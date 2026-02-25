EE.UU. hace un gesto inesperado hacia Cuba y Rubio busca respaldo regional en el Caribe

WASHINGTON.- En el contexto del viaje al Caribe del secretario de Estado, Marco Rubio, donde buscará apoyo regional a las políticas hemisféricas de Donald Trump, el gobierno norteamericano anunció este miércoles que autorizará la reanudación de la venta de petróleo a Cuba, con la condición de que el combustible vaya a manos de ciudadanos y empresas del sector privado.

“El gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP [Support for Cuban People, ‘Apoyo al pueblo cubano’]” indica la nota explicativa del Departamento del Tesoro.

Filas para cargar combustible en una estación de servicio de La Habana YAMIL LAGE� - AFP�

Aunque Cuba no forma parte de la Comunidad del Caribe (Caricom) a cuya cumbre asistirá Rubio, la situación de la isla comunista es uno de los principales temas de la reunión que se realiza en San Cristóbal y Nieves.

El viaje de Rubio se produce además en el contexto de la operación militar ordenada por Trump el mes pasado para sacar del poder y detener al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la intensificación de las tácticas agresivas norteamericanas para combatir el presunto tráfico de drogas.

Al llegar a San Cristóbal y Nieves, Rubio afirmó que Venezuela necesitará elecciones libres.

Marco Rubio se reúne con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Basseterre, San Cristóbal y Nieves Jonathan Ernst� - Pool Reuters�

“Para que den el siguiente paso hacia el verdadero desarrollo de ese país y se beneficien realmente de sus riquezas en favor de su pueblo” los venezolanos “necesitarán la legitimidad de elecciones justas y democráticas”, dijo el secretario de Estado norteamericano.

Tras la caída de Maduro, Washington apoyó la sucesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, además anunció sanciones para los países o empresas que quisieran exportar petróleo a Cuba, lo que condujo a La Habana a una situación crítica.

El régimen castrista, ya inmerso en una grave crisis económica, anunció que estaba dispuesto a negociar, y paralelamente flexibilizó las medidas internas para importar petróleo.

Por primera vez en casi 70 años, la isla comunista autorizó la importación de combustible por vías privadas.

Motociclstas entran a una gasolinera en La Habana. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció el 30 de enero de 2026 el intento del presidente estadounidense Donald Trump de asfixiar la economía de la isla comunista con un pretexto falso. ADALBERTO ROQUE - AFP

Estados Unidos ya empleó una fórmula novedosa para Cuba hace unas semanas, cuando anunció ayuda humanitaria de urgencia, como medicamentos y alimentos, en respuesta a la destrucción causada por el huracán Melissa. Pero el Departamento de Estado precisó que la ayuda se haría a través de la Iglesia católica.

Preocupación por Cuba

El Departamento de Estado no ha dicho con qué funcionarios se reunirá Rubio en el Caribe, pero sí que tiene la intención de hablar sobre maneras de promover la seguridad y la estabilidad regionales, el comercio y el crecimiento económico en reuniones de grupo y bilaterales.

Los líderes caribeños abogaron este martes por “tomar acción colectiva” para apoyar a Cuba, en medio de la crisis que sufre por el asedio petrolero de Estados Unidos.

“Debemos abordar la situación en Cuba con claridad y coraje. Cuba es nuestro vecino caribeño. Sus médicos y profesores han servido en toda nuestra región. Debemos tener claro que una crisis prolongada en Cuba afectará a la migración, la seguridad y la estabilidad económica a través de la región caribeña”, subrayó Andrew Holness, el primer ministro de Jamaica, durante su intervención en una conferencia de Caricom.

451 El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, participa en una foto familiar con los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Basseterre, San Cristóbal y Nieves JONATHAN ERNST� - POOL�

Holness indicó que Jamaica “se mantiene firmemente a favor de la democracia” y que su país también “apoya un diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos orientado a la desescalada, la reforma y la estabilidad”.

Rubio salió de Washington, donde hay además cada vez más preocupación por la posibilidad de un ataque estadounidense contra Irán, inmediatamente después de que el presidente concluyera su maratónico discurso.

Marco Rubio espera para reunirse con el primer ministro de St. Kitts y Nevis, Terrance Drew en Basseterre Jonathan Ernst� - Pool Reuters�

En su mensaje sobre el Estado de la Unión, pronunciado la noche del martes, Trump calificó la captura de Maduro como “una victoria absolutamente colosal para la seguridad de Estados Unidos. Y también abre un brillante nuevo comienzo para el pueblo de Venezuela”.

Los líderes del bloque de 15 países se reúnen para debatir asuntos apremiantes en una región a la que Trump ha apuntado con una encarnación del siglo XXI de la Doctrina Monroe, destinada a garantizar el predominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

El mandatario afirmó que su gobierno está “restaurando la seguridad y el predominio estadounidenses en el hemisferio occidental, actuando para asegurar nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera”.

Rubio deberá enfrentar además las quejas de los líderes de la Caricom por diversas medidas de Washington, como las exigencias para que los países acepten a personas deportadas de terceros países procedentes de Estados Unidos, rechacen misiones médicas cubanas y enfríen las relaciones con China.

Godwin Friday, primer ministro recién elegido de San Vicente y las Granadinas, se hizo eco de los temores de muchos líderes europeos cuando señaló que el Caribe enfrenta desafíos “desde dentro y desde fuera. Las reglas y prácticas internacionales a las que nos hemos acostumbrado a lo largo de los años han cambiado de maneras preocupantes”.

Terrance Drew, primer ministro de San Cristóbal y Nieves y presidente de la Caricom, manifestó el martes, durante la ceremonia de apertura, que la región “se encuentra en una hora decisiva”.

“El orden global está cambiando”, expresó. “Las cadenas de suministro siguen siendo inciertas, los mercados energéticos fluctúan y los impactos climáticos se intensifican”.

Al igual que otros líderes, Drew habló de la cambiante geopolítica y sostuvo que la situación humanitaria en Cuba debe abordarse y tomarse en serio.

El ministro de Relaciones Exteriores de las Bahamas, Fred Mitchell, dijo a The Associated Press el martes, antes de la cumbre, que no sabe si se abordarán temas específicos en las conversaciones con Rubio, pero que espera un debate completo sobre la naturaleza de la relación con Estados Unidos.

“Se trata de respeto mutuo y de un orden basado en reglas”, afirmó. “Esas son algunas de las cosas que esperaríamos de la reunión, y también estamos disponibles para cualquier diálogo privado con el señor Rubio”.

Agencias AFP y AP