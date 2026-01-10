Tragedia de Año Nuevo en Suiza: en una jornada de luto, ordenan la detención del dueño del bar

MARTIGNY, Suiza. – Suiza celebró este viernes una jornada de luto nacional en honor de los 40 muertos del incendio en un bar alpino durante los festejos de Año Nuevo, en tanto los fiscales solicitaron que uno de los dueños fuera puesto en detención preventiva.

La jefa de fiscales del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, dijo en un comunicado que la detención del hombre, Jacques Moretti, era necesaria para evitar un “riesgo de fuga”. Su esposa y copropietaria del local, Jessica Moretti, permanecerá libre bajo supervisión judicial.

Un registro comercial suizo menciona a la pareja francesa como dueños del bar Le Constellation, en la ciudad turística de Crans-Montana, donde el incendio desatado dos horas después de la medianoche del 1 de enero dejó 40 muertos y 116 heridos.

Homenaje a las víctimas del incendio del Le Constellation dejan sus ofrendas frente a la fachada del bar MAXIME SCHMID� - AFP�

Las autoridades suizas abrieron una investigación penal contra los propietarios, sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y de provocar un incendio de forma involuntaria.

Medios locales reportaron que Jacques Moretti estaba bajo custodia a la espera de la decisión del tribunal luego que la pareja fuera interrogada por los fiscales en Sion.

Campanadas y minuto de silencio

Un servicio conmemorativo y un minuto de silencio marcaron el homenaje nacional, comenzando a las 14 (hora local), cuando sonaron las campanas de las iglesias de toda Suiza durante cinco minutos. El silencio se respetó en todo tipo de establecimientos, en empresas, administraciones, escuelas e incluso en la calle, donde algunos transeúntes se detuvieron al escuchar las campanas.

La gente se reunió para encender velas, dejar flores para las víctimas y seguir la ceremonia nacional que fue transmitida por la televisión pública.

Jacques y Jessica Moretti, los dueños franceses del bar siniestrado en Suiza Twitter

El centro de los homenajes estuvo en la ciudad de Martigny, donde el presidente suizo, Guy Parmelin, dijo que “el recuerdo de esa terrible noche ilumina los rostros de las 156 víctimas, sus días felices, su espíritu despreocupado".

“Nuestro país está consternado por esta tragedia. Se inclina ante la memoria de aquellos que ya no están con nosotros. Está al lado de la cama de aquellos que están a punto de embarcarse en un largo camino hacia la recuperación", añadió.

La ceremonia contó con un millar de asistentes, entre ellos los presidentes de Francia e Italia, Emmanuel Macron y Sergio Mattarella, cuyos países contaron con varios muertos y heridos en la tragedia.

El evento se transmitió en pantallas gigantes en la estación de Crans-Montana, el lugar de los hechos, que estaba cubierta por un espeso manto de nieve. Varios cientos de residentes y turistas pudieron seguirla en directo y algunos apenas podían contener las lágrimas.

La fachada del bar Le Constellation, cubierta parcialmente MAXIME SCHMID� - AFP�

El siniestro está rodeado de numerosas preguntas sobre lo que pudo haber provocado la tragedia, así como de polémicas. Los investigadores sospechan que bengalas encendidas sobre botellas de champagne provocaron el incendio al acercarse demasiado al techo.

Las autoridades indagan si el material de insonorización en el techo cumplía con las regulaciones y si estaba permitido el uso de bengalas en el bar. El local no tenía inspecciones de seguridad desde 2019.

La gravedad de las quemaduras dificultó las labores de identificación, por lo que los familiares tuvieron que proporcionar muestras de ADN. La policía dijo que muchas de las víctimas eran adolescentes o tenían entre 20 y 25 años.

Se ordenó una autopsia a cinco de los seis muertos italianos y se delegó el caso en las fiscalías de Milán, Bolonia y Génova, a donde fueron repatriados sus cuerpos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asiste a una misa en la Basílica de San Ambrosio, en Roma, en homenaje a las víctimas del incendio ALBERTO PIZZOLI� - AFP�

“Lo que ocurrió no es un desastre: es el resultado de que demasiadas personas no hicieron su trabajo o que pensaron que estaban ganando dinero fácil", dijo la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en una conferencia de prensa. “Los responsables deben ser identificados y procesados”.

Meloni afirmó que la Fiscalía General italiana se contactó con el fiscal general suizo para seguir la investigación y confirmó que la Fiscalía de Roma inició una pesquisa independiente. "Las familias tienen mi palabra de que no se quedarán solas en su búsqueda de justicia", añadió.

Por su parte, la Fiscalía de París abrió el lunes una pesquisa para ayudar a los suizos y facilitar la comunicación entre las familias de las víctimas francesas y los investigadores. Nueve ciudadanos franceses murieron, el menor de solo 14 años, y otros 23 sufrieron lesiones.

Agencias AP y AFP