teherán reactivar parcialmente su economía.

Esto incluye la posibilidad de retomar exportaciones de petróleo, un factor clave para sus ingresos. A su vez, el esquema contempla un eventual levantamiento más amplio de sanciones en etapas posteriores, condicionado al progreso en la negociación nuclear.

Vista del estrecho de Ormuz, corredor estratégico para el transporte de petróleo y gas - - AFP

El plan también incluye la movilización de al menos 300.000 millones de dólares destinados a la reconstrucción de infraestructura dañada por los bombardeos, fondos que, según funcionarios, provendrían principalmente de países del Golfo interesados en estabilizar la región y garantizar el flujo energético.

El presidente Trump negó reiteradamente que Estados Unidos esté enviando dinero a Irán como parte del acuerdo en negociación, aunque reconoció que los activos iraníes congelados durante el conflicto deberían eventualmente ser restituidos. “No es nuestro dinero, es su dinero, y lo congelamos”, afirmó. Mientras que primero consideró la posibilidad de retener esos fondos en beneficio de Washington, luego la descartó. Según explicó, una decisión de ese tipo podría socavar la confianza global en el dólar: “Si no los devolviéramos, nadie volvería a invertir en dólares”, advirtió.

Petróleo, comercio y energía

El acuerdo tendría efectos inmediatos sobre la economía mundial, en particular por la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto neurálgico por el que transita cerca del 20% del petróleo y gas comercializados globalmente. Su normalización es considerada clave para estabilizar los mercados energéticos.

Según los detalles revelados, el borrador solo garantiza el paso gratuito por esta vía estratégica durante 60 días, sin descartar la posibilidad de que se impongan tarifas en el futuro, lo que introduce un elemento de incertidumbre para los mercados.

El conflicto había interrumpido el tránsito marítimo y disparado los precios energéticos, encareciendo bienes básicos en numerosos países y afectando cadenas de suministro globales.

El texto también exige el levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes y prevé operaciones para eliminar minas en la zona, lo que permitiría restablecer plenamente la navegación comercial y reducir los costos logísticos internacionales.

Tensiones políticas y críticas

Pese al avance diplomático, el acuerdo genera fuertes resistencias. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta críticas internas, ya que el entendimiento no garantiza una retirada iraní de la región ni limita de forma inmediata su capacidad nuclear, dos de los principales objetivos de seguridad israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sigue de cerca el avance de las negociaciones internacionales ILIA YEFIMOVICH - POOL

En Estados Unidos, el pacto también podría provocar objeciones en el Congreso, donde sectores consideran que Washington concede beneficios anticipados sin obtener contrapartidas equivalentes.

El propio Donald Trump, impulsor del acuerdo, mantuvo una postura ambivalente. Por un lado lo elogió públicamente como “una oportunidad histórica”, pero advirtió que podría abandonarlo si no satisface las expectativas de su administración o si Irán incumple los compromisos asumidos.

Agencias AP, AFP y ANSA