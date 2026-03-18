Río de Janeiro: un operativo policial en una favela terminó con ocho muertos

Grupos vinculados al narco incendiaron colectivos y obstruyeron varios accesos este miércoles en la zona de Rio Comprido. Los ataques ocurrieron como respuesta al asesinato de un líder narcotraficante durante una incursión de la Policía Militar en el Morro dos Prazeres. El despliegue de seguridad, efectuado en Río de Janeiro, resultó en al menos ocho muertos.

La unidad del Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) ingresó a los asentamientos en las primeras horas de la jornada, en un despliegue que contó con la participación de 151 efectivos, 14 patrullas y dos vehículos blindados. El objetivo del operativo era la detención de distintos integrantes de la organización Comando Vermelho.

Durante el arribo de las tropas ocurrió un tiroteo intenso y fallecieron algunos involucrados, entre los que cayó Claudio Augusto “Jiló” dos Santos. Este hombre de 55 años lideraba el tráfico de estupefacientes en la zona de Santa Teresa y enfrentaba ocho órdenes de arresto pendientes por delitos de secuestro, tráfico de drogas y privación ilegítima de la libertad. Los registros policiales indicaron que el delincuente poseía 135 anotaciones en su prontuario criminal.

Las bandas criminales respondieron construyendo barricadas en el barrio. Para ello, estos agresores incendiaron una unidad en la Avenida Paulo de Frontin, una de las arterias principales de ingreso al Túnel Rebouças, donde la circulación vehicular quedó interrumpida en sentido hacia la zona de Lagoa desde las 12.30.

El Centro de Operaciones Rio notificó cortes intermitentes en la Rua Itapiru y en las calles Barão de Petrópolis y Estrela, La cámara de empresas Rio Ônibus informó la modificación de recorridos en líneas como la 410, 202 y 111. El comercio local funcionó de forma parcial ante las órdenes de los grupos armados para cerrar los locales.

La policía ya realizó distintos operativos para capturar a los principales líderes del Comando Vermelho. MAURO PIMENTEL - AFP

Los investigadores señalaron a Dos Santos como responsable de la célula que realiza robos en la Zona Sur. El historial del sospechoso incluyó su participación en el homicidio de Roberto Bardella en diciembre de 2016, un ciudadano italiano que ingresó por error al Morro dos Prazeres en motocicleta junto a un familiar. Los delincuentes dispararon contra el turista y capturaron a su acompañante, quien recuperó la libertad por orden directa de Jiló dos horas después.

Las autoridades mantuvieron la vigilancia por segundo día consecutivo en las comunidades de Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinhos y Paula Ramos. El martes 17 de marzo, la policía intentó ejecutar 28 mandatos de prisión preventiva contra miembros de la facción. Uno de los objetivos principales de la búsqueda fue Wilton Carlos Rabello Quintanilha, alias Abelha, un cabecilla de la organización que permanece prófugo.