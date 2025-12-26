Qué se sabe del nuevo plan de paz de 20 puntos negociado con Estados Unidos que Zelensky envió a Moscú

KIEV.– Un borrador revisado de plan de paz, presentado esta semana por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, tras negociaciones con Estados Unidos, fue enviado a Moscú para que tome una decisión, en lo que podría ser el mejor intento de Kiev hasta el momento de poner fin a la guerra con Rusia.

Los 20 puntos incluidos en el plan –que, según el mandatario ucraniano está “listo en un 90%”–abarcan una amplia gama de cuestiones, desde las garantías de seguridad que Kiev reclama para evitar futuras agresiones rusas hasta compromisos para reconstruir el país devastado por la guerra.

Fotografía del 23 de diciembre de 2025 del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante una reunión con periodistas en Kiev HANDOUT� - UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE�

Zelensky reconoció que Ucrania y Estados Unidos aún no alcanzan un acuerdo pleno sobre las cuestiones territoriales, que han sido el principal punto de fricción en las conversaciones de paz.

“Nuestro objetivo es llevar todo al 100%”, dijo a los periodistas tras anunciar planes para viajar a Florida y reunirse el fin de semana con el presidente norteamericano, Donald Trump. “Eso no es fácil”, agregó.

Zelensky dijo a principios de semana que el nuevo borrador estaba siendo presentado por Estados Unidos a Rusia. El viernes afirmó que Ucrania no tenía información sobre cómo habían sido recibidos en Moscú los compromisos propuestos por Kiev, y que Rusia ha mostrado pocas señales de estar dispuesta a poner fin a la guerra.

Si bien el mandatario ucraniano no publicó el borrador del documento, desgranó el contenido del mismo punto por punto en una sesión informativa en Kiev con varios medios. Esto es lo que se sabe sobre los 20 puntos.

¿En qué coinciden Ucrania y Estados Unidos?

El líder ucraniano dijo estar especialmente satisfecho con el amplio acuerdo entre Kiev y Washington sobre las garantías de seguridad para asegurar que Rusia no vuelva a invadir Ucrania. Estas garantías incluirían el mantenimiento de un Ejército en tiempos de paz de 800.000 efectivos, financiado por socios occidentales, así como la membresía de Ucrania en la Unión Europea (UE).

Zelensky busca que el acuerdo incluya una fecha precisa para la entrada en el bloque europeo, lo que sigue siendo incierto dada la complejidad de sus negociaciones de adhesión.

Un sacerdote permanece de pie ante el Memorial a los Combatientes Ucranianos y Extranjeros Caídos en la Plaza de la Independencia, en Kiev, el 26 de diciembre de 2025 TETIANA DZHAFAROVA� - AFP�

Las garantías también incluirían un acuerdo bilateral de seguridad con Estados Unidos, aprobado por el Congreso, así como apoyo militar europeo a las defensas de Ucrania. Algunos países europeos han dicho que están dispuestos a desplegar fuerzas en Ucrania, aunque Rusia ha manifestado su oposición a la presencia de tropas extranjeras.

Según el mandatario ucraniano, “Estados Unidos, la OTAN y los países europeos firmantes ofrecerán a Ucrania garantías de seguridad calcadas sobre el Artículo 5″ del alianza atlántica –la cláusula defensiva colectiva según la cual un ataque a un miembro del grupo es considerado un ataque directo a toda la unión– y Rusia deberá formalizar “una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes y documentos requeridos para la ratificación” del tratado.

Chicos llevan estrellas navideñas junto a vehículos rusos destruidos exhibidos en la plaza Mykhailivska en Kiev, el 25 de diciembre de 2025 ROMAN PILIPEY� - AFP�

Ucrania y Estados Unidos también acordaron una serie de disposiciones para evitar la reanudación de las hostilidades, como un mecanismo para monitorear la línea de contacto “mediante un sistema de vigilancia basado en medios espaciales”. El borrador del plan incluye además el compromiso de liberar a todos los prisioneros de guerra y civiles detenidos –incluidos los chicos mantenidos cautivos por el Kremlin–, así como de organizar elecciones en Ucrania lo antes posible tras la firma de un acuerdo de paz.

