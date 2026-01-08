Revelaron que Venezuela trasladó más de 113 toneladas de oro a Suiza bajo el régimen de Nicolás Maduro

ZÚRICH.– Durante los primeros años del gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela trasladó en secreto a Suiza más de un centenar de toneladas de oro pertenecientes a las reservas de su Banco Central, en una operación destinada a obtener liquidez en medio del colapso económico y financiero del país.

Según datos aduaneros suizos revisados por Reuters y reportes de la emisora pública SRF, entre 2013 y 2016 el país sudamericano envió entre 113 y 127 toneladas métricas de oro, por un valor estimado de entre 4140 y 4700 millones de francos suizos, equivalentes a unos 5200 millones de dólares.

Los envíos se realizaron por vía aérea y fueron registrados por las aduanas de Suiza, uno de los principales centros globales del comercio y la refinación de oro.

El metal provenía de las reservas del Banco Central de Venezuela y fue trasladado para su procesamiento, certificación y posterior venta o utilización como garantía financiera. De acuerdo con SRF, parte del oro fue fundido en refinerías suizas y luego transportado a otros mercados internacionales clave, como Gran Bretaña, mientras que otra porción terminó siendo vendida a Turquía.

Suiza tiene algunas de las mayores refinerías de oro del mundo, entre ellas Valcambi, PAMP y Argor-Heraeus, concentradas principalmente en el cantón del Tesino.

Estas instalaciones permiten transformar lingotes en barras de “buena entrega”, el estándar internacional que facilita la comercialización del metal precioso en los mercados globales, además de proveer la documentación y certificación necesarias para su circulación financiera. Para un país urgido de divisas, como Venezuela en esos años, este proceso resultaba clave para monetizar rápidamente sus reservas.

03/03/2022 Lingotes de oro. ECONOMIA JINGMING PAN JINGMING PAN - JINGMING PAN

El gobierno suizo no había difundido previamente información detallada sobre estas transferencias, en línea con su histórica política de discreción financiera. Sin embargo, la SRF describió la exportación masiva de oro como un “acto de desesperación” del gobierno de Maduro para evitar la quiebra del Estado.

La operación se produjo en un contexto de deterioro acelerado de las finanzas venezolanas. Cuando el país cayó en cesación de pagos en 2017, ya se encontraba prácticamente excluido de los mercados internacionales de crédito y con una grave escasez de moneda fuerte.

Un informe del Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional (CIGI) estimó ese año una brecha de financiamiento superior a los 15.000 millones de dólares, con compromisos de servicio de deuda en bonos por unos 12.000 millones.

Según ese documento, Venezuela enfrentaba una “brecha de financiamiento sustancial” y contaba con “pocos activos u opciones políticas” para cerrarla.

Los ingresos por exportaciones de petróleo –principal fuente histórica de divisas– se habían desplomado y resultaban insuficientes para cubrir los vencimientos de deuda. En ese marco, el oro del Banco Central se convirtió en uno de los últimos recursos disponibles.

Many gold bars on silver background, closeup. Lingotes de Oro New Africa - Shutterstock

Las exportaciones de oro venezolano a Suiza se redujeron a cero a partir de 2017, cuando la Unión Europea impuso sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos y de socavar la democracia. Suiza adoptó esas sanciones a comienzos de 2018 y endureció sus regulaciones financieras, lo que volvió altamente improbables operaciones de este tipo.

“El banco central venezolano realizó grandes ventas por angustia entre 2012 y 2016, y muchas de ellas habrán tenido como destino Suiza”, explicó Rhona O’Connell, analista de mercados de la firma StoneX. Según la especialista, una vez refinado, el oro pudo haber quedado en manos de contrapartes financieras o haber sido vendido en pequeñas cantidades a Asia u otros mercados.

El intento de evitar el default mediante la liquidación de reservas de oro fracasó. Venezuela dejó de cumplir con sus obligaciones en 2017 y, con una deuda externa estimada en 170.000 millones de dólares, continúa sumida en una crisis financiera profunda.

La riqueza de Maduro

Por otro lado, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, el foco internacional volvió a posarse sobre la riqueza acumulada por el líder chavista a lo largo de los años.

El debate incluye el valor de aviones privados, joyas, propiedades inmobiliarias y otros activos, así como las medidas adoptadas para evitar su fuga o uso indebido. Según autoridades estadounidenses, se cree que parte de esos bienes están distribuidos en distintos países mediante redes de testaferros.

Organizaciones como Transparencia Venezuela estiman que la fortuna personal de Maduro podría alcanzar los 3800 millones de dólares. Informes de ONG y medios internacionales señalan que el exmandatario poseería residencias en zonas exclusivas de Miami, villas en República Dominicana, joyas de alto valor y presuntos vínculos con la minería ilegal de oro.

La administración de Estados Unidos informó la incautación de activos por más de 700 millones de dólares vinculados a Maduro y a su entorno, incluidos aviones privados, propiedades de lujo y otros bienes.

La fiscal general Pam Bondi calificó este entramado como una “organización criminal” comparable a estructuras mafiosas por la magnitud y la naturaleza de las operaciones.

En paralelo, Suiza anunció la congelación de activos financieros asociados a Maduro y a 36 personas de su círculo cercano, como medida preventiva ante la volatilidad política tras su arresto, aunque sin precisar montos ni el origen de esos fondos. Tampoco se ha establecido si existe un vínculo directo entre esos activos y el oro transferido desde las reservas del Banco Central venezolano.

Agencias Reuters y ANSA