Tailandia: al menos 22 personas murieron después de que una grúa se derrumbara sobre un tren de pasajeros

Al menos 22 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en Tailandia, luego de que una grúa de construcción colapsara sobre un tren de pasajeros en el noreste del país asiático. Las autoridades activaron los protocolos de emergencia y la red ferroviaria se detuvo por completo.

El trágico accidente ocurrió este miércoles a las 9 de la mañana (hora local) en la localidad Ban Thanon Khot, subdistrito de Si Khiew, cuando la grúa cedió sobre un tren que viajaba de Bangkok a la provincia de Ubon Ratchathani.

Los momentos posteriores al accidente en Tailandia

La estructura de metal detuvo la marcha de la formación y provocó que descarrilara. Acto seguido, se comenzó a incendiar con los pasajeros en su interior.

Rápidamente, las autoridades desplegaron un amplio operativo de rescate con efectivos de la policía local, paramédicos, bomberos que se dedicaron a contener las llamas y un cuerpo de rescatistas se adentraron entre los escombros utilizando cortadoras hidráulicas para extraer a los heridos de los restos del tren.

La grúa colapsó mientras construía una nueva vía para trenes de alta velocidad X: @ThaiTrainGuide

A través de las imágenes que se transmitían en vivo por televisión, se pudo conocer la severidad del accidente, que hasta el momento causó 22 muertes de las 195 personas que viajaban en el tren.

Las autoridades intentan identificar a las víctimas mientras acceden al interior. Los heridos fueron trasladados a los hospitales Si Khiew, Sung Noen y Maharaj Nakhon Ratchasima, según infirmó el medio local ThaiPBS.

Las autoridades trabajaron para asistir a los heridos X: @ThaiTrainGuide

Al cabo de unas horas el Departamento de Relaciones Públicas indicó en una publicación de Facebook que el incendio estaba bajo control y que los rescatistas estaban buscando a personas atrapadas dentro del tren.

Con información de AFP.