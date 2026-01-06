Sacan del mercado lotes de una popular leche de fórmula para bebés por una bacteria

La empresa de alimentos y bebidas Nestlé retiró del mercado varios lotes de una leche de fórmula para bebés por contener en su interior rastros de una peligrosa bacteria. Tal como explicó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la medida fue tomada ante la “posible presencia” de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas.

Los artículos involucrados son el de “Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO”, en presentaciones de 400 y 800 gramos; y “Nestlé Alfamino”, proveniente de Suiza. El primero corresponde a un producto de elaboración nacional y el segundo a un lote importado: ambos fueron distribuidos en la provincia de Santa Fe y con fechas de vencimiento entre diciembre de 2026 y junio de 2027.

El microorganismo que fue detectado suele encontrarse en varios lugares, tales como el suelo y el agua, y puede formar esporas que se acumulan en los productos.

Las dos leches cuyos lotes tuvieron que ser retirados.

Su consumo puede resultar muy peligroso debido a que provoca dos tipos de enfermedades. Entre los síntomas principales se encuentran la intoxicación, que se manifiesta con náuseas y vómitos entre 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado; y, por otro lado, el síndrome diarreico con dolor abdominal y fiebre.

Según indicó Nestlé, hasta el momento no se confirmaron enfermedades o síntomas relacionados con ninguno de los productos retirados. Sin embargo, y de forma preventiva, también retiró varios de los lotes de países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Suiza y Reino Unido.

Desde el organismo nacional indicaron que se encuentran “coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país”, con el objetivo de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados.

A su vez, Anmat recomendó que los ciudadanos que tengan este tipo de productos en su poder controlen los lotes mencionados y se abstengan de consumirlos. Para los encargados de la comercialización y distribución, tanto en tiendas físicas como virtuales, se solicitó que los retiren del mercado y se comuniquen con los proveedores.

La leche de fórmula es uno de los alimentos más habituales para los bebés. pics five

Los lotes que fueron retirados

De elaboración nacional

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 400 gramos

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 800 gramos

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Importados

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes

Marca: Nestlé Alfamino

Presentación: 400 g

RNE N°: 00-014591

RNPA N°: 079-00-022965

Origen: Suiza

Lote y fecha de vencimiento: