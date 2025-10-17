Quién ganará las elecciones de Bolivia 2025, según las últimas encuestas

LA PAZ.- Después de casi dos décadas de gobiernos de izquierda, Bolivia dio un giro político en las elecciones presidenciales del 17 de agosto en las que el senador centrista Rodrigo Paz y el expresidente conservador Jorge “Tuto” Quiroga fueron los dos candidatos más votados.

Pero como ninguno logró alcanzar la cantidad mínima de votos requerida para ganar en primera vuelta, se medirán este domingo 19 de octubre en el primer balotaje en al país andino, que introdujo este mecanismo en su Constitución en 2009.

Los comicios marcaron el fin de la hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que gobernó de forma casi ininterrumpida desde 2006, que no logró presentar un candidato de consenso por la disputa interna entre sus dos pesos pesados: el actual presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Un hombre mayor camina frente a una pared que muestra un graffiti de campaña del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en El Alto, Bolivia, el 17 de octubre de 2025 AIZAR RALDES� - AFP�

Según la última encuesta preelectoral difundida el domingo pasado, Quiroga parecería contar con ventaja de cara al balotaje de este fin de semana.

La encuesta realizada por la empresa Ipsos Ciesmori, que difundió el canal de televisión Unitel de Bolivia, indicó que Quiroga obtuvo un 44,9% de intención de voto de cara a la segunda vuelta, mientras que Paz contó con un 36,5%, ante la consulta de por quién votaría el elector al momento de ser consultado.

La consulta reflejó además que había un 9,3% de indecisos, 5,6% de votos nulos y 3,7% de blancos. Dado que el domingo fue el último día permitido por el órgano electoral para la difusión de encuestas, no hubo datos más recientes sobre las perspectivas de cada candidato.

Una pared que muestra un graffiti político del candidato presidencial de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga, en El Alto, Bolivia, el 17 de octubre de 2025 AIZAR RALDES� - AFP�

El estudio, que se realizó en 111 poblaciones urbanas y rurales, además de territorios indígenas, en las nueve regiones bolivianas, incluyó 2500 encuestas presenciales entre el 6 y 9 de octubre, con un margen de error de +/- 2,2 % y un nivel de confianza del 95%.

La encuesta también preguntó a los consultados si ya tenían su voto definido, a lo que el 58% respondió que sí, el 20% aseguró aún no haber tomado una decisión, el 17% indicó que no le convence ningún candidato y un 5% señaló que simpatiza con algún postulante pero que su voto no está definido.

Los seguidores del candidato presidencial de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, en Tarija, Bolivia, el 15 de octubre de 2025 MARCELO GOMEZ� - AFP�

El canal boliviano Red Uno difundió otra encuesta el viernes pasado, a cargo de la empresa Captura Consulting, que posiciona a Quiroga con una ventaja de 42,9% frente a un 38,7% de intención de voto de Paz.

Este estudio mostró también un 10% de indecisos, un 2,6% de votos blancos y un 5,8 % de votos nulos e incluyó 2560 entrevistas realizadas entre el 3 y 7 de octubre en 102 localidades urbanas y rurales de los nueve departamentos de Bolivia, con un margen de error de +/- 2,2 %.

Qué pasó en la primera vuelta

La validez de las predicciones ofrecidas por las encuestadoras ha sido puesta en duda en Bolivia tras los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, en la que ninguna de estas acertó en ubicar a Paz como uno de los principales contendientes al cargo

El propio candidato ha cuestionado en los últimos días la efectividad de las consultas que en los últimos comicios lo mostraron inicialmente entre los últimos puestos. Para sorpresa de muchos, el candidato obtuvo el mayor número de votos en la elección del pasado 17 de agosto, con un 32,06%, y se metió en el balotaje contra Quiroga, que obtuvo el 26,7% de los votos.

Imagen del 15 de octubre de 2025 del candidato a la Presidencia de Bolivia por el partido Alianza Libre, Jorge "Tuto" Quiroga, en la ciudad de La Paz, Bolivia [e]JAVIER MAMANI� - XinHua�

Alejado de la confrontación MAS-antiMAS que marcaba a la política boliviana, Paz se presentó en las elecciones como un moderado, ganó en los bastiones tradicionales del partido de izquierda y pudo conectar con votantes de todo el espectro político, sobre todo con sectores populares desencantados con Morales y Arce.

