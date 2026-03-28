Roban 12 toneladas de chocolates KitKat que iban en un camión en Europa

ZURICH.– El gigante alimentario suizo Nestlé denunció este sábado el robo de un enorme cargamento de barras de chocolate de su marca KitKat y advirtió que esto podría provocar escasez en las tiendas justo antes de Pascua.

KitKat confirmó en un comunicado el sábado que “un camión que transportaba 413.793 unidades de su nueva gama de chocolates fue robado durante el transporte en Europa”.

El cargamento, con un peso de unas 12 toneladas, desapareció en un país no especificado la semana pasada mientras viajaba entre centros de producción y distribución, indicó.

KitKat es una galleta o barquillo de chocolate con leche, creada por primera vez por la compañía Rowntree Limited en York, Inglaterra en 1935. Tras la compra de Rowntree por parte de la multinacional Nestlé en 1988, esta empresa comercializa KitKat en la gran mayoría de países salvo en Estados Unidos, donde es comercializada en el oeste del país por Hershey’s y al este por Nabisco.

Nestlé estima que hoy en día, se consumen alrededor de 635 barras de KitKat por segundo en todo el mundo.

En el mundo se consumen 635 barras de KitKat por segundo. FABRICE COFFRINI - AFP

“Siempre animamos a la gente a tomarse un descanso con KitKat”, comentó un vocero de la marca, en referencia a su eslogan “Have a break, have a kitkat” (“Tomate un descanso con un kitkat”).

“Pero parece que los ladrones se tomaron el mensaje demasiado literalmente y se han ‘tomado un descanso’ con más de 12 toneladas de nuestro chocolate”, agregó.

La marca advirtió que “el robo podría provocar escasez de KitKats” y que sus consumidores “podrían tener dificultades para encontrar sus chocolates favoritos antes de Pascua”.

El camión robado había salido del centro de Italia y se dirigía a Polonia, con la misión de distribuir las barras en países a lo largo del trayecto.

KitKat no especificó dónde desapareció la mercancía, pero indicó que “el vehículo y su contenido siguen sin aparecer”.

“Las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro”, añadió.

Una estatua de Android 4.4 KitKat en las oficinas de Google, Mountain View, California Google

KitKat advirtió que las barras de chocolate robadas “podrían entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos”.

También señaló que es posible rastrear los productos robados escaneando los códigos de lote únicos que se encuentran en cada barra.

“Si se encuentra una coincidencia, el sistema proporcionará instrucciones claras sobre cómo alertar a Nestlé, que luego compartirá las pruebas de forma adecuada”, indicó.

Agencias AFP y Reuters