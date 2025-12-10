Quiénes son los periodistas de C5N que el gobierno de Venezuela expulsó y les quitó los pasaportes

El canal de noticias C5N denunció este miércoles la retención y posterior deportación de tres miembros de su equipo periodístico en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela. Los periodistas que el gobierno expulsó llegaron al país en la madrugada para realizar una cobertura, pero las autoridades migratorias les comunicaron la inadmisión y les quitaron sus pasaportes. El incidente ocurre en un clima de alta tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

¿Quiénes son los periodistas de C5N que el gobierno de Venezuela expulsó?

La acción del gobierno venezolano impactó a dos cronistas y un camarógrafo de C5N. El equipo de prensa afectado por la expulsión lo integran los cronistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó, junto al camarógrafo Sebastián Solís.

C5N denunció que el gobierno de Venezuela expulsó a periodistas del canal y les quitó sus pasaportes

Los profesionales arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas a las 2 (hora local) de este miércoles. El objetivo del viaje era registrar la situación actual de Venezuela y documentar cómo viven los venezolanos. El equipo de prensa fue enviado a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras la negativa de ingreso.

Cronología de la expulsión

Adrián Salonia, uno de los cronistas, relató la secuencia de los hechos a través de su cuenta de Instagram y en comunicación directa con C5N desde Bolivia, donde relató el suceso. El equipo se dirigió a Migraciones, donde los funcionarios pidieron la documentación correspondiente. Los periodistas esperaron durante dos horas y durante ese lapso, las autoridades sacaron fotos, hicieron decenas de preguntas y registraron toda la información.

El relato de Adrián Salonia tras ser expulsado por las autoridades venezolanas

En una transmisión en vivo del mismo canal, Salonia sostuvo que las autoridades rápidamente se dieron cuenta de que eran periodistas. Esto dio inicio a un “desfile de miembros de Migraciones” y relató: “‘Qué vienen a hacer’, preguntaron. Explicamos que queríamos registrar cómo está Venezuela hoy, cómo viven los venezolanos. En ningún momento mencionamos la tensión con Estados Unidos”, sostuvo el periodista.

Los funcionarios también consultaron quién los invitó y quién los iba a recibir, a lo que los periodistas le respondieron que los esperaría un chofer. Las autoridades solicitaron los pasaportes y la cédula del chofer.

Luego de los interrogatorios iniciales, tres personas vestidas de negro llegaron y repitieron las mismas preguntas. Salonia continuó con su relato sobre el final del proceso migratorio: “Finalmente, la Policía de Migraciones nos comunicó que no teníamos el ingreso admitido y nos condujeron a un pasillo y de ahí a la manga de un avión. Fuimos expulsados rápidamente sin ninguna explicación”.

Un equipo de periodistas de C5N fueron retenidos y expulsados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas CRISTIAN HERNÁNDEZ - EFE

La retención de los documentos y el destino final

Todo el equipo fue enviado a Bolivia, país donde habían hecho una escala previa, y se encuentran en Santa Cruz de la Sierra a la espera del vuelo para regresar a Buenos Aires. Salonia advirtió que ninguno de los tres pudo recuperar su pasaporte. Las autoridades bolivianas indicaron a los periodistas que tendrán sus documentos cuando lleguen a Ezeiza.

El incidente ocurre en medio de la escalada de tensión entre el régimen de Maduro y el gobierno de Donald Trump. Esta tensión aumentó luego de que aviones militares estadounidenses entraran en el espacio aéreo venezolano durante cuarenta minutos, lo que se consideró una amenaza de intervención.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.