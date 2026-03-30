Trump opinó sobre el buque petrolero ruso que se acerca a Cuba, en medio de la crisis energética que atraviesa la isla

WEST PALM BEACH.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tiene “ningún problema” con que el buque petrolero ruso que navega hacia Cuba entregue ayuda a la isla, la cual atraviesa una dura crisis debido a un bloqueo al petróleo de EE.UU. “Tienen que sobrevivir”, evaluó.

“Hay un buque petrolero ahí. No nos importa que reciban un cargamento porque lo necesitan”, declaró Trump en diálogo con periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One rumbo a Washington desde Florida, cuando se le preguntó sobre la información que había revelado The New York Times acerca de que se le permitiría a la embarcación atracar en Cuba.

“Les dije: si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no”, manifestó Trump sobre el buque Anatoly Kolodkin, sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido debido a la guerra en Ucrania.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026 Mark Schiefelbein - AP

Según revelaron los datos de seguimiento, el buque, que cargo con aproximadamente 730.000 barriles de petróleo, se encontraba el domingo frente al extremo oriental de la isla y tenía previsto llegar a la ciudad de Matanzas este martes. Periodistas que trabajan para medios estatales cubanos también informaron sobre la llegada prevista del barco, aunque las autoridades de la isla no respondieron de momento a una solicitud de comentarios.

En las últimas semanas, Trump cortó casi la totalidad del acceso de Cuba a los envíos de petróleo como parte de un intento por forzar un cambio de régimen en La Habana. El bloqueo tuvo efectos devastadores entre la población civil de Cuba a la que Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguran que quieren ayudar.

Desde el endurecimiento del bloqueo, hubo al menos dos apagones masivos a nivel nacional que causaron estragos en la población de diferentes ciudades, mientras que la falta de gasolina y recursos básicos paralizó hospitales y redujo las operaciones del transporte público.

La gente camina por la calle durante un apagón en La Habana Ramon Espinosa - AP

Los expertos aseguran que el envío a bordo del buque ruso podría producir unos 180.000 barriles de diésel, suficientes para cubrir la demanda diaria de la isla durante nueve o 10 días.

Cuba ha estado en medio de una prolongada disputa política entre Estados Unidos y Rusia desde hace décadas. Sin embargo, Trump desestimó que la llegada del barco pueda ayudar al presidente ruso Vladímir Putin.

“No lo ayuda. Pierde un cargamento de petróleo, eso es todo. Si quiere hacer eso, y si otros países quieren hacerlo, no me molesta mucho”, subrayó el líder republicano. “No va a tener un impacto. Cuba está acabada. Tienen un mal régimen. Tienen un gobierno muy malo y corrupto, y si reciben o no un cargamento de petróleo, en realidad no va a importar”.

Por último, añadió: “Preferiría dejarlo entrar, ya sea de Rusia o de cualquier otro (país), porque la gente necesita calefacción y refrigeración y todas las demás cosas”.

Con información de AFP y AP.