Qué se sabe del huracán Melissa, tras pasar por Jamaica y llegar a Cuba, este miércoles 29

El huracán Melissa tocó tierra este martes en Jamaica como una tormenta catastrófica de categoría 5, la más fuerte que golpeó la isla desde que comenzaron a llevarse registros hace 174 años, con vientos sostenidos que rompieron el umbral de los 320 kilómetros por hora.

En la madrugada del miércoles llegó a la zona este de Cuba, con epicentro en Guantánamo, donde se debilitó y pasó a categoría 3. Autoridades señalaron que el número de evacuados en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín asciende a 735.000 personas.

Meteorólogos coinciden en que los daños materiales del huracán Melissa “son incalculables”.

Melissa tocó tierra en Cuba tras golpear a Jamaica

El poderoso huracán Melissa tocó tierra en el este de Cuba este miércoles con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, después de haberse debilitado a categoría 3 tras asolar Jamaica con violentas ráfagas y lluvias torrenciales.

El Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH) calificó el huracán de “extremadamente peligroso”. “Melissa tocó tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico”, señalaron desde el organismo.

Un hombre camina bajo la lluvia antes de la llegada del huracán Melissa, en Canizo, una localidad en Santiago de Cuba Ramon Espinosa - AP

Las autoridades cubanas informaron que unas 735.000 personas fueron evacuadas, sobre todo en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo