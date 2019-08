Trump visita hoy los lugares de las masacres: se esperan protestas en su contra

El presidente de EE.UU. se reunirá con víctimas de El Paso y Ohio Fuente: Reuters

EL PASO.- A días del fin de semana trágico en Estados Unidos, que en trece horas dejó 31 muertos en dos tiroteos perpetrados por hombres blancos, el presidente Donald Trump visitará hoy la ciudad texana de El Paso y Dayton, en Ohio, para mostrar apoyo a las comunidades. Sin embargo, su llegada no será bienvenida.

De acuerdo con lo publicado por el diario El Paso Times, se espera que tanto un grupo de mujeres como una red que defiende los derechos humanos en la frontera se manifiesten contra el republicano, a quien en parte culpan de lo ocurrido por su retórica antiinmigración y racista, que en las últimas semanas tuvo su pico cuando atacó a cuatro legisladoras de orígenes diversos y les dijo que si no les gusta su gobierno, pueden irse al país de donde vienen y solucionar los problemas de allí.

Incluso, al menos trescientos médicos de la zona, que atendieron a los heridos del tiroteo del sábado en Walmart, que dejó 22 muertos, firmaron una petición para que Trump no pise el lugar.

" Iremos a Dayton, Ohio, y El Paso, Texas, mañana para reunirnos con los equipos de primeros auxilios, las autoridades y algunas de las víctimas de los terribles tiroteos", señaló ayer el mandatario en Twitter y generó así la reacción.

El Paso está en la primera línea de la campaña del gobierno para detener el flujo de migrantes a través de la frontera con México. De hecho, el presidente dijo en enero que era una de las "ciudades más peligrosas". Sin embargo el alcalde Dee Margo y algunos residentes dijeron que le darían la bienvenida. "Esta no es una visita política", dijo Margo. "Es el presidente de Estados Unidos. Entonces, en esa calidad, cumpliré con mis obligaciones como alcalde de El Paso de reunirme con él y discutir cuáles son las necesidades de esta comunidad".

Activistas, que se reunieron para una vigilia por las víctimas el lunes por la noche, culparon en parte al presidente por el derramamiento de sangre. " Él es cómplice de esta violencia y de todo el terror que estamos viendo", dijo Rachel Cheek, de 26 años, no conforme con el discurso del mandatario del lunes, que dijo que los estadounidenses deben "condenar el racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco" y propuso una mayor vigilancia de internet, reformas al sistema de salud mental y un uso más extendido de la pena de muerte.

Por su parte el exlegislador de Texas Beto O'Rourke, nativo de El Paso y quien busca la nominación presidencial demócrata para 2020, pidió al presidente que se mantenga lejos de la ciudad. "Este presidente, que ayudó a crear el odio que hizo posible la tragedia del sábado, no debería venir a El Paso", dijo en Twitter. "No necesitamos más división. Necesitamos sanar. Él no tiene lugar aquí", agregó.

Ohio

Antes de llegar a El Paso, Trump estará en Ohio. Allí ayer el gobernador Mike DeWine exhortó al Congreso, con mayoría republicana, a aprobar leyes que exijan revisión de antecedentes para casi cualquier venta de armas y que permitan que las cortes restrinjan el acceso a armas de fuego a personas que son consideradas una amenaza.

El domingo por la madrugada, Connor Betts, de 24 años, mató a nueve personas en el centro de Dayton antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad. La Policía intentó no especular con los motivos de Betts, aunque reconoció que tenía un pasado conflictivo y que había amenazado a compañeros del colegio.

Cerca de trece horas antes un joven de 21 años identificado como Patrick Crusius, quien abrió fuego de forma indiscriminada en un centro comercial de la ciudad de El Paso, asesinó a más de 20 personas. Las autoridades sospechan que actuó impulsado por motivos raciales y tratan el caso como terrorismo, después de que el atacante dejara un manifiesto publicado en el que aseguró que actuaba en reacción a la "invasión hispana ".

