Trump llama “loco” a Putin tras el mayor ataque aéreo de Rusia sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó de forma airada este domingo su descontento con el líder ruso, Vladimir Putin, tras el mayor ataque aéreo de Moscú contra Ucrania hasta la fecha.

“¿Qué demonios le ha pasado? Está matando a un montón de gente”, expresó Trump frente a un grupo de periodistas en Nueva Jersey, y posteriormente calificó a Putin en redes sociales como “completamente loco”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró previamente que el silencio de Washington sobre los recientes ataques rusos estaba envalentonando a Putin y pidió una “fuerte presión” -incluyendo sanciones más severas- sobre Moscú.

Al menos 12 personas murieron y decenas resultaron heridas en Ucrania durante la noche del domingo después de que Rusia disparara 367 drones y misiles, la mayor cifra en una sola noche desde la invasión a gran escala lanzada por Putin en 2022.

Críticas a Putin y a Zelensky

Las sirenas aéreas que advertían de la llegada de drones y misiles volvieron a sonar en muchas regiones de Ucrania la madrugada del lunes.

Al menos tres personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en la ciudad nororiental de Járkov, según informó el alcalde, Ihor Terekhov.

En sus declaraciones a la prensa en Nueva Jersey el domingo, Trump dijo sobre Putin: “Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre me he llevado bien con él, pero está lanzando cohetes a ciudades y matando gente, y eso no me gusta nada”.

Trump habla con los medios en Nueva Jersey Manuel Balce Ceneta - AP

Poco después, Trump escribió en una publicación en Truth Social que Putin “se ha vuelto completamente loco”.

“Siempre he dicho que quiere toda Ucrania, no solo una parte, y quizá sea verdad, pero si lo hace, ¡eso llevará a la caída de Rusia!”.

El presidente estadounidense, en todo caso, también tuvo duras palabras para Zelensky, de quien afirmó que “no le hace ningún favor a su país hablando de esa manera”.

“Todo lo que dice causa problemas no me gusta, y más vale que pare”, escribió Trump sobre su homólogo ucraniano.

Pese a que los aliados europeos de Kiev preparan nuevas sanciones contra Rusia, Estados Unidos ha indicado que seguirá intentando mediar en estas conversaciones de paz, aunque ha advertido de que se retirará si no hay avances.

Destrucción tras el último ataque ruso SERGEI SUPINSKY - AFP

La semana pasada, Trump y Putin mantuvieron una llamada telefónica de dos horas en la que abordaron una propuesta de acuerdo de alto el fuego de Estados Unidos para detener los combates.

El presidente estadounidense afirmó que creía que la llamada había ido “muy bien” y añadió que Rusia y Ucrania “iniciarían de inmediato” las negociaciones para un alto el fuego y el fin de la guerra.

Ucrania ha manifestado públicamente que aceptaría un alto el fuego de 30 días.

Putin solo ha afirmado que Rusia colaborará con Ucrania para elaborar un “memorando” sobre una “posible paz futura”, una medida que Kiev y sus aliados europeos calificaron como táctica dilatoria.

Las primeras conversaciones directas entre Ucrania y Rusia desde 2022 se celebraron el 16 de mayo en Estambul, Turquía.

Salvo un importante intercambio de prisioneros de guerra la semana pasada, hubo poco o ningún progreso hacia una tregua en los combates.

Rusia controla actualmente alrededor del 20% del territorio ucraniano, lo que incluye Crimea, la península en el sureste de Ucrania anexionada por Moscú en 2014.