Quiénes son los 10 republicanos que le soltaron la mano a Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se bajó del Air Force One a su llegada a Harlingen, Texas, el 12 de enero de 2021 Fuente: AFP

Un día más de drama. Un día más de excepcionalidad en una presidencia cargada de irregularidades. La declaración de impeachment contra Donald Trump firmada por la Cámara de Representantes, la segunda en su mandato, ha tenido una diferencia fundamental frente al anterior juicio político del que salió absuelto. En esta ocasión no ha habido disciplina de partido, no ha habido corrillos, ni conversaciones, ni reuniones para asegurar que el partido de Abraham Lincoln votara en bloque. Durante el largo martes en la Cámara hubo acusaciones, insultos y, finalmente, 10 congresistas votaron junto a la mayoría demócrata para dar paso al proceso de condenar al presidente por insurrección.

Estos son los 10 miembros republicanos de la Cámara de Representantes que han votado a favor de impugnar a Donald Trump.

Liz Cheney

"Nunca ha habido una traición más grande por parte de un presidente de Estados Unidos a su cargo y su juramento a la Constitución". Esa fue la declaración que levantó ampollas entre algunos de sus correligionarios que pidieron su dimisión de la número tres de los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Las palabras de la hija del exvicepresidente Dick Cheney, mano derecha de George W. Bush en sus dos mandatos, llegaban después de que asegurara que votaría a favor de la destitución de Donald Trump. En un comunicado, Cheney señaló que Trump "convocó a esta turba, reunió a la mafia y encendió la llama del ataque" contra Estados Unidos en el Capitolio el pasado 6 de enero. "Este es un voto de conciencia", dijo Cheney.

En esta foto de archivo tomada el 22 de octubre de 2019, la representante estadounidense Liz Cheney, republicana de Wyoming, habla durante una conferencia de prensa en el Capitolio en Washington, DC Fuente: AFP

John Katko

El congresista por Nueva York fue el primer republicano de la Cámara en anunciar públicamente que votaría a favor de enjuiciar a Donald Trump. En su opinión, el presidente debía de responder por unos hechos que han provocado cinco muertos y han puesto en peligro la democracia. No llevar a Trump ante la justicia del Senado supondría "una amenaza directa al futuro de nuestra democracia".

El representante John Katko por Nueva York usa una máscara protectora mientras camina hacia la sala de la Cámara en el Capitolio de los Estados Unidos el 13 de enero de 2021 en Washington, DC Fuente: AFP

Adam Kinzinger

Crítico frecuente del todavía mandatario de Estados Unidos, el congresista de Illinois se sumó al voto afirmativo de las filas demócratas asegurando que el país estaba en territorio desconocido tras los graves hechos el pasado día 6. Kinzinger recordó que Trump alentó "a una turba enfurecida a asaltar el Congreso de Estados Unidos con el objetivo final de detener la certificación de los votos que daban a Joe Biden como ganador de las elecciones del pasado 3 de noviembre. El congresista declaró ser consciente de las repercusiones que puede tener su postura e invitó al sector más duro del partido a crear uno nuevo y abandonar al Great Old Party (GOP, siglas en inglés) de Abraham Lincoln.

El representante de Illinois Adam Kinzinger Fuente: AFP

Jaime Herrera Beutler

La congresista por el Estado de Washington pronunció un elocuente discurso en el que pidió a sus colegas que aceptaran la claridad moral que acompaña reconocer la verdad. "Hoy me levanto para posicionarme contra nuestro enemigo. Y aclarar que nuestro enemigo no es el presidente o el presidente electo, sino el miedo", dijo Herrera Beutler. "El miedo es nuestro enemigo, Nos dice lo que queremos oír, incita a la ira y la violencia y además nos condena al silencio y la falta de iniciativa", dijo la congresista, quien finalizó preguntando: ¿De qué tienen miedo?".

La representante por el Estado de Washington Jaime Herrera Beutler Crédito: Instagram

Fred Upton

Elegido por el Estado de Michigan, el republicano aseguró que procedía a votar a favor del impeachment contra Trump después de que el presidente no mostrar arrepentimiento alguno tras lo sucedido en el Capitolio la semana pasada. "Ha llegado el momento de decir hasta aquí hemos llegado". Upton aseguró que quería mandar un claro mensaje: "nuestro país no tolerará los intentos de ningún presidente para impedir la transición pacífica del poder de un mandatario a otro".

El representante por el Estado de Michigan Fred Upton Crédito: Instagram

Dan Newhouse

El representante del Estado de Washington desde 2015 hizo un duro mea culpa durante su intervención en apoyo al juicio político. Aseguró que la responsabilidad del crispado clima político era responsabilidad del mandatario, pero también del Partido Republicano, él incluido, por no haber hablado antes contra el comportamiento de Trump. "No usaré el proceso como excusa", dijo en respuesta a las críticas de sus compañeros de bancada sobre lo acelerado del procedimiento para acusar al presidente saliente, "porque las acciones de Trump no tienen excusas".

El representante por el Estado de Washington Dan Newhouse Crédito: Instagram

Peter Meijer

El novato congresista de Michigan, quien acaba de jurar hace unos días para el cargo, sostuvo que Trump había "traicionado su juramento al tratar de socavar" el proceso constitucional y lo responsabilizó de incitar la insurrección que tuvo lugar la semana pasada en el Capitolio. "Con el pesar de mi corazón, votaré para acusar al presidente Donald J. Trump", dijo en un comunicado el representante de 33 años antes de que arrancara la votación. Fue el quinto republicano en desmarcarse de las filas del partido. Horas antes había reconocido que varios de sus compañeros habían votado a favor de las objeciones a los votos electorales por miedo a represalias contra sus familias.

El representante por Michigan Peter Meijer se vacuna contra el coronavirus Crédito: Instagram

Anthony González

El representante de Ohio de 36 años dio un crudo discurso sobre cómo las vidas de los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado e incluso la del vicepresidente Mike Pence estuvieron "en grave peligro" por culpa de las acciones de Trump. "Cuando considero el alcance total de los eventos previos" al 6 de enero, "incluida la falta de respuesta del presidente cuando el Capitolio de Estados Unidos estaba siendo atacado, me veo obligado a apoyar el juicio político", sostuvo.

El representante de Ohio Anthony Gonzalez Crédito: Instagram

David Valadao

El congresista de California, de 43 años, publicó un comunicado para explicar su voto a favor del juicio contra Trump, de quien dijo que "fue, sin lugar a dudas, una fuerza impulsora en los catastróficos eventos que tuvieron lugar el 6 de enero al alentar a las masas de manifestantes a incitar a la violencia contra los funcionarios electos, los miembros del personal y nuestra democracia representativa en su conjunto". Valadao acaba de volver a recuperar un escaño en la Cámara de Representantes este año, donde había ejercido como congresista de 2013 a 2019.

El congresista de California David Valadao Crédito: Instagram

Tom Rice

El voto del representante de Carolina del Sur, de 63 años, fue una de las sorpresas de la jornada, ya que había dicho el lunes que estaba en contra de un juicio político contra Trump por considerar que iba a aumentar la división en el país. Hizo campaña por el mandatario, lo votó dos veces, sin embargo criticó la respuesta de Trump al asalto al Capitolio asegurando que ese "fracaso total es imperdonable".

El representante de Carolina del Sur Tom Rice Crédito: Instagram

