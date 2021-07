“Sos una inútil”: el repudiable mensaje de un jefe a su empleada al renunciar

En Inglaterra, la empleada de un bar denunció un fuerte episodio de maltrato por parte de su jefe. Luego de que la joven presentara su renuncia, el hombre le respondió con un mensaje sumamente ofensivo, que ahora ella decidió hacer público. “Sos una empleada inútil”, puede leerse en las capturas de pantalla que se volvieron viral en las últimas horas.

Kiara Claire había comenzado a trabajar en el bar King’s Ransom, ubicado en la ciudad británica de Sale. Según Manchester Evening News, la joven de 18 años recibió una oferta laboral que le interesó más y decidió avanzar en el proceso de selección. En ese momento, le comunicó la novedad a su jefe, que la apoyó en su decisión. Finalmente, el 3 de julio, Kiara le comunicó al asistente de su manager que había sido elegida para el puesto y que iba a tomarlo. “Me fue muy bien en la prueba y quieren que empiece en cuanto pueda. Mañana, cuando llegue, entregaré los papeles de renuncia. No puedo estar más agradecida con vos y el resto del equipo por haberme dado trabajo”, escribió la joven a través de un mensaje de WhatsApp.

"Empleada inútil"

Sin embargo, la respuesta de su jefe no fue la que esperaba. “Kiara. Corazón. Es el día de mi casamiento. Me importa un bledo si tenés empleo o no. Y ya que hacemos esto, ya que tuviste la falta de respeto suficiente para enviarme un mensaje con esta significativa tontería en el día de mi boda, me gustaría decirte algunas verdades”, escribió el subgerente, según publicó Claire. “No tenés iniciativa. Sos falsa y vacía. Estás demasiado centrada en cómo te ves y no en lo que hacés. Sos una empleada inútil”, continuó el hombre

Hacia el cierre de su agresiva respuesta, agregó: “Preferís enviar mensajes de texto que hacer tu trabajo. Deberías estar avergonzada por esto. Pero escuchá mis palabras porque te harán un favor. A nadie le interesás vos. Tu ética laboral es lo único que importa. Centrate en el trabajo y dejá de enfocarte en vos misma. La belleza se desvanecerá. La tontería es para siempre”.

Tras la viralización de los mensajes, la joven habló con Manchester Evening News y contó cómo recibió la supuesta agresión de parte de su jefe. “Cuando me llegó al WhatsApp, pensé que era una broma porque así es mi personalidad, intento no tomarme las cosas demasiado en serio”, dijo. “Estaba en FaceTime con mis amigos y lo leí en voz alta y todos se enojaron bastante por esto”.

Luego, la joven contó que, a la mañana siguiente, cuando lo releyó, empezó a enojarse. “Sufro de ansiedad y fue bastante chocante y perturbador leerlo. Me hizo sentir peor, me quitó la confianza”, continuó. Por eso, decidió compartir en Facebook las capturas del chat. “Mi mamá lo llamó por teléfono y, cuando finalmente contestó, negó que haya sido él de los mensajes y dijo sus amigos usaron su teléfono”, añadió.

Los hirientes mensajes que recibió Kiara Claire de parte de uno de sus jefes

La respuesta del pub en el que trabajaba la joven

A través de Facebook, el pub en el que trabajaba Kiara emitió un comunicado al respecto. “Hemos tenido conocimiento de que un miembro del personal envió un mensaje altamente hiriente y malicioso a otro de nuestro equipo. Nuestra directora general es consciente de ello y está investigando el asunto urgentemente. Esperamos que todos nuestros equipos se traten con cortesía y respeto y estamos sorprendidos y decepcionados por el contenido del texto que hemos leído”, dice el texto publicado.

“Desde que este incidente empezó a cobrar fuerza en las redes, se crearon múltiples cuentas falsas que afirman ser personas que trabajan en el pub y que están publicando comentarios en Facebook para agravar la situación. Estas cuentas no tienen ninguna relación con el pub y las hemos reportado a Facebook para que sean eliminadas lo antes posible”, cerró.

LA NACION