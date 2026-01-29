España: Elon Musk reaccionó a la regularización de inmigrantes y Pedro Sánchez le respondió

El presidente de España, Pedro Sánchez, le contestó este jueves al empresario multimillonario Elon Musk luego de que se mostrara sorprendido por el nuevo plan de regularización de inmigrantes en el país europeo. La disputa se da en medio de las violentas redadas contra inmigrantes ilegales en Estados Unidos y las protestas frente al accionar de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “Marte puede esperar. La humanidad no”, escribió a través de X.

Esta mañana Musk reaccionó con un “wow” a una publicación sobre el plan que podría beneficiar a 500.000 personas, en su mayoría de nacionalidades latinoamericanas. La medida excepcional permite regularizar a aquellos que se encuentren en el país desde al menos cinco meses, que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan antecedentes penales. Así lo explicó la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en conferencia de prensa.

“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”, afirmó. El plan prevé que las tramitaciones inicien a partir de abril y finalicen el 30 de junio para que los aceptados puedan trabajar en cualquier sector y lugar del país.

Un migrante lleva sus pertenencias en un edificio escolar abandonado donde vivían cientos de migrantes, en su mayoría indocumentados, en Badalona, cerca de Barcelona Emilio Morenatti - AP

Saiz remarcó que es un modelo migratorio “legal, seguro y ordenado” pero también “abierto y humano frente a los que abogan por cerrar las fronteras”. Parte de los argumentos detrás de la decisión es que el 80% del crecimiento económico del país en los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la seguridad social se debieron a la migración.

Es en este contexto que Musk compartió un tuit del usuario @ianmiles que afirmaba que España había legalizado a 500.000 inmigrantes ilegales “para derrotar a la extrema derecha”. Musk suele usar su plataforma para compartir teorías conspirativas y falsas de parte de cuentas ultraconservadoras.

Mars can wait. Humanity can’t. https://t.co/Oc4qAYtd3f — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 29, 2026

“Ya ni siquiera es un secreto. Al legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales con el pretexto de derrotar a la ultraderecha, Pedro Sánchez se está quitando la máscara. Esto es ingeniería electoral. La lógica es simple: legalizar a medio millón de personas, acelerar su obtención de la ciudadanía (lo que lleva apenas dos años para muchos) y efectivamente se ha importado un bloque de votantes masivo y leal que está en deuda con la izquierda”, había escrito el usuario.

Musk citó el posteo con una simple respuesta: “Wow”. Varias horas después, durante la tarde, Sánchez atinó a contestar. “Marte puede esperar. La humanidad no”, arremetió. El posteo fue suficiente para desencadenar cientos de respuestas de usuarios a su favor y en su contra. Los últimos criticaban en particular que se peleara con el magnate en vez de hablar de las tragedias ferroviarias que azotaron al país en las últimas semanas.

La polémica por las deportaciones en Estados Unidos

La discusión entre el mandatario español y el multimillonario ocurre en medio del creciente escándalo por las miles de deportaciones llevadas adelante por los agentes de ICE y su violenta conducta durante las protestas, que llevó a los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti.

Lo que comenzó como arrestos dispersos en diciembre se intensificó a niveles extraordinarios en enero, cuando anunciaron desde el organismo la “mayor redada migratoria jamás realizada”. Las deportaciones mostraban agentes enmascarados y armados, muchas veces en camionetas SUV sin identificación.

Agentes de ICE arrestan a un hombre fuera de su casa Archivo

Aunque los agentes y las autoridades insistieron que las redadas se enfocan en criminales que están en el país sin autorización legal, quienes documentan estos procedimientos en las calles denuncian una realidad mucho más cruda. Reportaron que los agentes detuvieron a personas al azar, muchas veces con focos en latinos y negros, para pedir pruebas de su ciudadanía estadounidense.

Todo empeoró el 7 de enero, cuando un agente de ICE asesinó a Renee Good, una mujer de 37 años a la que dispararon en su auto. Esto desató una serie de protestas a lo largo del país y una de ellas derivó en las enormes manifestaciones en Minneapolis, donde más de siete agentes agredieron físicamente al enfermero Alex Pretti y luego uno de ellos le disparó en el pecho y lo mató.

La reciente normativa del gobierno español va en contra de la postura de la gestión norteamericana sobre la inmigración ilegal en el país.