¿Cuáles son los puntos de desacuerdo?

El destino del territorio controlado por Ucrania en la región oriental de Donetsk sigue siendo “el punto más complejo”, dijo Zelensky el martes.

El compromiso que describió Zelensky retoma la idea de crear una zona desmilitarizada en Donetsk –que quedaría “de facto” en manos rusas– pero la amplía para incluir no solo las áreas evacuadas por las fuerzas ucranianas, sino también zonas controladas por Rusia de las que Moscú retiraría sus tropas. Una zona de amortiguamiento supervisada por fuerzas internacionales separaría a ambas partes dentro del área desmilitarizada.

Fotografía difundida por el Servicio de Emergencias de Ucrania el 25 de diciembre de 2025 de un rescatista ucraniano extinguiendo un incendio en Cherníhiv HANDOUT� - UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE�

“La Federación Rusa debe retirar sus tropas de las regiones de Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumi y Járkov para que el presente acuerdo entre en vigor”, leyó Zelensky ante los medios.

Otro punto de fricción gira en torno a una central nuclear ocupada por Rusia en la región sureña ucraniana de Zaporiyia. Se trata de la mayor planta nuclear de Europa, con una capacidad de generación de seis gigavatios, y Kiev sostiene que la necesita para la reconstrucción de posguerra.

Según el texto leído ante los medios, no obstante, la propuesta actual contempla que la planta sea “operada conjuntamente por tres países: Ucrania, Estados Unidos y Rusia”.

¿Cuál es el plan para la Ucrania de posguerra?

El nuevo borrador prevé la creación de un “Fondo de Desarrollo de Ucrania para invertir en sectores de alto crecimiento, incluidos la tecnología, los centros de datos y la inteligencia artificial”, en el que empresas norteamericanas y ucranianas cooperarían para apoyar proyectos de reconstrucción, entre ellos en el sector energético.

El plan menciona además la “extracción de minerales y recursos naturales” en Ucrania, algo que la administración de Trump ha convertido en una prioridad dentro de sus intereses económicos en el país.

Agentes de policía inspeccionan un vehículo dañado tras ser alcanzado por un ataque aéreo ruso en Járkiv, Ucrania, el viernes 26 de diciembre de 2025 Andrii Marienko� - AP�

El documento señala que “se establecerán varios fondos” para abordar la recuperación y reconstrucción de Ucrania tras la guerra, con el objetivo final de recaudar hasta 800.000 millones de dólares.

Indica también que se designará a “un líder financiero global de primer nivel” para “organizar la implementación del plan estratégico de recuperación y maximizar las oportunidades de prosperidad futura”. Esto probablemente alude a la firma estadounidense BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, que recientemente fue incorporada a las conversaciones de paz por la parte estadounidense.

¿Qué dijo Rusia?

Durante el fin de semana, el Kremlin enfrió las expectativas sobre la posibilidad de que un acuerdo estuviera próximo, aunque afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, había sido informado sobre las negociaciones.

El principal asesor de política exterior de Moscú, Yuri Ushakov, calificó las últimas conversaciones de paz entre Estados Unidos y Ucrania como “bastante poco constructivas”.

Foto distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú el 26 de diciembre de 2025 MIKHAIL METZEL� - POOL�

Es probable que Rusia rechace los compromisos ofrecidos por Ucrania sobre los arreglos territoriales y el control de la central nuclear. El Kremlin ha dicho reiteradamente que su objetivo es lograr una toma militar completa de Donetsk –ya sea en el campo de batalla o en la mesa de negociaciones– y ha descartado cualquier posibilidad de devolver la planta nuclear al control ucraniano.

Agencia AFP y diario The New York Times