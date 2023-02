Secretos y misterios de una operación de inteligencia ¿fallida?

escuchar

WASHINGTON.- Los analistas de inteligencia distinguen entre secretos y misterios. El extraño vuelo del globo chino sobre Estados Unidos que terminó con su derribo comparte ambos elementos.

Sin duda, el espectáculo público de un globo espía flotando sobre Estados Unidos ha sido una vergüenza para la administración de Biden. Pero la administración puede afirmar que esperó el momento más oportuno para destruir el globo y capturar su carga útil secreta, y que el incidente fue una ventaja neta de inteligencia para Estados Unidos.

El altercado político ya está en marcha en Washington. Los republicanos afirman que la administración Biden mostró debilidad al permitir que el globo ingresara al espacio aéreo estadounidense. Los funcionarios responden que la administración anterior, bajo el presidente Donald Trump, no reaccionó a varias misiones similares en los estados y territorios del país.

Pero examinemos los detalles de inteligencia de este último incidente, según el relato de un oficial autorizado del Pentágono con conocimiento detallado y de primera mano de los hechos.

Estados Unidos derribó al globo espía chino

Primero, la parte de los secretos: los chinos han estado enviando globos de recolección de inteligencia durante años. El funcionario del Pentágono dijo que cinco globos chinos han dado la vuelta al mundo y que China ha realizado entre 20 y 30 misiones con globos en todo el mundo durante la última década.

Los globos no parecen reunir mucha más inteligencia que los satélites chinos. Los globos pueden flotar más tiempo sobre objetivos de recolección como los silos de misiles nucleares en Montana, pero no están estacionarios y su capacidad de recolección de señales no es radicalmente diferente de otros sistemas disponibles para los chinos.

Un globo proporciona una mejor definición en sus imágenes. Y es posible que la misión fuera un intento de activar la respuesta norteamericana o de las firmas de guerra electrónica, que serían valiosas en un conflicto futuro, dijo el funcionario, pero cualquier recopilación de este tipo tendría un valor limitado. En cuanto a la especulación de que el globo estaba dispersando dispositivos de espionaje más pequeños (microdrones que podían observar objetivos secretos, por ejemplo), el funcionario dijo que no había evidencia.

La parte secreta de la historia debería quedar más clara si el Pentágono recupera la cápsula de recopilación de inteligencia que transportaba el globo. La cápsula aparentemente cayó al Atlántico en gran parte intacta y debería brindar una oportunidad útil para examinar y aplicar ingeniería inversa a los sistemas de inteligencia y comunicaciones chinos.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la inteligencia, los funcionarios del Pentágono creen que el extraño viaje en globo de una semana fue, en última instancia, más beneficioso para Estados Unidos que para China. Al esperar hasta que el globo estuvo sobre las aguas territoriales norteamericanas, la administración de Biden pudo maximizar la probabilidad de que la cápsula pudiera recuperarse y minimizar el riesgo de que los estadounidenses resultaran heridos por la caída de escombros.

El portavoz del Pentágono, general Pat Ryder, comparece ante los medios

El funcionario del Pentágono dijo que pesaba tanto como dos o tres autobuses y podría haber causado daños considerables si hubiera tocado tierra. Si hubiera caído sobre Montana, 2000 personas podrían haber estado en peligro por los escombros esparcidos.

Como operación militar, el derribo fue relativamente simple. Un F-22 Raptor disparó un misil AIM-9 contra el globo y las cámaras de televisión mostraron lo sucedido. El funcionario del Pentágono dijo que la prioridad clave del objetivo era evitar disparar a través del globo, lo que podría haberlo dejado en gran parte intacto y con la capacidad de viajar otros 800 kilómetros al este, tal vez fuera del alcance de su recuperación.

El Pentágono sopesó si sería posible desinflar parcialmente el globo y capturar la cápsula de inteligencia a una altitud más baja. Pero el funcionario dijo que no existe tecnología que permita tal operación de captura de “red de mariposas”.

Ahora a la parte de los misterios. Los funcionarios de inteligencia no saben qué pudo haber llevado a los chinos a lanzar una misión de este tipo ahora, en vísperas de la visita planeada a China del secretario de Estado, Antony Blinken, que fue cancelada debido al sobrevuelo.

Una posibilidad obvia es que este fue un intento chino de afirmar su poder y estilo en un momento en que las cosas no han ido bien para Pekín, debido a la desaceleración del crecimiento económico, las protestas políticas públicas y la mala gestión de la pandemia de coronavirus.

Una oportunidad para “meterle un dedo en el ojo” a Estados Unidos siempre es atractiva para el belicoso régimen del presidente Xi Jinping, especialmente ahora. Estados Unidos planta presencia con operaciones de “libertad de navegación” en el Estrecho de Taiwán o el Mar de China Meridional, pero sin una violación tan flagrante del espacio aéreo y las aguas territoriales chinas.

¿Por qué ahora? Los analistas de inteligencia están considerando la posibilidad de que el Ejército chino o elementos de línea dura dentro del liderazgo intentaron deliberadamente sabotear la visita de Blinken, cuyo objetivo principal era explorar medidas estratégicas de estabilidad y otras barreras que podrían limitar la probabilidad de una escalada no intencionada sobre Taiwán u otras cuestiones de conflicto potencial.

Estados Unidos derribó el misterioso globo chino frente a la costa de Carolina del Norte

Una posibilidad final es que esto fue simplemente una cadena de errores, algo que es posible en cualquier operación de inteligencia o militar. “A veces, la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha”, señaló el funcionario del Pentágono.

Los espías pueden recopilar secretos. Eso es lo que los chinos estaban haciendo con su globo, y lo que Estados Unidos hará ahora en su intento de analizar el hardware que transportaba el globo. Pero el espionaje no puede resolver los misterios, el mayor de los cuales hoy en día es la intención y el posible resultado de la expansión mundial del poder chino por parte de Xi.

Por David Ignatius

The Washington Post

The Washington Post