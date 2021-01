El líder de la oposición rusa Alexei Navalny y su esposa Yulia Fuente: AFP

MOSCÚ.- Ayer, ni bien arribó a su país tras pasar meses en Alemania luego de descomponerse en un vuelo y acusar al Kremlin de querer envenenarlo, Alexei Navalny fue detenido por las fuerzas de seguridad de Rusia. Hoy, después de horas sin tener noticias sobre su estado, reapareció rodeado de agentes y en un tribunal.

En su cuenta de Instagram, el hombre de 44 años publicó un video en el que se lo ve dentro de una sala, sin tapabocas, y rodeado de autoridades, micrófonos y cámaras. En las imágenes, Navalny califica la audiencia del tribunal como una "anarquía del más alto orden" y asegura que un juez estaba revisando una solicitud de un oficial de policía para ponerlo bajo custodia.

"Lo que está pasando aquí es imposible", afirma en el posteo. Kira Yarmysh, la asistente de Navalny que publicó el video, dijo que solo periodistas de los medios afines al Kremlin pudieron permanecer en la audiencia, de acuerdo con lo publicado por el diario The Guardian.

"No entiendo lo que pasa. He visto muchas parodias de justicia, pero esta es la ilegalidad más completa", agregó el opositor.

Minutos antes, desde su defensa habían denunciado que no podían ponerse en contacto con él porque las autoridades no se lo permitían. "Está detenido ilegalmente, impiden que sus abogados lo vean", denunció el Fondo de la Lucha Contra la Corrupción, la organización fundada por Navalny. Asimismo indicaron que si bien dos abogados pudieron ingresar en la comisaría de Khimki, no pudieron verlo.

Ante esta situación, la abogada Olga Mijailova afirmó que la Policía "viola la ley al impedir a la defensa" que se reúna con él.

Qué pasó

Navalny fue detenido ayer en el aeropuerto Sheremétievo de Moscú, menos de una hora después de volar desde Alemania, donde se recuperó tras descomponerse en un vuelo en agosto del año pasado y denunciar un intento de asesinato con el agente Novichok que, según él, fue ordenado por el presidente ruso Vladimir Putin, algo que el mandatario niega.

Los servicios penitenciarios rusos (FSIN) buscaban desde diciembre al activista. Luego de anunciar la semana pasada que planeaba volver a casa, las autoridades rusas declararon que harían todo lo posible para arrestarlo una vez que regresara, acusándolo de violar los términos de una sentencia de prisión suspendida por malversación de fondos, una causa de 2014 que según él, fue fabricada.

En el momento de su arribo, fue detenido rápidamente al mostrar su pasaporte a guardias fronterizos antes de ingresar formalmente a Rusia. Su esposa Yulia, su portavoz y su abogado sí pudieron entrar.

El FSIN dijo en un comunicado que Navalny había sido detenido por supuestas violaciones a su sentencia de prisión en suspenso y que permanecería en custodia hasta una audiencia judicial, que determinará si su sentencia en suspenso se convierte en un período de prisión real de 3 años y medio.

Rechazo internacional

Tras conocerse la detención ayer, fue noticia en los portales tanto de Rusia como del mundo entero y dio comienzo a una ola de repudio. Hoy la oficina de la ONU para los Derechos Humanos se mostró "profundamente preocupada" por el arresto y reclamó su liberación "inmediata". Desde el cuerpo liderado por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, instaron a las autoridades rusas a respetar el "debido proceso" en este caso, "en línea con el Estado de Derecho".

Por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se unió al reclamo. "Condeno la detención de Alexéi Navalni (...) a su retorno a Rusia. Las autoridades rusas deben liberarlo inmediatamente y garantizar su seguridad", pidió la jefa del poder ejecutivo europeo en una nota oficial.

Al rechazo internacional se sumaron también las potencias occidentales, como el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. En respuesta, el gobierno de Rusia afirmó hoy que estas naciones lo que en verdad buscan es "desviar la atención de su profunda crisis".

"Vemos cómo aprovecharon las noticias de ayer sobre el regreso de Navalny a Rusia. Se nota la alegría con la que se dan los comentarios, casi todos iguales", dijo el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, durante una rueda de prensa. "La alegría es porque esto permite a los políticos occidentales pensar que así podrán desviar la atención de la profunda crisis en la que se encuentra el modelo de desarrollo liberal".

