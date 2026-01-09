Trump consolida su alianza con Delcy Rodríguez y busca apoyo de las petroleras para acelerar su plan para Venezuela

WASHINGTON.- Las señales de una nueva era de cooperación entre Estados Unidos y el régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro empiezan a ser cada vez más nítidas. Mientras Donald Trump busca acelerar con las empresas norteamericanas en su ambicioso plan para explotar el petróleo venezolano y desechó su amenaza de una segunda ola de ataques, este viernes ambas administraciones abrieron las puertas a un proceso para reanudar las relaciones diplomáticas, suspendidas desde 2019.

Además, Trump volvió a hacerle un guiño político a la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, durante su encuentro en la Casa Blanca con altos directivos de empresas petroleras. “Parece ser una aliada ahora mismo y creo que seguirá siendo una aliada, y no queremos tener a Rusia ni a China allí”, señaló el mandatario, quien les ofreció “garantías de seguridad” a los ejecutivos para sus operaciones en el país sudamericano.

Donald Trump, en su encuentro con directivos de empresas petroleras norteamericanas en la Casa Blanca. SAUL LOEB - AFP

Al ser consultado sobre cómo Estados Unidos proporcionaría esas garantías de seguridad sin desplegar tropas estadounidenses, Trump respondió: “Trabajaremos con los líderes y el pueblo venezolano, y contaremos con un grupo muy seguro, y también podrían traer personal de seguridad propio”, explicó.

“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras entrarán [en Venezuela], vamos a cerrar el acuerdo”, dijo Trump, secundado por el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio entre otros funcionarios. “Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela”, les advirtió el mandatario a los ejecutivos.

Más temprano, en plena visita de una delegación del Departamento de Estado norteamericano en Caracas para “evaluaciones técnicas y logísticas”, el gobierno de Rodríguez había anunciado el comienzo de “un proceso exploratorio” con Washington con el objetivo de “restablecer las “misiones diplomáticas en ambos países”, según indicó el canciller del régimen, Yván Gil, mediante un comunicado.

La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, en Caracas. [e]Presidency of Venezuela� - XinHua�

El acercamiento busca “abordar las consecuencias derivadas de la agresión y el secuestro del presidente [Maduro] y la primera dama [Cilia Flores], así como para abordar una agenda de trabajo de interés mutuo”, explicó el canciller, que a la par anunció que una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos “para llevar a cabo las gestiones correspondientes”.

Tras el audaz operativo de las fuerzas norteamericanas el sábado pasado en Venezuela, el ex líder chavista y su esposa se encuentran detenidos en una prisión de Nueva York, donde enfrentan procesos penales bajo acusaciones de “narcoterrorismo”.

Relaciones diplomáticas

La delegación diplomática norteamericana que llegó este viernes a Caracas está encabezada por el encargado de negocios de la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela, el embajador John McNamara, quien tiene la tarea de “realizar una evaluación inicial de cara a una posible reanudación gradual de operaciones” de la legación estadounidense en Venezuela, según el Departamento de Estado.

Washington no tiene embajador en Caracas desde 2010, y suspendió las operaciones de la embajada y retiró a todo su personal en 2019, cuando se rompieron totalmente las relaciones entre los dos países por el reconocimiento y apoyo directo del gobierno norteamericano a la presidencia “encargada” del opositor Juan Guaidó.

En la Casa Blanca, ante la insistencia de los periodistas sobre si se encontraría con Rodríguez u otros líderes venezolanos, el presidente respondió que le gustaría reunirse pronto con representantes del país.

Donald Trump y Marco Rubio, en el encuentro con directivos petroleros, en la Casa Blanca. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“Me reuniré con varios representantes de Venezuela, probablemente muy pronto. Todavía no lo hemos programado”, dijo Trump. “Pero la relación que tenemos con las personas que actualmente dirigen Venezuela es muy buena. También tenemos a una joven mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz [por María Corina Machado]. Vendrá a presentar sus respetos a nuestro país, en realidad, a mí, soy el representante del país”, dijo.

Trump había dicho anoche que Machado, quien le dedicó su Premio Nobel de la Paz cuando lo ganó el año pasado, irá “en algún momento la próxima semana” a Washington, probablemente “martes o miércoles”.

Abocado casi a tiempo completo a la situación en Venezuela, una de las apuestas más riesgosas de su segunda administración, Trump también afirmó este viernes que desistió de la posibilidad de una segunda oleada de ataques militares contra el país luego de que el régimen chavista empezara a liberar lo que definió como “grandes cantidades” de presos políticos. “La gente en Venezuela hizo lo correcto. Fueron inteligentes. No querían pasar por una segunda ola”, evaluó el mandatario esta tarde.

El petróleo

Por la mañana, había señalado en su red Truth Social que la liberación de presos políticos -que hasta marcha con lentitud y poca transparencia- como una “muestra de que están buscando la paz” y “un gesto muy importante e inteligente”.

Según el presidente norteamericano, esa decisión se enmarca en una coordinación más amplia entre ambas administraciones, particularmente en torno a la reconstrucción del sector energético venezolano, eje central de su encuentro de esta tarde con los ejecutivos petroleros norteamericanos.

“Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción —de una forma mucho mayor, mejor y más moderna— de su infraestructura de petróleo y gas”, sostuvo Trump.

Donald Trump, en su encuentro con ejecutivos petroleros, en la Casa Blanca. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Tal como había hecho en su red social, Trump insistió en que las compañías petroleras invertirán por lo menos 100.000 millones de dólares en Venezuela “de su propio dinero”.

“No necesitan dinero del gobierno. Pero necesitan protección del gobierno”, remarcó el presidente, quien al darles la palabra a los ejecutivos obtuvo un coro de afirmaciones entusiastas.

“Estamos listos para invertir más en Venezuela”, declaró Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol. “Totalmente comprometidos y listos para empezar”, afirmó, por su parte, Jeff Hildebrand, fundador de Hilcorp Energy Company.

El presidente señaló que cree que las compañías, que buscan garantías de seguridad para avanzar con la posibilidad de invertir a gran escala en Venezuela, emplearían principalmente a trabajadores venezolanos, además de estadounidenses.

“Supongo que emplearán a muchos estadounidenses, pero también a mucha gente de Venezuela y de otros lugares, me imagino. Pero creo que, en su mayoría, emplearán a trabajadores venezolanos”, declaró Trump, que también sugirió que sería ventajoso para las empresas emplear a trabajadores locales, debido a su experiencia en el sector.

“Tienen muchos trabajadores excelentes. Tienen una tasa de desempleo muy alta, y cuentan con trabajadores con mucha experiencia en la extracción de petróleo”, explicó.