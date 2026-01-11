Quién era Yeison Jiménez, el músico colombiano que predijo que iba a morir en un accidente aéreo y sucedió

El mundo del espectáculo colombiano se conmocionó el sábado tras la confirmación del fallecimiento de Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular, en un trágico accidente aéreo. El siniestro, ocurrido cerca del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, cobró la vida del artista, su mánager, su fotógrafo personal, así como el piloto y el copiloto de la aeronave. Lo terrible fue que el artista en una reciente entrevista contó que soñó con morir de este modo: “Tres veces soñé que me mato en ese avión”, dijo.

La gobernación de Boyacá emitió un comunicado confirmando la noticia y lamentando la pérdida de Jiménez, quien a sus 34 años había construido una destacada carrera como referente de las rancheras y corridos, géneros muy populares en aquel país.

La Aeronáutica Civil de Colombia, a través de un comunicado emitido el mismo sábado, precisó que aproximadamente a las 16:11, hora local, se confirmó el accidente. “Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis (6) ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez”, señalaron.

El trágico accidente de Yeison Jiménez

Los otros fallecidos fueron identificados como Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Miembros de la Defensa Civil y bomberos de la zona acudieron al sitio del impacto, mientras que las razones del accidente permanecen bajo investigación de la Aeronáutica Civil. Un video que se viralizó en redes mostró como la aeronave se dio vuelta al despegar y se incrustó contra la pista de aterrizaje, sin darle chance de maniobra al piloto ni a los tripulantes.

Lo que agregó un matiz sombrío y premonitorio a esta tragedia es que el propio Yeison Jiménez había compartido públicamente una serie de sueños en los que anticipaba su propia muerte en un accidente aéreo. En una entrevista, el cantante relató: “Tres veces soñé esa mierda, tres veces... Dos veces en España, y la tercera acá, que me mato en ese avión, no se lo he contado a nadie, si hasta me dio depresión... Mi avión se estrella y yo veía Medellín desde arriba, me iba... Pensaba en mi bebé, es que vida es tan endeble, huevón", dijo hace unas semanas el artista en el programa Se dice de mí de Caracol TV. Estas palabras, pronunciadas antes del fatal suceso, resuenan ahora con una dolorosa carga emocional en sus fanáticos.

El cantante era un referente en las rancheras y corridos de su país (Foto: @yeison_jimenez)

Este sábado por la noche, el equipo del cantante publicó un emotivo comunicado en sus redes sociales para despedirlo. "Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas. Yeison fue perseverancia, disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron", aseguraron en la carta.

“Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse, y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente. Su luz seguirá viva cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que sí se puede salir adelante”, agregaron sus seres queridos y confirmaron que en breve se dará a conocer cómo serán los actos de despedida para el músico.

El comunicado del equipo de Yeison en sus redes sociales (Foto: @yeison_jimenez)

Jiménez se había consolidado como una estrella de la música popular colombiana, mezclando elementos de la tradicional ranchera mexicana con sonidos locales. Sus inicios se remontan a los 7 años, cuando participó en el Festival de la canción infantil de Manzanares, obteniendo el primer lugar por cinco años consecutivos. De origen humilde, trabajó desde joven como comerciante y cargador en la Central Mayorista de Abastos en Bogotá para ayudar a su familia, lo que forjó su carácter resiliente.

Yeison se destacaba por su talento musical

En marzo de 2025, en una entrevista con la revista colombiana Semana, el artista reflexionó sobre las dificultades de su camino. “A mí me hubiera encantado haber sido una persona de una vida normal... pero quizás mi vida se desenvolvió así porque era la manera como Dios me iba a permitir lograr hacer lo poquito o lo mucho que he hecho”, afirmó.

Su primer álbum, “Con el Corazón”, lanzado en 2013, incluyó su éxito “Te Deseo Lo Mejor”. Con más de 70 canciones compuestas, conquistó audiencias en Colombia y la región con temas como “Aventurero”, “Tenías Razón”, “Por qué la envidia”, “Vete” y “Ni tengo ni necesito”.