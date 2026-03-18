Una denuncia por espionaje contra la CIA y teorías conspirativas: el inesperado protagonismo de Tucker Carlson en la guerra de Irán

WASHINGTON.- Una denuncia por espionaje contra la CIA, conexiones con líderes del régimen iraní, teorías conspirativas y una entrevista con el ahora exjefe de antiterrorismo de Estados Unidos, cuya renuncia el martes desató un vendaval en Washington.

En medio del airado rechazo a la operación militar norteamericana en Medio Oriente por parte de algunos de los principales partidarios del movimiento MAGA de Donald Trump, el influyente comentarista conservador Tucker Carlson -cercano al presidente- ganó protagonismo en los últimos días con su ferviente oposición a la intervención bélica de la Casa Blanca.

El comentarista conservador Tucker Carlson. Gavriil Grigorov - Pool Sputnik Kremlin

El expresentador estrella de Fox News lanzó una bomba el fin de semana al afirmar -mediante un video- que la CIA había interceptado sus mensajes de texto con autoridades del régimen iraní y que estaba en proceso de remitir un expediente penal en su contra al Departamento de Justicia.

“Se basan en un supuesto crimen que cometí. ¿Cuál es ese crimen? Pues bien: hablar con personas en Irán antes de la guerra. Leyeron mis mensajes de texto”, reveló Carlson, que sugirió que esas presuntas acciones constituían una represalia por sus críticas hacia Israel, socio de Estados Unidos en la Operación Furia Épica.

When you discover the CIA has been reading your texts in order to frame you for a crime. pic.twitter.com/XgoluHw8EG — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 14, 2026

El comentarista negó haber actuado como agente de una potencia extranjera y reafirmó que su “única lealtad” es con Estados Unidos, “a pesar de lo que digan personas de la política norteamericana”. Aseguró que no aceptó “dinero de nadie”, que su trabajo “consiste en hablar con todo el mundo” y que no piensa “dejar de hacerlo”.

La denuncia de Carlson, cuyo podcast tiene una alta audiencia, desató un sinfín de versiones y teorías conspirativas en las redes sociales, aunque rápidamente funcionarios de la administración Trump la desestimaron al calificarla como infundada y “pura mierda”, según dijeron al medio Axios.

El presidente Donald Trump baja del Air Force One en la Base Aérea Dover. Mark Schiefelbein - AP

Una de las versiones -nunca confirmada- que había generado mayor revuelo en las redes sociales era que Trump, al saber de los contactos de Carlson con autoridades iraníes, le habría dado información falsa al comentarista que habría sido crucial para el operativo del 28 de febrero en el que fue asesinado el ayatollah Ali Khamenei en Teherán.

Defensor del mantra “Estados Unidos primero” de Trump, Carlson es el partidario del magnate y comentarista conservador más destacado que ha mostrado su rechazo a la guerra con Irán. Admitió abiertamente que intentó disuadir al presidente de atacar al régimen de los ayatollahs, al considerar que la intervención norteamericana desestabilizaría Medio Oriente.

También señaló que creía que Estados Unidos está demasiado supeditado al gobierno de Benjamin Netanyahu, y que la preocupación por Israel -y no el interés estratégico de Estados Unidos- es lo que en realidad motivó la guerra con Irán, que transita su tercera semana con amplias repercusiones globales.

En ese sentido, el martes Carlson defendió las razones que esgrimió el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, en su explosiva carta de renuncia dirigida a Trump en abierto rechazo a la intervención militar en Medio Oriente. En la misiva, afirmó que “Irán no representaba ninguna amenaza inminente” para Estados Unidos y que es “evidente” que el gobierno inició la guerra “debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.

El exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo Joe Kent. Jenny Kane - AP

El comentarista conservador afirmó que “los neoconservadores intentarán ahora destruir” a Kent, y anunció una entrevista con él para esta tarde (18, hora local) en su podcast.

“Joe es el hombre más valiente que conozco, y no se lo puede desestimar tildándolo de demente”, dijo Carlson. “Está dejando un puesto que le brindaba acceso a inteligencia relevante del más alto nivel. Los neoconservadores intentarán ahora destruirlo por ello. Él es consciente de eso y, aun así, lo hizo”, añadió, respecto a su dimisión.

Joe Kent, live on TCN at 6:00 pm EST tonight. https://t.co/YY2RIb5B3S — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 18, 2026

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a Kent de hacer “muchas afirmaciones falsas” en su carta y negó rotundamente su sugerencia de que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos. “Es bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no es una amenaza... Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que representaba Irán”, evaluó más tarde Trump.

Carlson mostró su rechazo a la intervención militar norteamericana en Irán desde el mismo día en que fue lanzada. En una entrevista calificó el ataque de “absolutamente repugnante y malvado”, y dijo que “esta es la guerra de Israel, no de Estados Unidos”.

Además, anticipó que la ofensiva que tendría un efecto significativo en el movimiento político de Trump. “Esto hará que se barajen las cartas de una manera profunda”, advirtió.