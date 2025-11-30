Qué se sabe del fatal tiroteo que ocurrió en una fiesta infantil en California

Cuatro personas murieron y 10 resultaron heridas en un tiroteo durante una reunión familiar en un salón de banquetes en Stockton, California. Entre las víctimas había tanto niños como adultos y se desconoce el paradero del tirador.

Los detalles del tiroteo que derivó en cuatro muertes

El hecho ocurrió poco antes de las 15 hs en California, específicamente en un salón de banquetes durante la fiesta de cumpleaños de un niño.

específicamente en un salón de banquetes durante la fiesta de cumpleaños de un niño. La oficina del sheriff del condado de San Joaquín recibió numerosas llamadas al 911 que alertaban sobre un tiroteo y de que había niños de tan solo nueve años sangrando, incluido un chico de quince años que no respiraba.

La oficina del sheriff del condado de San Joaquín recibió numerosas llamadas al 911 alertando de un tiroteo Ethan Swope� - FR171736 AP�

Los agentes acudieron al bloque 1900, cerca de un Dairy Queen, y encontraron a las víctimas del tiroteo en el aparcamiento, así como a un gran número de personas presas del pánico, según consignó Los Angeles Times.

Las autoridades no proporcionaron de inmediato más información sobre el estado de las víctimas.

No obstante, la oficial de información pública Heather Brent sugirió que el incidente pudo ser un “ataque selectivo”.

“Los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente selectivo y los investigadores están explorando todas las posibilidades”, señaló Brent.

Con respecto al presunto tirador, se desconoce su paradero. Por tanto, los detectives solicitaron ayuda ciudadana con informes sobre el caso. Las pistas se deben proporcionar llamando a la oficina del alguacil.

Reacción de las autoridades en California

Jason Lee, el vicealcalde de Stockton, fue de las primeras en reaccionar al ataque. A través de un comunicado en Facebook, instó a rezar por los familiares afectados y confirmó su colaboración con los funcionarios de seguridad para conocer las causas del tiroteo.

La vicepresidenta comunicó que estaba presionando en busca de respuestas X/@providence_wire

“Esta noche, mi corazón está apesadumbrado de una manera que es difícil de expresar con palabras”, escribió Lee. “Estoy en contacto con el personal y los funcionarios de seguridad pública para comprender exactamente lo que sucedió, y voy a presionar para obtener respuestas”.

“Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas”, agregó el vicealcalde en sus redes sociales.

La oficina del gobernador Gavin Newsom señaló en su cuenta de X que la Oficina de Servicios de Emergencia del estado iba a monitorear la “situación en evolución” y coordinar con las fuerzas del orden locales.

Gavin Newsom señaló que la Oficina de Servicios de Emergencia del estado iba a monitorear la “situación en evolución” Godofredo A. Vásquez - AP

“Gavin Newsom ha sido informado sobre el terrible tiroteo en Stockton. La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está monitoreando esta situación cambiante”, informó el departamento del gobernador.

Las leyes de armas en California

El Estado Dorado es uno de los distritos más estrictos en EE.UU. en relación con el manejo de las armas.

A mediados de octubre, Newsom firmó la ley AB 1127 que prohíbe la venta de armas cortas semiautomáticas nuevas que puedan readaptarse a ametralladoras.

La legislación busca prohibir la venta de cualquier arma nueva con un diseño similar al de esta pistola de la marca Glock debido a que en la mayoría de sus modelos permite que sea modificada de manera fácil con una pieza de plástico.