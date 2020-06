Revuelo en Italia por un "valijagate" que involucra al chavismo y al M5E

El difunto Gianroberto Casaleggio, fundador del partido italiano M5E Fuente: AFP

ROMA.- Una valija repleta de dólares -que recuerda la que en agosto de 2007 trajo a la Argentina el empresario venezolano Antonini Wilson-, que al parecer el chavismo envió en 2010 para financiar en negro al Movimiento Cinco Estrellas (M5E) , desencadenó hoy gran revuelo en Italia .

Fue el diario español ABC , que accedió a un documento reservado de la Dirección Militar de Inteligencia venezolana, quien reveló que en julio de 2010, cuando Nicolás Maduro era ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez, autorizó el envío de una maleta con 3,5 millones de dólares al consulado de Venezuela en Milán, destinados al M5E .

Según el documento reservado -que el ABC reprodujo y que tanto el M5E como autoridades venezolanas tacharon como "falso"-, los 3,5 millones de euros, enviados de "manera segura y secreta a través de valija diplomática" eran para el ciudadano italiano Gianroberto Casaleggio , difunto empresario informático que fundó, junto al cómico Beppe Grillo, al M5E. Este grupo, que ganó las elecciones nacionales de 2018 con el 33% de los votos, que no quiere ser definido un partido y suele autoproclomarse "ni de derecha, ni de izquierda", en el documento es tildado como un "movimiento izquierdista revolucionario y anticapitalista de la República de Italia" .

El documento indica que la suma para financiar al M5E salió de los fondos secretos administrados por el entonces ministro del Interior y hoy vicepresidente de Economía, Tareck el Aissami , una de las personas de confianza de Maduro. Fue el entonces cónsul venezolano en Milán, Giancarlo Di Martino, quien actuó como intermediario y le hizo llegar el efectivo a Casaleggio , según ABC .

El diario explicó que "detrás del episodio de la valija diplomática había una historia". "La nota de la inteligencia militar llegó hasta sus archivadores porque la situación ocurrida en el consulado de Milán había provocado un incidente interno. Un funcionario del agregado militar había hallado la maleta con los 3,5 millones de dólares y lo había puesto en conocimiento de Hugo Carvajal (entonces al frente de la Inteligencia y hoy prófugo de la Justicia). Este indagó el origen y la razón del envío, dándolo por bueno 'a posteriori'", indicó.

"No sorprende que El Aissami y Maduro lo hayan autorizado", agregó, al destacar que el despacho concluye que: "se giraron instrucciones verbales a nuestro funcionario en Italia a no seguir informando sobre el asunto, que pudiese convertirse en un problema diplomático (entre Italia y Venezuela)".

Nicolás Maduro envío una maleta con 3,5 millones de dólares al M5E en Italia, según una investigación del periódico ABC Fuente: AFP

Justo en momentos en que hay mar de fondo por peleas internas en el M5E , que gobierna en Italia en coalición con el Partido Democrático (PD), la exclusiva del ABC -que aseguró que tanto autoridades venezolanas, como figuras del M5E, al ser contactadas, se negaron a responder preguntas-, cayó como una bomba en Italia.

Defensa del M5E y Venezuela

"Se trata de una información falsa y absurda" , aseguró la embajada de Venezuela en esta capital, que en declaraciones a la agencia ANSA, al margen de anunciar posibles acciones legales, aseguró que en 2010 el M5E había recién nacido por lo que "era completamente desconocido" en el país caribeño.

"No sé por qué un diario español pone en su tapa una fake news . No sé por qué los diarios italianos no analizan mínimamente la noticia, descubriendo, por ejemplo, que ya se habló de esto en el pasado y terminó en la nada como todas las fake news ", denunció, por su parte, Davide Casaleggio, hijo del cofundador del M5E, que murió en 2016. "El M5E siempre se financió de modo transparente y somos los únicos que hicimos públicos los balances" , agregó.

"El ataque difamatorio del diario de derecha y monárquico ABC al M5E y sobre todo contra Gianroberto Casaleggio es vil. No hay nada más obsceno que atacar a las personas que ya nio viven, que no pueden defenderse", le hizo eco Alessandro Battista, figura del movimiento.

La oposición de centroderecha, en tanto, reclamó aclaraciones. "Si realmente al M5E le llegó una valija llena de dinero proveniente del entonces ministro de Chávez, debería darle explicaciones a las autoridades judiciales y a sus electores", dijo Mara Carfagna, parlamentaria de Forza Italia, el partido del expremier y magnate, Silvio Berlusconi.

Tal como hizo el artículo del ABC , Carfagna destacó que el año pasado "Italia fue el único país de la Unión Europea que no desconoció el régimen ilegítimo de Maduro y no reconoció a Guaidó como presidente interino, una posición incomprensible para un Occidente libre y democrático".

El ABC en su artículo recordó que gracias a los "petrodólares" que supo tener, en en el pasado el chavismo financió a varios movimientos políticamente afines de otros países, incluso a Podemos, en España y mencionó el "valijagate" argentino .