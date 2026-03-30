Día 31 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este lunes 30 de marzo en su 31° día de guerra. Crece la tensión respecto de lo que puede pasar en el estrecho de Ormuz, continúan los ataques y el Estado israelí redobla sus esfuerzos en el Líbano. Donald Trump aseguró que en Irán ya hubo “un cambio de régimen” y aseguró que el gobierno islamista permitirá el tránsito de 20 buques petroleros en el estrecho.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026 (Comando Central de Estados Unidos via AP) U.S. Central Command

Otros hechos de importancia

Iglesia del Santo Sepulcro (Fuente: (Rossella Tercatin/Times of Israel)

Se informó que murió un casco azul en el sur de Líbano.

en el sur de Líbano. Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reunieron para discutir la evolución del conflicto bélico.

La Unión Europea mostró su apoyo a los países del Golfo atacados por Irán.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Irá atacó objetivos en Arabia Saudita JACK GUEZ - AFP