Rusia bombardea Kiev y reivindica la toma de dos ciudades en el frente antes del cara a cara entre Trump y Zelensky

KIEV.- Rusia lanzó este sábado un nuevo ataque con drones y misiles contra Kiev, al tiempo que anunció además la toma de otras dos localidades, en una muestra de fuerza solo horas antes de la esperada reunión de los líderes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelensky, el domingo en Florida.

La alerta antiaérea estuvo activada durante horas después de fuertes explosiones ocurridas durante la noche, que dejaron un muerto y al menos once heridos y causaron un masivo apagón que afectó a millones de personas, en medio de las bajas temperaturas invernales.

El operador de energía DTEK dijo que un millón de hogares se quedaron sin electricidad en la capital y su región aledaña. “El primer ataque dejó sin electricidad a más de 700.000 clientes el sábado por la mañana, y otros 400.000 quedaron desconectados en la región que rodea la capital", declaró en Telegram DTEK.

Las luces de los autos son las únicas encendidas en medio del masivo apagón provocado por los ataques sobre Kiev ROMAN PILIPEY� - AFP�

El Ministerio de Defensa ruso dijo que llevó a cabo un “ataque masivo” utilizando “armas de precisión de largo alcance desde tierra, aire y mar, incluidos misiles hipersónicos aerobalísticos Kinzhal” y drones.

Si bien dijo que apuntó a instalaciones de infraestructura energética utilizadas por las fuerzas de Ucrania y empresas del complejo militar-industrial, la explicación recurrente en cada ataque masivo, las autoridades ucranianas señalaron que más de diez edificios residenciales resultaron dañados. Los rescatistas debieron sacar gente atrapada entre los escombros de las construcciones colapsadas.

El gobierno ruso dijo que la ofensiva fue en respuesta a los ataques de Ucrania contra “objetivos civiles” en Rusia. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, declaró que las defensas aéreas interceptaron más de 20 drones “volando hacia” la capital rusa. No reportó daños ni víctimas.

Dos localidades tomadas

Rusia reivindicó asimismo la toma de dos localidades en el este de Ucrania, en un nuevo avance en el frente. Según un comunicado del Kremlin, el presidente Vladimir Putin recibió un informe del Estado Mayor que daba cuenta de “la liberación de las localidades de Dimitrov (el nombre ruso de Mirnograd) y de Guliaipole”. La primera se encuentra en la región de Donetsk y la segunda en la parte oriental de la región de Zaporiyia.

Nuevas tropas de la 65° Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania completan su entrenamiento en la región de Zaporiyia, cerca del frente ANDRIY ANDRIYENKO� - 65th Mechanized Brigade of Ukrai�

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Gerasimov, dijo que el Ejército ruso “avanza en todas direcciones”, y se jactó que el alto mando ucraniano “intenta, sin éxito, detener” su avance.

Putin reforzó el mensaje triunfal expresando su satisfacción con los últimos movimientos. “Veo que todas las tareas que tenemos por delante se están llevando a cabo de acuerdo con el plan especial de operaciones militares aprobado y desarrollado por el Estado Mayor", afirmó.

“La creación de una zona de seguridad en las zonas fronterizas de las regiones de Sumi, Kharkiv y Dnipropetrovsk avanza a buen ritmo. En el Donbass y Zaporiyia, la ofensiva continúa a lo largo de toda la línea de contacto. Las tropas rusas están amentando la presión sobre las ucranianas", añadió el líder ruso.

Moscú tiene parcialmente ocupadas desde los primeros meses las provincias de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporiyia. También logró penetrar en Kharkiv, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. En los últimos meses avanzó sobre todo en Donetsk.

Un rescatista trepado al techo destruido de un edificio impactado por el bombardeo ruso sobre Kiev Evgeniy Maloletka� - AP�

Los ataques se produjeron la víspera de la reunión prevista en Florida entre Trump y Zelensky, en la que hablarán del plan promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto que en febrero cumplirá cuatro años.

Zelensky dijo este sábado que el ataque ruso sobre Kiev demuestra que Moscú “no quiere poner fin a la guerra”. Los rusos “buscan cualquier excusa para causarle a Ucrania un sufrimiento aún mayor, e incrementar la presión sobre otros”, añadió, precisando que Moscú desplegó sobre Kiev y su periferia alrededor de 500 drones y 40 misiles.

Como etapa previa a la reunión con Trump, Zelensky se reunió este sábado con el primer ministro Mark Carney durante una escala en Canadá.

El líder canadiense condenó la “barbarie” de los nuevos ataques rusos en Kiev y subrayó que cualquier acuerdo de paz requeriría “una Rusia dispuesta” a cooperar.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, recibe al líder ucraniano Volodimir Zelensky en Halifax RILEY SMITH� - POOL�

“Tenemos las condiciones para una paz justa y duradera, pero eso requiere una Rusia dispuesta, y la barbarie que vimos anoche demuestra lo importante que es que nos mantengamos al lado de Ucrania", declaró.

Zelensky mantuvo asimismo desde Canadá una teleconferencia con varios líderes europeos aliados como antesala a su decisivo encuentro con Trump, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen.

“Le damos la bienvenida a todos los esfuerzos que conduzcan a nuestro objetivo compartido: una paz justa y duradera que preserve la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y eso fortalece las capacidades de seguridad y defensa del país, como parte integral de la seguridad de nuestro continente”, dijo Von der Leyen en X.

Expectativa por el plan

El presidente ucraniano espera que las conversaciones con Trump sean “muy constructivas” sobre el nuevo plan de paz de 20 puntos.

El plan pretende ser una versión superadora de una primera versión que no contenía puntos a favor de Ucrania, y que según trascendió habría sido elaborado entre funcionarios de Putin y Trump. Esta propuesta congelaría la línea del frente en las posiciones actuales y abriría la puerta a que Ucrania retire sus tropas del este, donde podrían crearse zonas desmilitarizadas, según explicó esta semana Zelensky.

La central nuclear de Zaporiyia ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA EN - ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA EN

El líder ucraniano indicó sin embargo que hay desacuerdos entre Kiev y Washington sobre la región del Donbass. Estados Unidos ha presionado a Ucrania para que se retire del 20% de territorio que controla en Donetsk, integrante del Donbass, la principal exigencia territorial de Rusia.

Pero Zelensky afirmó que solo se podrá ceder territorio si el pueblo ucraniano lo aprueba en referéndum.

El plan actualizado de Washington también propone un control conjunto estadounidense-ucraniano-ruso de la central de Zaporiyia, la mayor planta atómica de Europa, que Rusia tomó durante la invasión.

Al mismo tiempo, del plan anterior decayó la exigencia de que Kiev renuncie a su aspiración de ingresar en la OTAN. El plan incluye además acuerdos entre Estados Unidos y Ucrania sobre garantías de seguridad, reconstrucción y economía, así como un fuerte apoyo económico europeo.

Moscú criticó esta nueva versión y acusó a Kiev de querer “torpedear” las negociaciones, lo que explica los bombardeos de este sábado sobre Kiev y la toma de otras dos localidades, una manera de aumentar sus perspectivas y advertir que solo habrá paz según sus términos.

Agencias AP, AFP y ANSA