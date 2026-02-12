Suiza votará un duro plan anti-inmigración para ponerle un límite a su población y despierta alarmas en la Unión Europea

BERLÍN.– En línea con el endurecimiento de las políticas migratorias en Europa desde la crisis de 2015-2016, Suiza celebrará el 14 de junio un referéndum para decidir si limita su población a 10 millones de habitantes hasta 2050 mediante fuertes restricciones a la inmigración y al asilo.

La iniciativa, impulsada por la derecha populista, no solo apunta a reducir la entrada de extranjeros sino que podría forzar la anulación del acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea (UE) si no se renegocian sus términos.

La propuesta fue promovida por el Partido Popular Suizo (SVP/UDC), la mayor fuerza del Parlamento helvético y con una fuerte agenda anti-inmigración, y se someterá a votación después de que más de 100.000 ciudadanos firmaran la petición necesaria para activar automáticamente el mecanismo de democracia directa. Tanto el gobierno como el Parlamento recomendaron rechazarla, al advertir sobre sus posibles consecuencias económicas y diplomáticas.

La iniciativa impulsada por la derecha populista busca limitar la población a 10 millones antes de 2050 y obligaría a restringir la inmigración Jan Geerk - Switzerland Tourism

Actualmente, Suiza cuenta con unos 9,05 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente una cuarta parte son extranjeros, en su mayoría procedentes de países de la Unión Europea como Italia, Alemania, Portugal y Francia. Según proyecciones oficiales, el umbral de los 10 millones podría alcanzarse entre 2034 y 2042, dependiendo de los distintos escenarios de crecimiento.

El texto que se someterá a las urnas establece que, si la población supera los 10 millones durante dos años consecutivos y no se logra renegociar con Bruselas las condiciones de entrada de extranjeros, el gobierno deberá denunciar el acuerdo de libre circulación del bloque.

Además, prevé que ya comiencen a adoptarse medidas restrictivas cuando la población rebase los 9,5 millones, incluyendo disposiciones sobre asilo, reunificación familiar, expedición de permisos de residencia y la renegociación de acuerdos internacionales.

Un país “al límite”

El Partido Popular Suizo, que hizo de la lucha contra la inmigración uno de los pilares de su ideario y se caracteriza por su nacionalismo y su rechazo a una mayor integración con la UE, sostiene que el crecimiento demográfico ha llevado al país “al límite”.

Argumenta que la inmigración provocó escasez de viviendas, presión sobre las infraestructuras, aumento de los costos sanitarios, problemas en las escuelas y un alza en el gasto social. También vincula el fenómeno con mayores niveles de inseguridad.

“Nuestros ciudadanos ya tuvieron suficiente”, afirmó el diputado Thomas Matter durante un debate parlamentario citado por la emisora pública SRF. Los promotores defienden que el tope poblacional es necesario para preservar la identidad y la calidad de vida en el pequeño país alpino.

El Gobierno y el sector empresarial advierten sobre graves consecuencias económicas y diplomáticas Shutterstock

Rechazo

Del lado contrario, el Consejo Federal –un Ejecutivo colegiado de siete miembros que incluye representantes de los principales partidos, entre ellos el propio SVP– recomendó en marzo de 2025 rechazar la iniciativa. El consejero federal Beat Jans, responsable del área de inmigración, fue tajante en un debate parlamentario: “La iniciativa no resuelve ningún problema, sino que crea otros nuevos”. Y añadió: “La inmigración es importante para nuestra prosperidad”.

El gobierno suizo advirtió además sobre “consecuencias de gran alcance”, incluida la posible salida del país de varios acuerdos internacionales que garantizan su acceso privilegiado al mercado común europeo. Aunque el país no forma parte de la UE, mantiene numerosos pactos bilaterales que regulan el comercio, la movilidad y la cooperación.

Los partidos Socialista (SP), liberal y verde liberal también se oponen a la propuesta. Los socialistas la consideran “absurda y perjudicial” y proponen reforzar las políticas de integración, conscientes de que la cuestión migratoria preocupa a una parte significativa del electorado.

Todos los partidos políticos que rechazan esta medida afirman que Suiza a menudo depende de trabajadores extranjeros en hospitales, hoteles, obras de construcción y universidades, y que cualquier restricción de ese tipo a la migración y a la libre circulación de personas violará los compromisos internacionales vigentes del país.

El sector empresarial también expresó su rechazo. La patronal Economiesuisse y otra federación empresarial calificaron la propuesta como la “iniciativa del caos”, al advertir que pone en peligro los acuerdos bilaterales con la UE y amenaza la estabilidad económica.

Hallstatt, Austria Shutterstock

Las cifras oficiales muestran que la población suiza se multiplicó por 2,7 entre 1900 y 2023. Tras el paréntesis de la pandemia, el saldo migratorio volvió a crecer temporalmente hasta 68.800 personas en 2022, frente a 53.800 en 2020. Sin embargo, el gobierno señaló que desde 2024 se observa un descenso de la inmigración: entre enero y junio de 2025 ingresaron 76.332 personas, un 5,4% menos que en el mismo período del año anterior.

A pocos meses de la votación, las encuestas citadas por medios suizos muestran un escenario abierto: alrededor del 48% de los ciudadanos se declara a favor de limitar la población a 10 millones, frente a un 41% en contra.

Aunque la campaña aún no alcanzó su punto álgido, el resultado será observado con atención en Bruselas y en otras capitales europeas, en un contexto en el que varios gobiernos endurecieron sus políticas migratorias en respuesta al auge de fuerzas nacionalistas y a las tensiones derivadas de la crisis migratoria de hace una década.

Agencia AP y diarios The New York Times y El País