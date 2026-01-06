LA NACION

Sacan del mercado lotes de una popular leche de fórmula para bebés por una bacteria

La Anmat explicó que se trató de un “retiro voluntario y preventivo” de la empresa Nestlé; su consumo puede producir intoxicación, vómitos y fiebre

Nestlé retiró del mercado dos de sus leches de fórmula por presencia de una peligrosa bacteria.
Nestlé retiró del mercado dos de sus leches de fórmula por presencia de una peligrosa bacteria.

La empresa de alimentos y bebidas Nestlé retiró del mercado varios lotes de una leche de fórmula para bebés por contener en su interior rastros de una peligrosa bacteria. Tal como explicó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la medida fue tomada ante la “posible presencia” de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas.

Los artículos involucrados son el de “Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO”, en presentaciones de 400 y 800 gramos; y “Nestlé Alfamino”, proveniente de Suiza. El primero corresponde a un producto de elaboración nacional y el segundo a un lote importado: ambos fueron distribuidos en la provincia de Santa Fe y con fechas de vencimiento entre diciembre de 2026 y junio de 2027.

El microorganismo que fue detectado suele encontrarse en varios lugares, tales como el suelo y el agua, y puede formar esporas que se acumulan en los productos.

Las dos leches cuyos lotes tuvieron que ser retirados.
Las dos leches cuyos lotes tuvieron que ser retirados.

Su consumo puede resultar muy peligroso debido a que provoca dos tipos de enfermedades. Entre los síntomas principales se encuentran la intoxicación, que se manifiesta con náuseas y vómitos entre 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado; y, por otro lado, el síndrome diarreico con dolor abdominal y fiebre.

Según indicó Nestlé, hasta el momento no se confirmaron enfermedades o síntomas relacionados con ninguno de los productos retirados. Sin embargo, y de forma preventiva, también retiró varios de los lotes de países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Suiza y Reino Unido.

Desde el organismo nacional indicaron que se encuentran “coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país”, con el objetivo de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados.

A su vez, Anmat recomendó que los ciudadanos que tengan este tipo de productos en su poder controlen los lotes mencionados y se abstengan de consumirlos. Para los encargados de la comercialización y distribución, tanto en tiendas físicas como virtuales, se solicitó que los retiren del mercado y se comuniquen con los proveedores.

La leche de fórmula es uno de los alimentos más habituales para los bebés.
La leche de fórmula es uno de los alimentos más habituales para los bebés.

Los lotes que fueron retirados

De elaboración nacional

Fórmula láctea para lactantes en polvo

  • Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
  • Presentación: 400 gramos
  • RNE N°: 21-114032
  • RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

  • Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
  • Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
  • Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo

  • Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
  • Presentación: 800 gramos
  • RNE N°: 21-114032
  • RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

  • Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
  • Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027
  • Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
  • Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027
  • Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027
  • Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027
  • Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027
  • Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Importados

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes

  • Marca: Nestlé Alfamino
  • Presentación: 400 g
  • RNE N°: 00-014591
  • RNPA N°: 079-00-022965
  • Origen: Suiza

Lote y fecha de vencimiento:

  • Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027
