“Si no nos matan, nos quedaremos”: el temor y la incertidumbre en Irán en medio de los bombardeos de EE.UU. e Israel

Irán está siendo blanco de una devastadora ofensiva militar de Estados Unidos e Israel que desembocó en una guerra regional. Los ataques aéreos alcanzaron instalaciones militares, infraestructuras estratégicas, aeropuertos y zonas urbanas en decenas de ciudades iraníes, causando más de 700 muertos, según datos de autoridades de Teherán y de la Media Luna Roja.

Irán y sus milicias aliadas lanzaron ataques de represalia contra objetivos de Estados Unidos y de sus socios en la región, incluyendo un impacto con drones en la embajada estadounidense en Riad y otros puntos estratégicos en Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Dentro de Irán, la población civil enfrenta explosiones, cortes de electricidad, interrupciones del servicio de internet e infraestructuras destruidas o saturadas, además de la represión y la censura por parte de las autoridades del régimen.

Algunos residentes declararon al servicio persa de la BBC su preocupación por la falta de alimentos y el aumento de precios, mientras siguen oyéndose explosiones en la ciudad. Aunque es difícil conocer a fondo cómo la guerra está afectando a la vida diaria del país, recabamos algunos testimonios que revelan importantes detalles.

Iraníes observan Teherán desde una colina durante los ataques. Getty Images

Precios disparados

El periodista Ghoncheh Habibiazad, del servicio persa de la BBC Persa, habló con varias personas dentro de Irán tras la nueva oleada de ataques el martes. En general, aseguraron que, en lo que respecta a los ataques, algunas zonas de la capital iraní parecían estar más tranquilas en comparación con el lunes.

“Hoy no oí ningún ataque; parece la calma que precede a la tormenta”, le confesó una persona identificada como Shayan desde la ciudad de Karaj, donde aseguró que es muy difícil conectarse a internet.

Omid, de unos veinte años, le dijo que la gente está empezando a sentirse inquieta sobre cuánto tiempo durará la situación. “Suponía que atacarían a ciertos funcionarios como Khamenei y que a estas alturas ya habría terminado todo”, afirmó el joven. Y agregó: “Hay más presencia policial en las calles, pero están vacías. Algunas tiendas cerraron, sobre todo las que están cerca de las zonas afectadas”.

Muchas personas en Irán, indica el periodista, están preocupadas por la disponibilidad de los alimentos y el aumento del precio de estos a medida que continúa la guerra. “Necesitamos abastecernos porque no sabemos cuánto tiempo durará esto”, declaró Nasrin, residente de Teherán. “Nos preocupa quedarnos sin productos básicos si no lo hacemos”, agregó.

Pouya, de unos 30 años, explicó desde Pardis, una ciudad cercana a la capital, que los precios subieron desde que comenzaron los ataques, con drásticos aumentos específicamente del arroz y las patatas.

Miembros de las fuerzas de seguridad iraníes hacen guardia en una calle junto a una valla publicitaria del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido en los primeros ataques del sábado. Getty Images

Los medios de comunicación estatales iraníes anunciaron que, “de acuerdo con la decisión del gobierno de priorizar el suministro de productos esenciales”, se prohibió la exportación de todos los productos alimenticios y agrícolas “hasta nuevo aviso”.

Los precios en Irán ya eran altos antes de este conflicto: la presión por el coste de la vida y las sanciones internacionales provocaron en diciembre protestas en todo el país, que llevaron a una brutal represión por parte del régimen.

Muchos espacios residenciales y comerciales han quedado gravemente dañados. Getty Images

“Si no nos matan, nos quedaremos”

Maryam, de unos veinte años y residente en el norte de Teherán, envió un mensaje de texto al periodista de BBC en el que decía: “Los ataques de anoche fueron terribles. Nuestra casa temblaba”. Sin embargo, afirmó que no se plantea abandonar la capital. “Algunas personas se fueron de Teherán, pero nosotros nos quedamos en casa”, declaró.

“Si no nos matan, nos quedaremos aquí mientras haya convocatorias de protestas en las calles y saldré con mi familia para unirme. Me alegra mucho que esas autoridades sean el objetivo. Aguantaremos los ataques hasta que se vayan todos”, sentenció.

Los paquetes de internet también subieron de precio, según Shayan, residente de la ciudad de Karaj, situada a una hora por carretera de Teherán. “Es muy difícil conectarse ahora”, declaró y aseguró que el precio de los paquetes de internet a través de Starlink, la compañía de Elon Musk, aumentó mucho.

Explosión en Teherán este lunes. Getty Images

Por su parte, el reportero de BBC Persa remarca que “debido a los cortes de internet es muy difícil hacerse una idea clara de lo que está pasando dentro del país”. “Las personas con las que hablo consiguen conectarse, pero solo momentáneamente”, aclara.

Irán denegó de forma frecuente los visados de entrada al país a periodistas de medios internacionales, lo que limita gravemente la capacidad de estos para recopilar información sobre lo que ocurre. Los cortes de internet dificultan aún más la cobertura informativa.

El Gran Bazar “reducido a escombros”

El periodista Mohammad Khatibi, de la cadena estatal iraní Press TV, habló desde Teherán al Servicio Mundial de la BBC. Aseguró que “todas las zonas” de la capital fueron alcanzadas por los ataques estadounidenses e israelíes desde que estalló el conflicto el sábado. Esto incluye torres de comunicación, emisoras de radio y televisión y el Gran Bazar de la ciudad, que, según Khatibi, quedaron “reducidos a escombros”.

Preguntado sobre cuál fue la reacción ante la muerte durante los ataques estadounidenses e israelíes del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, respondió que hubo “pequeños grupos” de personas celebrando, aunque no se produjeron manifestaciones a gran escala.

Khatibi explicó que, debido a la destrucción de parte de las instalaciones militares y policiales —que suelen responder a este tipo de protestas—, cree que “los separatistas y los grupos de la oposición fuera de Irán” pronto convocarán manifestaciones contra el régimen de los ayatolás como las que se vivieron en enero, y en las que murieron miles de personas.

Cerca de 800 personas murieron en Irán desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el país el 28 de febrero, según datos de la Media Luna Roja del país. El ejército israelí afirmó el martes haber atacado la oficina presidencial de Irán y otras infraestructuras. También se grabaron vídeos verificados por la BBC de explosiones al este de la capital, en Pardis.

El ataque a una torre de comunicaciones estatal causó destrozos en los edificios cercanos. Getty Images

Irán llevó a cabo amplios ataques de represalia con misiles y drones contra instalaciones del gobierno israelí y militares en Tel Aviv y otros lugares. También se reportaron ataques en países que albergan bases estadounidenses (Catar, Baréin, Jordania, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait), así como en Omán y Arabia Saudita, países aliados de Estados Unidos.

En los últimos días, Irán fue acusado de ampliar sus ataques a otros objetivos, como buques, instalaciones civiles (incluidos hoteles en Dubai) y la embajada de Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudita.