Quién es el exbasquetbolista que detuvieron en Venezuela

La policía de Venezuela arrestó a Alexander Vargas este domingo en un gimnasio de Caracas, un exbasquetbolista que ocupó cargos de alta jerarquía durante el gobierno de Nicolás Maduro. El procedimiento ocurrió bajo la actual administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez, tras la caída de Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

¿Quién es Alexander Vargas?

Alexander Vargas, conocido en el ámbito público como “Mimou”, tiene 56 años y representa una pieza clave del engranaje político previo. El dirigente desempeñó funciones como diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Su carrera en la administración pública incluyó responsabilidades de peso en el Poder Ejecutivo nacional y ejerció como viceministro en dos áreas distintas: el Despacho de la Presidencia y la cartera de Deporte. El funcionario también lideró la Fundación Movimiento por la Paz, una entidad que depende de la estructura de la presidencia.

Vargas terminó su gestión al frente de la mencionada fundación el 20 de febrero. El exfuncionario utilizaba sus perfiles en las redes sociales para difundir su actividad política y el contacto con los ciudadanos. En sus plataformas digitales, el hombre figura actualmente como presidente de Frontinos del Táchira, un equipo de baloncesto profesional que inició sus operaciones hace apenas dos años en una zona próxima a la frontera con Colombia.

Alexander ‘Mimou’ Vargas fue detenido (Instagram: @mimouvargas)

El exfuncionario ganó notoriedad mediática por su apoyo a una práctica callejera que despertó fuertes críticas en la sociedad. Vargas fue el principal promotor de las “motopiruetas” en el territorio venezolano, una actividad que consiste en la realización de acrobacias y maniobras de riesgo a bordo de motocicletas. El dirigente incluso consignó un proyecto de ley para la regulación de esta práctica como deporte oficial en el país.

Trayectoria deportiva en el baloncesto profesional

La carrera de Alexander Vargas en el deporte de alto rendimiento destaca por su permanencia y vigencia en la liga local. El alero defendió la camiseta de Cocodrilos de Caracas entre 1988 y 2005, donde completó 749 partidos oficiales. Esta cifra constituye el récord histórico de la institución de la capital venezolana. Su rendimiento en la competencia nacional le permitió el acceso a la selección de Venezuela. Vargas representó a su país en el Campeonato FIBA Américas en 1999.

Alexander ‘Mimou’ Vargas, el exbasquetbolista y antiguo viceministro de Nicolás Maduro (Instagram: @mimouvargas)

Gestión pública y cercanía con el poder ejecutivo

El dirigente aparecía con frecuencia en actos políticos junto a Nicolás Maduro. Su tarea consistía en la ejecución de programas sociales vinculados al ejercicio físico y la recreación. El exviceministro mostraba sus actividades en redes sociales y realizaba declaraciones para medios estatales.

Presunta detención de Alexander «Mimou» Vargas: Crece expectativa sobre las posibles causas (+Video)

Para más detalles dale clic aquí 👇https://t.co/zpsGGLAnxL — Nicmer Evans (@NicmerEvans) March 1, 2026

La situación política del país cambió de forma drástica tras la incursión militar extranjera a principios de año. La presidenta interina Delcy Rodríguez inició una reestructuración de las figuras del gobierno venezolano. En este contexto de transición, Vargas salió de la dirección de la Fundación Movimiento por la Paz, el pasado 20 de febrero

Una fotografía de medios locales muestra la detención del exfuncionario, donde se lo puede ver con las manos esposadas a su espalda en el gimnasio de Caracas, mientras que un hombre con ropa de civil escolta al detenido fuera del gimnasio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.