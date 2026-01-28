Tragedia en la India: así fue el momento del accidente aéreo en el que murió un viceprimer ministro estatal

Una tragedia aérea sacudió al estado de Maharashtra, en el oeste de la India, tras confirmarse el fallecimiento de Ajit Pawar, un viceprimer ministro estatal, junto a otras cuatro personas.

El siniestro ocurrió cuando la aeronave privada en la que se desplazaban intentó realizar un aterrizaje de emergencia en la localidad de Baramati, terminando en un impacto fatal que no dejó sobrevivientes. LN+ difundió las imágenes del momento del desenlace fatal.

Tragedia aerea en la India

El accidente generó una profunda conmoción política y social en el país asiático. El funcionario fallecido tenía 66 años y viajaba acompañado por otras cuatro personas cuya identidad aún no se difundió oficialmente.

La aeronave se dirigía hacia Baramati cuando, por causas que aún son investigadas, el piloto intentó una maniobra de emergencia. Testigos presenciales relataron que el avión parecía tener dificultades técnicas visibles antes de precipitarse a tierra, cayendo aproximadamente 100 pies antes de alcanzar la pista de aterrizaje prevista.

Así homenajeó a las víctimas el primer Ministro de la India

Los restos del fuselaje quedaron esparcidos en un terreno baldío, donde las llamas consumieron gran parte de la estructura. Equipos de bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias trabajaron intensamente entre los hierros retorcidos y el humo para recuperar los cuerpos de las víctimas.

En las grabaciones se observa la cola del avión, identificada con las siglas “VSR”, como una de las pocas partes reconocibles tras la explosión.

Se estrelló un avión privado en el que viajaba un viceministro de India: no hubo sobrevivientes

La noticia escaló rápidamente a los niveles más altos del gobierno nacional. El primer ministro de la India, Narendra Modi, utilizó sus canales oficiales para expresar su pesar por lo ocurrido.

“Estoy profundamente entristecido por el lamentable accidente aéreo ocurrido en Baramati, Maharashtra. Mis condolencias están con todos aquellos que perdieron a sus seres queridos en este accidente. Rezo para que las familias de las víctimas encuentren fuerza y valor en este momento de dolor”, manifestó el mandatario a través de un mensaje publicado en la red social X.

Ajit Pawar era una figura política de relevancia en la región, y su fallecimiento en estas circunstancias alertó a los organismos de seguridad aérea del país.

Las autoridades ordenaron cercar el área para preservar las pruebas y permitir que los peritos realicen las evaluaciones correspondientes sobre los restos del motor y los sistemas de navegación.