Rusia, Ucrania y EE.UU. se reúnen para negociar el punto más complicado de las conversaciones de paz

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos.– Representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos celebran el viernes una reunión trilateral en Abu Dhabi, en la que se pretende abordar la difícil cuestión territorial del conflicto, principal obstáculo para poner fin a la guerra de casi cuatro años.

"Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbass, deben retirarse. Es una condición muy importante", declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, antes de las conversaciones. “Sin una solución a la cuestión territorial (...) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo“, agregó el vocero.

La bandera emiratí ondea en Abu Dabi el 23 de enero de 2026 GIUSEPPE CACACE� - AFP�

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, coincidió en que la cuestión territorial sigue siendo el principal punto no resuelto, e indicó que se abordará en las conversaciones previstas el viernes y el sábado.

Rusia exige la retirada plena de las fuerzas ucranianas del territorio industrial y minero del este de Ucrania que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk, y mayormente controlado por Moscú.

El Kremlin centra sus exigencias en Donetsk, que controla parcialmente y sigue siendo el epicentro de los combates que han causado decenas de miles de muertos desde la invasión rusa de febrero de 2022. También exige el compromiso de Kiev de no adherirse a la OTAN.

Una mujer camina con cuidado por la acera resbaladiza de la Plaza de la Independencia, en Kiev, el 23 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania SERGEI GAPON� - AFP�

La reunión en Abu Dhabi llega un día después de dos encuentros de alto nivel: uno en Davos entre Zelensky y el presidente estadounidense, Donald Trump, y otro en Moscú entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Ucrania está atravesando el invierno más duro de la guerra, mientras Rusia intensifica los ataques con misiles y drones contra su infraestructura energética. Con temperaturas muy por debajo de cero, cientos de miles de personas en Kiev y otras ciudades han sufrido prolongados cortes de electricidad y se han quedado sin calefacción.

La delegación rusa está encabezada por el general Igor Kostyukov, jefe de los servicios de inteligencia militar (GRU), según dijo a la prensa el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Personas se refugian del frío y se calientan en una carpa de servicios de emergencia en un barrio residencial de Kiev, Ucrania, el 22 de enero de 2026 GENYA SAVILOV� - AFP�

Ucrania está representada por el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umérov, el jefe del gabinete presidencial, Kirilo Budánov, su adjunto, Sergui Kislitsia, el dirigente del partido presidencial David Arakhamia, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Andrii Hnatov.

Otra reunión sobre cuestiones económicas tendrá lugar también en Abu Dhabi entre Witkoff y el enviado del Kremlin para asuntos económicos internacionales, Kirill Dmitriev.

Personas permanecen sentadas en un bar tenuemente iluminado a la luz de las velas durante un corte de electricidad en Kiev, el 22 de enero de 2026 ROMAN PILIPEY� - AFP�

No hay confirmación de si las delegaciones rusa y ucraniana negociarán cara a cara, algo que nunca ha ocurrido desde noviembre, cuando Trump anunció un plan de paz para buscar una solución al conflicto.

El último ciclo de negociaciones directas tuvo lugar en julio de 2025 en Estambul pero solo se acordó intercambiar prisioneros y cuerpos de soldados fallecidos.

La reunión de Trump con Zelensky

El mandatario ucraniano se reunió con Trump a puertas cerradas durante aproximadamente una hora en Davos, en un encuentro que describió como “productivo y significativo”. Después de su encuentro, Zelensky dijo que el futuro estatus de esos territorios ocupados no está resuelto, pero las propuestas de paz están “casi listas”.

El presidente ucraniano reconoció que el diálogo con el magnate fue “complejo”, pero aseguró haber alcanzado un acuerdo sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos debe ofrecer a Ucrania para disuadir a Rusia de volver a atacar tras una eventual finalización del conflicto.

Trump y Zelensky el 22 de enero de 2026, en Davos, Suiza HANDOUT� - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER�

“Las garantías de seguridad están listas”, afirmó Zelensky, y precisó que “el documento debe ser firmado por las partes, por los presidentes, y después pasará a los parlamentos nacionales”.

Hablando con periodistas a bordo del Air Force One de regreso a Washington, Trump coincidió en que la reunión había ido bien y apuntó que tanto Putin como Zelensky quieren llegar a un acuerdo y que “todos están haciendo concesiones” para tratar de poner fin a la guerra.

