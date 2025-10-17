Revuelo en España por un video de Ester Expósito bailando bachata con un diputado independentista

Se desató un revuelo en España en las últimas horas, después de que apareciera un video -captado en Madrid- donde se ve al diputado independentista de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Gabriel Rufián con la reconocida actriz Ester Expósito, bailando bachata.

La grabación -que fue confirmada por medios como El Mundo y ABC- muestra a Rufián con Expósito al ritmo de la canción El Malo, del grupo Aventura. En un primer momento, la protagonista de la reconocida serie Élite está apoyada sobre su hombro, mientras que después ambos se agarran de la mano y él hace que ella dé vueltas al ritmo de la música.

A la estrella se la ve con una sinmangas, una pollera y un rodete. El político tiene un vaso en la mano, lleva pantalón largo y remera mangas cortas.

El video parece tomado desde una mesa del mismo bar, que tiene luces bajas y reflectores en tonos rojos y amarillos, ubicado por la zona madrileña de La Moncloa.

Ester Expósito bailando bachata con Rufián

Según El Mundo, la escena fue difundida por un famoso tuitero español, conocido como MarkiLokuras. “Ayer estuve un after en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real, casi me da un parrake viendo bailar a Ester Expósito con Rufián”, dijo.

En tanto, ese medio contó que el vínculo entre Rufián y Expósito arrancó horas antes en La Cucaracha, una fiesta que se hace los miércoles en El Internacional. Explicaron que, como los dos hicieron “tan buenas migas”, siguieron juntos “toda la noche” hasta ir al after donde se grabó el video.

La actriz de Élite, Ester Expósito SAMEER AL-DOUMY - AFP

Siempre en base a ese medio, el diputado del ERC divide su tiempo entre Madrid e Irún, en el País Vasco, porque ahí viven su pareja, la periodista Marta Pagola, y su hijo con ella.

Por su parte, la actriz compartió en su Instagram unos videos en El Internacional, pero en ninguno aparece Rufián.

El diputado de ERC Gabriel Rufián PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

En uno se la ve al ritmo de la salsa con un bailarín -que no es el diputado independentista-, pero sí vestida de la misma manera en la que aparece con él en la grabación.