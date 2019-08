La joven contó detalles de la personalidad de Connor Betts, quien fue abatido por la Policía Crédito: Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2019 • 07:53

DAYTON (AP).- A dos días del fin de semana trágico en Estados Unidos, cuando dos hombres armados llevaron a cabo tiroteos y asesinaron a cerca de 40 personas, se conocen detalles de lo ocurrido en Dayton, Ohio, donde un joven de 24 años abrió fuego en una zona nocturna de la ciudad y mató a nueve personas, incluida su hermana, hasta ser abatido por agentes de la Policía que llegaron al lugar tras recibir un llamado de emergencia.

El agresor, identificado como Connor Betts, era un joven de 24 años que había podido comprar sin problemas su arma pese a que se mostraba como una persona perturbada y agresiva.

Lyndsi Doll fue su novia durante el secundario y habló sobre él en una entrevista con el diario The Washington Post, al que aseguró que el domingo, cuando se enteró de lo ocurrido, se sintió mal pero no particularmente afectada porque creía que no conocía a ninguna de las víctimas. Sin embargo horas después, al llegar a su casa del trabajo, escuchó el nombre de la hermana de Connor y se dio cuenta de lo que había pasado.

Connor Betts fue abatido por la Policía Fuente: AP

"Al principio no me sentí afectada, estaba tranquila, no conocía a nadie. Cuando llegué a casa del trabajo vi que uno de los muertos era Meghan Betts y escuché que el tirador había matado a su pequeña hermana y fue un shock", contó la joven.

"'No puede ser', grité porque no lo esperaba", confesó Doll, quien a pesar de no haber vivido nunca un episodio violento con el atacante sí dijo que en algún punto lo que pasó era de esperarse.

"Hablaba de voces en su cabeza y de alucinaciones que daban miedo y que veía por las noches. A veces me llamaba llorando y me decía que tenía miedo de sí mismo", contó Doll, quien también admitió que sabía que Connor Betts tenía una lista de gente a la quería lastimar. "Había amenazado con lastimarlos en la escuela. La gente le tenía miedo. Pero otros no nos sentíamos así aunque algunas cosas que nos decía eran terroríficas".

"Nunca dijo nada radical, nunca dijo nada que me hiciera pensar que quería lastimar a tanta gente. A mí no me hizo nada pero sabía de las cosas que le había hecho a otras mujeres con las que había salido. Era abusivo", aseguró la joven que fue al colegio con el sospechoso, que segundo después de abrir fuego fue abatido por los agentes que llegaron al lugar. "Me hablaba de voces en su cabeza que le decían que hiciera cosas, que lastimara gente. Le costaba dormir".

Connor Betts abrió fuego en una zona popular de Ohio y asesinó a nueve personas Fuente: Reuters

Sus compañeros

Aparte de una de sus exnovios, quienes salieron a hablar de Connor fueron varios de sus compañeros de clase, quienes contaron que fue suspendido hace años por hacer "listas negras" con nombres de personas que quería matar y que quería violar, y cuestionaron por qué se le permitió comprar el arma de tipo militar usada en el ataque del fin de semana.

Los relatos se conocen después de que la Policía dijera que no había antecedentes que impidieran a Betts, de 24 años, comprar un fusil estilo AR-15 y municiones como las que utilizó al disparar afuera de un bar atestado el domingo en la madrugada.

Los excompañeros dijeron que Betts fue suspendido de la Escuela Secundaria Bellbrook después de que alguien encontrara su lista de asesinatos pintarrajeada en un baño de la escuela en 2012.

Antes de eso, fue suspendido por escribir una lista de alumnas de las que quería abusar sexualmente, de acuerdo con dos de los compañeros de clase, un hombre y una mujer que ahora tienen 24 años y hablaron bajo condición de anonimato por temor a sufrir acoso. "Había una lista de violaciones y mi nombre estaba ahí", dijo la compañera de clase.

Hannah Shows, otra estudiante de Bellbrook, se expresó en redes sociales al respecto y aseveró: "Connor amenazó seriamente con dañar a mujeres que lo rechazaron, incluida yo. Estuvo hablando de esto abiertamente por una década y nadie pudo hacer nada al respecto".

Connor Betts fue abatido por la Policía Fuente: AFP