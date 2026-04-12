Dónde voto en Buenos Aires para las elecciones Perú 2026

Este domingo 12 de abril de 2026, la comunidad peruana residente en la Argentina participará en una jornada democrática crucial para definir el rumbo político de su país de origen. En estos comicios generales, los electores deberán sufragar para elegir al próximo presidente de la República, dos vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Consulado General del Perú en Buenos Aires, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad y hasta los 70 años, mientras que para los mayores de esta edad, el sufragio es facultativo.

Para aquellos que se encuentran en Buenos Aires, el consulado dispuso seis centros de votación estratégicamente distribuidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los locales habilitados son:

La Escuela N° 01 D.E. 1, ubicada en Ayacucho 1680 .

. La Escuela N° 03, en Bolívar 1235 .

. La Escuela N° 05, en Rodríguez Peña 747 .

. La Escuela N° 08, en Talcahuano 680.

La Escuela N° 11 D.E. 1, en Cochabamba 2830.

La Escuela N° 25, situada en Av. Jujuy 780.

Es fundamental que cada elector verifique con anticipación su mesa de sufragio a través del sitio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde se debe utilizar únicamente su número de DNI.

El comunicado oficial con las seis sedes para votar en la Ciudad de Buenos Aires Consulado General del Perú Buenos Aires

Es importante recordar que solo pueden votar aquellos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su documento nacional de identidad. Según las disposiciones consulares, si el DNI registra una dirección en Perú, el ciudadano deberá sufragar en su país de origen. Del mismo modo, los peruanos que residen en otras provincias argentinas, como Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco o Misiones, cuentan con consulados y locales específicos designados para ejercer su derecho. No es posible votar con pasaporte; el único documento válido es el DNI original, sea este vigente o, excepcionalmente, vencido, conforme a las normativas de seguridad electoral aplicables.

El tutorial para votar correctamente en el exterior

El Consulado General del Perú en Buenos Aires enfatizó que la participación ciudadana es vital para fortalecer la democracia. Aquellos ciudadanos que no cumplan con esta función serán pasibles de multas equivalentes al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), establecida actualmente en 275 soles (aproximadamente 112.573 pesos). Asimismo, el consulado recordó que existen canales específicos, como el formulario P2, para justificar inasistencias por enfermedades acreditadas o causas legales.

Los locales de votación abrirán sus puertas de 7:00 a 17:00 horas, según el huso horario local. El proceso de escrutinio y la fiscalización del acto electoral estarán a cargo de los personeros acreditados por las organizaciones políticas, quienes aseguran la transparencia en cada mesa. En caso de dudas sobre el lugar de votación, se recomienda visitar la web oficial del Consulado y el portal gob.pe/tuvotocruzafronteras, donde se centraliza la información actualizada para los connacionales.

Qué se elige en las elecciones de Perú 2026

La contienda electoral de este año presenta un escenario histórico con más de 30 fórmulas presidenciales, lo que marca un récord en la región. Entre los candidatos que buscan suceder al Ejecutivo interino de José María Balcázar se encuentran figuras como Keiko Fujimori por Fuerza Popular, César Acuña por Alianza para el Progreso, Jorge Nieto por el Partido del Buen Gobierno y George Forsyth por Somos Perú, entre otros. Dada la fragmentación del electorado y los altos niveles de indecisión, que según sondeos superan el 35%, los especialistas prevén la necesidad de una segunda vuelta el domingo 7 de junio.

Qué se elige en las elecciones de Perú 2026

Este proceso electoral se desarrolla tras un periodo de marcada volatilidad política en el Perú, que vio la destitución de mandatarios recientes y una sucesión de crisis institucionales.

Con la elección de 60 senadores y 130 diputados, se busca renovar profundamente el sistema legislativo bicameral, con la particularidad de incluir por primera vez representantes específicos para la circunscripción de peruanos en el exterior. El compromiso de la autoridad consular es garantizar que todos los ciudadanos aptos puedan emitir un voto informado, responsable y seguro, para fomentar el ejercicio de sus derechos cívicos desde el extranjero.

Ante cualquier inconveniente, el personal consular instó a la población a seguir las cuentas oficiales en redes sociales y canales de WhatsApp, donde se brinda soporte técnico sobre los procedimientos de sufragio. El éxito de estos comicios depende, en gran medida, de la preparación logística previa de cada votante y del cumplimiento de las normativas vigentes, las cuales buscan asegurar una elección transparente para todo el pueblo peruano, tanto en su territorio como en la diáspora. La jornada del 12 de abril definirá al próximo responsable del Ejecutivo, quien asumirá formalmente el cargo el 28 de julio de 2026, lo que marca un nuevo capítulo en la historia política del Perú.