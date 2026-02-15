Quién era Quentin D., el joven militante de derecha asesinado por una turba en Lyon

Un joven militante de derecha, identificado como Quentin D, falleció tras ser agredido por una turba frente al Instituto Sciences Po en Lyon, en el marco de una conferencia propalestina de la eurodiputada del partido de izquierda Francia Insumisa (LFI), Rima Hassan.

El estudiante, de 23 años, formaba parte de un grupo de activistas que se había congregado en las inmediaciones para manifestarse contra la dirigente. Allí exhibió un cartel con consignas contra el “islam-extremismo”. En ese contexto se produjo el ataque que derivó en su fallecimiento.

Si bien la organización identitaria Némesis indicó que el joven trabajaba como guardia de seguridad para el colectivo, su entorno relativizó esa versión. El abogado de la familia, Fabien Rajon, aseguró que no integraba ningún servicio formal y lo describió como “estudiante de tenis y filosofía” dedicado a la vida pastoral. También afirmó que no tenía antecedentes penales y que expresaba sus posturas sin recurrir a la violencia. De acuerdo con el diario Le Monde, asistía con frecuencia a la parroquia de Saint-Georges.

Muerte de Quentin D.

Sin embargo, se confirmó su cercanía con movimientos nacionalistas. El grupo Audace —de tendencia nacionalista revolucionaria— informó que Quentin simpatizaba con ellos y que había pertenecido anteriormente a la monárquica Acción Francesa. “Participó en numerosos entrenamientos deportivos con nosotros, incluyendo boxeo y running”, declaró un portavoz a la AFP.

Investigación y sospechas

Mientras la Fiscalía de Lyon intenta esclarecer las circunstancias del ataque, el colectivo Némésis asegura haber identificado a un presunto sospechoso, a quien vinculó con el entorno del diputado Raphaël Arnault (LFI) y con la agrupación antifascista Jeune Garde, disuelta en 2025 tras acusaciones por episodios violentos.

El caso generó fuertes cruces en el escenario político francés. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, responsabilizó a la “extrema izquierda” por el crimen, sin mencionar partidos en particular. Por su parte, la dirigente de ultraderecha Marine Le Pen reclamó que se consideren a las milicias ultraizquierdistas como organizaciones terroristas y apuntó contra LFI.

L’agression effroyable qui a eu lieu à Lyon et qui laisse un jeune homme de 20 ans entre la vie et la mort, appelle le gouvernement à sortir de sa torpeur face à des milices d’extrême-gauche qui depuis des années, s’appuyant sur la complaisance et le soutien de partis tels que la… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 13, 2026

“Este ataque debe obligar al Gobierno a salir de su letargo ante las milicias de extrema izquierda que, amparadas por la complacencia de partidos como LFI, multiplican la intimidación y los ataques en el espacio público”, denunció Le Pen en X.

Desde La Francia Insumisa, el coordinador nacional Manuel Bompard rechazó cualquier vínculo con el suceso: “Nuestro partido no tiene ninguna responsabilidad. El equipo de seguridad del movimiento no tuvo contacto alguno con los grupos que se manifestaban afuera”, sentenció.