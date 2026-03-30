Día 31 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entra este lunes 30 de marzo en su 31° día de guerra. Crece la tensión respecto de lo que puede pasar en el estrecho de Ormuz, continúan los ataques y el Estado israelí redobla sus esfuerzos en el Líbano. Donald Trump aseguró que en Irán ya hubo “un cambio de régimen” y aseguró que el gobierno islamista permitirá el tránsito de 20 buques petroleros en el estrecho.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Funcionarios estadounidenses informaron que El Pentágono se está preparando para semanas de operaciones terrestres en Irán.
- Desde Teherán acusan que, mientras dicen querer negociar, autoridades de Estados Unidos planean una ofensiva “en secreto”.
- Israel busca avanzar sobre territorio libanés para crear una “zona de amortiguación” contra Hezbollah.
- Pese a que Trump afirma haber destruido la capacidad militar, Irán sigue protagonizando ataques en diferentes países de Medio Oriente.
- En tanto, la guerra redefine el escenario político de Estados Unidos y se perfilan posibles candidatos a suceder a Trump.
- El nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, agradeció a Irak por su apoyo en la guerra contra Estados Unidos e Israel.
- Trump asegura que Irán dejará pasar 20 petroleros por el estrecho de Ormuz en los próximos días
Otros hechos de importancia
- Israel impidió celebrar el Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro. Tras esa decisión, la UE denunció una “violación de la libertad religiosa”. Finalmente, Netanyahu habilitó el acceso.
- Este domingo, el Ministerio de Salud de Líbano informó que, desde el inicio de la guerra, en ese país murieron más de 1200 personas.
- Se informó que murió un casco azul en el sur de Líbano.
- Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reunieron para discutir la evolución del conflicto bélico.
- La Unión Europea mostró su apoyo a los países del Golfo atacados por Irán.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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