Los puntos de fricción siguen siendo los mismos que en los contactos que han mantenido los últimos seis o siete meses, agregó, indicando que “las fronteras” son un tema clave. “El principal obstáculo es el mismo que durante el último año”, aseveró el republicano.

Zelensky camina por el interior del Centro de Congresos durante el encuentro anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, el 22 de enero de 2026 MANDEL NGAN� - AFP�

El Ejército ruso, que es más grande, ha logrado capturar alrededor del 20% del territorio ucraniano desde el inicio de las hostilidades en 2014 y su invasión a gran escala de 2022. Pero los avances en el campo de batalla a lo largo de un frente que se extiende por unos 1000 kilómetros han tenido un alto costo para Moscú, y la economía rusa siente las consecuencias del conflicto y de las sanciones internacionales.

Ucrania, por su parte, carece de fondos y, a pesar de haber aumentado significativamente su propia producción, todavía necesita armamento occidental. También cuenta con escasez de efectivos en el frente. Su ministro de Defensa reportó la semana pasada alrededor de 200.000 deserciones y la evasión del servicio militar por parte de unos dos millones de ucranianos.

La crítica a los aliados europeos

En su discurso en el Foro Económico Mundial luego de su reunión con Trump, Zelensky enumeró una serie de quejas y críticas a Europa.

Sus aliados en el continente, que ven en peligro su propia defensa futura en la guerra en su flanco oriental, le han brindado apoyo financiero, militar y humanitario, pero no todos los 27 miembros de la Unión Europea están ayudando. A Kiev también le frustran los desacuerdos políticos dentro del bloque sobre cómo tratar con Rusia, así como su respuesta, a veces lenta.

“Europa parece perdida”, afirmó Zelensky en su discurso, en el que instó al continente a convertirse en una fuerza global y comparó su respuesta con las audaces medidas de Washington en Venezuela e Irán.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, observa mientras asiste al encuentro anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, el 22 de enero de 2026 FABRICE COFFRINI� - AFP�

“El año pasado, aquí en Davos, terminé mi discurso con las palabras: Europa necesita saber cómo defenderse. Ha pasado un año. Y nada ha cambiado. Todavía estamos en una situación en la que debo repetir las mismas palabras", dijo Zelensky.

Además, reprendió al viejo continente por su lentitud a la hora de tomar decisiones clave, por gastar muy poco en defensa, por no detener la “flota fantasma” de petroleros rusos que violan las sanciones internacionales, y vacilar en el uso de los activos del Kremlin congelados en Europa para financiar a Ucrania, entre otras cosas.

Las conversaciones de Putin con Washington

Putin discutió el acuerdo para Ucrania con los enviados de su homólogo norteamericano durante unas largas conversaciones nocturnas en el Kremlin, en las que Moscú insistió en que debe resolverse la cuestión territorial para llegar a un acuerdo de paz.

Ushakov, quien participó en la reunión de Putin con los enviados de Trump, dijo que “se reafirmó que no se puede esperar alcanzar un acuerdo a largo plazo sin resolver la cuestión territorial”, refiriéndose a la exigencia de Moscú de que Kiev retire sus tropas de las zonas del este que Rusia anexó ilegalmente, pero que nunca ha llegado a tomar en su totalidad. Ushakov subrayó que el encuentro “fue útil en todos los sentidos”.

“Estamos sinceramente interesados en una solución del conflicto por medios político-diplomáticos”, aseguró el asesor del Kremlin. Pero, “mientras no sea así, Rusia seguirá alcanzando sus objetivos (...) en el campo de batalla”, añadió Ushakov.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibe a los enviados norteamericanos en el Kremlin, en Moscú, el 22 de enero de 2026 ALEXANDER KAZAKOV� - POOL�

Además, indicó que los enviados de Trump informaron a Putin sobre la reunión entre el mandatario y Zelensky, así como sobre las discusiones previas con funcionarios ucranianos y europeos. Las conversaciones en el Kremlin, que describió como “francas, constructivas (y) fructíferas”, empezaron poco antes de la medianoche en Moscú y duraron casi cuatro horas.

Witkoff y Kushner estuvieron acompañados por Josh Gruenbaum, jefe del Servicio de Adquisiciones Federales que sirve como asesor principal en el Consejo de la Paz de Trump, a la que Rusia ha sido invitada a unirse.

