Tragedia en Lisboa: impresionantes imágenes del accidente de un funicular icónico que dejó 16 muertos

Portugal continúa sumida en una profunda conmoción por el trágico accidente de un histórico funicular en el que murieron 16 personas y más de 20 resultaron heridas, algunas de ellas graves.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18 del miércoles cuando el icónico funicular Gloria de Lisboa, muy popular entre los turistas, descarriló y chocó contra un edificio en la calle da Glória, cerca de la avenida da Liberdade mientras descendía del mirador de São Pedro de Alcântara en dirección a la Plaza de los Restauradores.

Funicular

Imágenes difundidas por LN+ muestran el amplio operativo de equipos de emergencia y agentes de la Policía que aún trabajan en el lugar.

Los videos, además, exhiben al elevador destrozado, convertido en un conjunto de hierros retorcidos y contraídos, rodeado de escombros en medio de una angosta calle.

Entre los heridos figuran portugueses, así como dos alemanes, dos españoles, un francés, un italiano, un suizo, un canadiense, un marroquí, un surcoreano y un caboverdiano.

La causa del accidente

El Gobierno decretó un día de luto nacional para este jueves, mientras que la Cámara de Lisboa decretó tres días de luto municipal por las víctimas de este accidente.

El presidente de la Cámara de Lisboa, Carlos Moedas, que iba a participar en la convención municipal en Ajuda, se presentó en el lugar y expresó: “Lisboa está de luto”. “Es una tragedia que nunca sucedió en nuestra ciudad. El momento es de acción y ayudar. Agradezco a todos por la respuesta en pocos minutos. Lo único que puedo decir es que es un día muy trágico”.

Así era el renombrado tranvía del siglo XIX antes del accidente Shutterstock

Por el momento, las causas exactas del descarrilamiento son desconocidas y están bajo investigación. La Policía Judicial realiza las tareas de investigación para determinar si existe “materia de naturaleza criminal”.

Por su parte, el Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes con Aeronaves y de Accidentes Ferroviarios (GPIAAF) anunció que abrirá su propia indagación.

Una testigo del accidente declaró a la cadena SIC que había visto al elevador descender “a toda velocidad” por la empinada pendiente antes de impactar, asegurando que “chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón. No tenía frenos”.