Tras el escándalo por las entradas para su concierto en México, AMLO le pide a Bad Bunny que toque gratis en El Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió el miércoles al cantante puertorriqueño Bad Bunny que realice un concierto gratuito en El Zócalo, la principal plaza pública del país, como una forma de compensar a los seguidores que no pudieron entrar a su show de la semana pasada en Ciudad de México por un escándalo con las entradas.

Miles de fans del célebre cantante de reggaeton se quedaron sin poder ingresar al Estadio Azteca el viernes, entre denuncias de que los tickets de acceso fueron clonados. La empresa encargada, la multinacional Ticketmaster, replicó que muchas de las entradas eran falsificadas.

El presidente @lopezobrador_ lanzó una petición a Bad Bunny (@sanbenito): considerar un concierto en el Zócalo de la CDMX, tras las múltiples denuncias de fraude y clonación de boletos en el Estadio Azteca.



El puertorriqueño "es una gente solidaria y es sensible", señaló. pic.twitter.com/vSOYUxq8b8 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 14, 2022

En su habitual conferencia de prensa, la “mañanera”, el mandatario cuestionó “¿Dónde estaba la Cofece?”, por la Comisión Federal de Competencia Económica y las denuncias de fraude, y luego lanzó la invitación al reggaetonero.

“Él es una gente solidaria, el Bad Bunny. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico, y es sensible, y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude. Algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comrpar sus boletos. ”, expresó el presidente mexicano sobre el cantante del hit “Tití me preguntó”.

Asimismo, dijo que instruyó al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que a quienes presenten denuncia, se les devuelva el costo de la entrada y “el excedente al que tienen derecho”. “Pero no es suficiente. Por eso le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, le pido que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo, ojalá y venga. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él”, expresó López Obrador, conocido como AMLO.

“Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo [él] salió en el Azteca volando en una palmera, pues eso no se puede acá, pero le podemos poner una tirolesa”, comentó

“Sería muy bueno y que entren todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica. Sé que no es culpa de él sino de quienes dieron los boletos, pero él podría hacerse un tiempo y contribuir. Lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es gente sensible. Tiene muchos seguidores, pero tiene también una dimensión social”, completó.

El pasado 9 y 10 de diciembre, miles de seguidores del cantante del momento, Bad Bunny, se quedaron afuera del Estadio Azteca debido a que hubo clonación de entradas para acceder al show de la gira World’s Hottest Tour.

WOW!!! QUE NOCHEE!!! GRACIAS MEXICO!!! GRACIAS AMÉRICA POR LA MEJOR EXPERIENCIA DE MI VIDA!!!! LOS AMOOOO CON MI VIDA!!!! ME LLEVO ESTA GIRA EN EL CORAZÓN PARA SIEMPRE!! QUE VIVA AMÉRICA LATINA!!! QUE VIVA LA MÚSICA EN ESPAÑOL!!! att. BENITO, DE PUERTO RICO PAL MUNDO ENTERO! ❤️❤️ — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) December 11, 2022

Sobre Perú

El presidente mexicano encabezó esta semana una movida diplomática a nivel regional para condenar la detención de Pedro Castillo, el presidente peruano que intentó perpetrar un autogolpe de Estado la semana pasada y terminó destituido y arrestado.

Al respecto, en la conferencia de prensa de ayer, AMLO insistió que “sigue siendo Pedro Castillo el presidente”.

López Obrador fue interrogado sobre si el respaldo manifestado el lunes en un comunicado conjunto por los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia busca que Castillo sea restituido en la Presidencia.

“Lo que plantea el convenio [el comunicado] es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir, que eso, de origen, aunque esté en la Constitución peruana tiene un problema, una falla antidemocrática”, expresó.

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ahora detenido PRESIDENCIA DE PERÚ - PRESIDENCIA DE PERÚ

López Obrador fijó su posición poco antes de que se conocieran declaraciones de Castillo ante un juez en las que señaló que “jamás” renunciará a la Presidencia.

Sobre el gobierno que encabeza ahora Dina Boluarte en Perú, el mandatario mexicano dijo que a su país no le corresponde otorgar o no un reconocimiento, aunque acotó que la relación está “en pausa” en espera de que haya una salida democrática. Asimismo, señaló que mantendrá la embajada de México en Lima.

López Obrador ha sido uno de los más firmes defensores de Castillo, quien el jueves pasado solicitó formalmente asilo al gobierno mexicano tras ser detenido luego de anunciar que disolvería el parlamento peruano, que poco después lo destituyó.

La cancillería mexicana informó el mismo día que ya había entrado en contacto con autoridades peruanas para gestionar la petición del político peruano.

El nuevo gobierno en Lima ha señalado de “injerencistas” las declaraciones de López Obrador y llamó a consultas al embajador mexicano.

