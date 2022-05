Tras contener la inflación, ahora Nicolás Maduro apuesta a fortalecer el bolívar

BOGOTÁ.– El video en la cuenta de Tik Tok de Nicolás Maduro no tiene desperdicio. El jefe revolucionario relató para sus incondicionales que “en estos días estaba en Maracay [a dos horas de Caracas]. Falló el carro de la Casa Militar y yo paré un taxi. El taxista me preguntó en qué iba a pagar: dólares, rublos, yuanes, rupias, petros, bitcoins. Yo hice pim pum pam [sobre el celular] y pagué en petros [la criptomoneda bolivariana de escaso impacto en Venezuela]. Y él [taxista] feliz”.

Pese a que el mandatario olvidó incluir los bolívares en su ficción, a la que casi nadie dio veracidad, es precisamente la moneda nacional el centro de su última operación financiera. Con esta estrategia, Maduro quiere sacar provecho contable del nuevo escenario dibujado por la dolarización de facto de su economía.

Con la premisa de estimular al anoréxico bolívar al calor del “nuevo amanecer económico”, nació a finales de marzo el impuesto a las grandes transacciones financieras (LGTF). Este gravamen del 3% al pago con divisas afecta directamente las compras en dólares en comercios, tiendas, supermercados y los famosos bodegones, llenos de productos importados de Estados Unidos y otros países. Precisamente el sector donde más peso tiene el billete verde americano.

Tan polémica medida sembró el desconcierto inicial en comercios y calles. Los primeros datos, transcurridas cinco semanas, arrojan que los pagos en dólares descendieron. Según la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), los sistemas de pago electrónico han aumentado exponencialmente sus operaciones en bolívares.

De forma inmediata, el gobierno ha sacado pecho gracias al “fortalecimiento de la moneda nacional”.

Un vendedor cuenta bolívares venezolanos y billetes de dólares estadounidenses para entregar cambio a un cliente en un mercado público en Caracas

Los cálculos económicos arrojan la retracción en la circulación del dólar a niveles de 2019 y el aumento de la circulación del bolívar, en un dribbling ciudadano para evitar el impuesto. El LGTF, que se suma al 16% que ya se cobra por IVA, pretende quedarse con parte de los millones de dólares que ahora mueve la economía informal venezolana.

Ecoanalítica ha comprobado que actualmente el 58,2% de los pagos son en divisas internacionales, por lo cual sería la primera vez en estos nuevos tiempos que desciende del 60% este porcentaje.

En menor medida, circularon los pesos colombianos (8,5%) y el euro (3,5%).

Maduro, que ha reclamado el Premio Nobel de Economía, se siente fuerte y lo demuestra en cada una de sus medidas, pese a los descabellados errores cometidos en materia económica.

“La percepción dentro de la facción dominante en el gobierno de Maduro es que el actual contexto de aumento de los precios petroleros y el aumento de la demanda por fuentes energéticas durará un buen tiempo y le permitirá generar un nivel de ingresos inédito en comparación con los últimos seis años”, aseguró el internacionalista Mariano de Alba a LA NACION.

El riesgo inmediato es grande, porque la demanda de más bolívares no está garantizada por el gobierno. La primera víctima sería la inflación, que pese a ser la mayor interanual del planeta ya no repite las cifras desproporcionadas de los últimos años en hiperinflación.

Desde que accedió al poder, en 2013, Maduro arremetió contra el billete verde americano por ser una “herramienta del imperio”, gran “culpable” del derrumbe económico que ha devorado el 83% de su PBI. El bolívar desapareció de las calles, depreciado ante el dólar, consumido por la subida de los precios y con una capacidad de compra casi nula.

Espejismo

La situación parece haber cambiado respecto del bolívar, pero existen muchas dudas sobre la actual coyuntura, como si se tratara de un espejismo.

“Los venezolanos no queremos bolívares, no sirven, no tienen ninguna viabilidad. Nadie confía en el bolívar. ¿Cómo hacerlo tras tres megadevaluaciones y la pérdida de 16 ceros? No sirven para las transacciones y no conservan el valor. Venezuela padece un mundo monetario primitivo, incluso se está recurriendo al trueque”, dijo a LA NACION el economista José Cordeiro, uno de los padres de la dolarización de Ecuador, ocurrida entre 1999 y 2000.

Cambio de bolívares por dólares en las calles de Caracas FEDERICO PARRA - AFP

“El impuesto de Maduro está encareciendo el dólar, pero nadie quiere bolívares. A los empleados públicos les pagan en bolívares y lo primero que hacen es gastárselos mientras las criptomonedas se siguen usando mucho”, añadió Cordeiro, quien también participó en el proceso de dolarización de El Salvador.

“Maduro pretende que el bolívar siga vivo a la vez que dificulta y desincentiva el uso de las monedas extranjeras, fundamentalmente el dólar. Eso es lo que buscan, pero que lo logren definitivamente lo veo poco probable. Una moneda sin confianza, y el bolívar tiene cero confianza, no es usada más que para casos puntuales”, precisó a este medio el analista Walter Molina Galdi.

Cordeiro, por su parte, no cree que Venezuela, como tampoco hizo Cuba en su día o Corea del Norte, apueste por la dolarización plena para “no demostrar sus fracasos”. Y aporta un dato: el salario básico en Ecuador ha pasado de 40 dólares antes de la dolarización al actual de 425 dólares.

Cordeiro recurre a otro momento histórico en Cuba, donde el dólar pasó de estar prohibido a convertirse en la moneda favorita de los cubanos en pleno Período Especial. El impuesto que Castro impuso al dólar, del 10%, provocó que la gente para eludirlo se centrara en el euro.