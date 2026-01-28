Rumania: siete hinchas de un club griego murieron en un brutal accidente en plena ruta

Siete hinchas del club griego Paok Salónica FC murieron y tres resultaron heridos en un accidente de tránsito en una ruta de Rumania, mientras viajaban para asistir a un partido de la Europa League frente al Olympique de Lyon.

El siniestro ocurrió el martes cuando un minibús que transportaba a diez personas chocó de frente contra un camión en el condado de Timiș, según informó la policía local.

Un video difundido en redes sociales captó el momento de la fatal colisión: las imágenes muestran cómo el vehículo se desvía de su carril, impacta contra el camión y queda completamente destruido.

Accidente hinchas giregos

Los tres heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Timisoara, según informó el medio local ekathimerini.

Tras el suceso, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se declaró “profundamente conmocionado”.

Paok, por su parte, dedicó varios posteos en X para despedir a los hinchas. En varios de ellos se observan imágenes del homenaje y oración conmemorativa en el estadio de Toumba a cargo del Metropolitano de Tesalónica (bajo la administración de la Iglesia ortodoxa de Grecia), Sr. Phsilotheos, en memoria de los caídos. En otro video se ve al plantel entero realizando un minuto de silencio.

Ένα αντίο, ένας ελάχιστος φόρος τιμής στους νεκρούς μας από τον ΠΑΟΚ Β, την Κ19, όπως και την Κ19 του Βόλου. pic.twitter.com/cYcFHlpM7g — PAOK FC (@PAOK_FC) January 28, 2026

“El tiempo se detiene. Se congela. Las palabras se secan. El dolor atraviesa el cuerpo y la mente. Las lágrimas brotan de los ojos. El dolor te abruma, te pone de rodillas, te destroza. Otro día oscuro. Otra tragedia indescriptible para la familia del PAOK. Buen viaje a nuestros hijos, cuyo amor por las cuatro letras los llevó lejos. Este amor por el PAOK los llevó allí, los dejó allí y continuó más allá, pero sus almas siempre descansarán bajo las alas del Águila Bicéfala”, escribió el club en esa red social.

El Olympique de Lyon, a través de un comunicado, informó que se realizará un homenaje a las víctimas antes del partido frente al PAOK, previsto para el próximo 29 de enero (desde las 17hs de Argentina) en el Groupama Stadium.

Las autoridades rumanas están investigando las circunstancias del accidente.