A sus 57 años, es la primera vez que el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se postula a la presidencia, aunque ha pasado las últimas dos décadas en la política como diputado, alcalde y senador. Es hijo de Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993. Propone una transición suave y su debilidad parece estar en sus propuestas menos contundentes para enfrentar la crisis.

El candidato presidencial de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, durante su acto de cierre de campaña en Tarija, Bolivia, el 15 de octubre de 2025 MARCELO GOMEZ� - AFP�

Recibido como una cara nueva entre viejos políticos, el candidato hizo una campaña modesta caminando por los mercados y aprovechó la fuerte presencia en las redes sociales de su candidato a vicepresidente, Edman Lara, un expolicía conocido por denunciar la corrupción en esa fuerza.

Los analistas coincidieron en que gran parte su triunfo en la primera vuelta se debió a Lara, sin experiencia política, pero activo en TikTok, lo que le permitió llegar a los sectores populares en un país donde la informalidad ronda el 80% de la economía.

Un puesto callejero junto a una pared con un graffiti en apoyo al candidato presidencial de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga, en El Alto, Bolivia, el 17 de octubre de 2025 AIZAR RALDES� - AFP�

Quiroga, por su parte, destacó por su confrontación con el gobierno saliente, sus propuestas de shock para sacar a Bolivia de la peor crisis económica en 40 años y su experiencia en el manejo del Estado. No pudo, sin embargo, conectar con los sectores populares que lo asocian con la vieja política y con un enfoque heterodoxo.

Qué propone cada candidato

De cara a las elecciones del domingo, los expertos anticipan que el foco del electorado estará puesto en quién ofrezca las mejores propuestas para salir de la crisis, caracterizada por la escasez de combustible, la escalada del precio de los alimentos y la falta de empleo. Según diversos sondeos, para el 80% de los bolivianos la principal preocupación es la economía.

Paz sugiere eliminar gradualmente los subsidios a las combustibles que insumen casi 3000 millones de dólares al año, bonos compensatorios para estudiantes y ancianos y una distribución equitativa de los ingresos entre el Estado central y las regiones. Actualmente el gobierno central se queda con el 80% del presupuesto.

El candidato presidencial de Bolivia por la Alianza Libertad y Democracia (Libre), Jorge "Tuto" Quiroga, en La Paz el 15 de octubre de 2025 MARTIN BERNETTI� - AFP�

Entre sus planes también está el cierre de las empresas estatales deficitarias y advirtió que no acudirá al Fondo Monetario Internacional (FMI). Asegura que recortando el gasto y recuperando dinero de empresas estatales deficitarias alcanza para estabilizar las finanzas públicas bolivianas.

Su propuesta de “capitalismo para todos” busca la formalización de pequeñas empresas y negocios y asegura que los dólares que necesita el Estado “saldrán del colchón donde la gente los guarda” cuando se recupere la confianza en la economía.

Quiroga, en cambio, promete “cambiar todo”, lo que incluye eliminar los subsidios a los carburantes de forma escalonada y un programa de “salvataje financiero” a través de la ayuda de organismos internacionales para cerrar el déficit de las cuentas fiscales. Además, el candidato propone recortar el gasto del Estado pero manteniendo los programas sociales y llamar a un referéndum para cambiar la Constitución y las leyes a favor de la inversión extranjera.

El candidato presidencial de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, junto a su esposa, María Elena Urquidi, en Tarija, Bolivia, el 15 de octubre de 2025 MARCELO GOMEZ� - AFP�

"Hay que parar la gastadera, frenar la inflación, traer dólares, ese es el debate en segunda vuelta y ganará el que tenga la propuesta más clara", dijo el exmandatario, que gobernó el país por un breve período entre 2001 y 2002.

En las calles la duda es elocuente, aunque se siente un aire de optimismo sobre el futuro. "No sé por quién votar. Ahora importa más quién nos salvará de la crisis. Mis ventas han caído, todo está caro. No votaré por Paz y Lara, a Tuto lo veo más seguro", dijo Rosmery Huanca, una vendedora de materiales de construcción de 37 años.

“Voy a votar por Lara y por Paz, prometen continuar con los bonos a la gente necesitada. No quiero un presidente neoliberal que imponga medidas de shock“, comentó el taxista Marcelino Choque, de 27 años.

Agencia AP