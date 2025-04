Trump prometió “los primeros 100 días más extraordinarios de cualquier presidencia”: esto dicen los números

WASHINGTON.- El día que asumió su segundo mandato, el 20 de enero pasado, Donald Trump hizo una promesa contundente: “Serán los primeros 100 días más extraordinarios de cualquier presidencia en la historia de Estados Unidos”. Lo que vino después hasta hoy, a golpe de órdenes ejecutivas y con una gestión mucho más disruptiva que en su primera etapa, corrió límites impensados en el país a una velocidad vertiginosa y trastocó el orden mundial con una guerra tarifaria aún de alcances inciertos.

Día tras día, ha sido una sucesión de golpes de efecto con impacto directo para los propios norteamericanos, aliados internacionales y los mercados. Escalada con China por los aranceles, torbellino económico y comercial, pulseada con los vecinos México y Canadá, torniquete contra la migración ilegal, motosierra en el gobierno federal, desafíos a la Justicia, enfrentamientos con el mundo académico y cultural, la promesa incumplida de frenar la guerra entre Rusia y Ucrania… Y más. Casi nada quedó fuera del alcance de la caótica órbita Trump, con medidas extremas festejadas por sus más acérrimos defensores y criticadas por sus detractores.

El presidente norteamericano, Donald Trump, en un evento en los jardines de la Casa Blanca. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

El mandatario se muestra satisfecho con la macha de su gestión, pero el veredicto de los norteamericanos en los primeros 100 días de mandato no fue auspicioso para Trump, según diversas encuestas. Su aprobación del 41% es la más baja para cualquier presidente en ese lapso desde los tiempos de Dwight Eisenhower.

Este 29 de abril era el mojón marcado por el presidente en su calendario para mostrar las promesas de campaña cumplidas y los éxitos de su gestión. Esta tarde, Trump volverá al lugar de uno de sus últimos actos, en Warren, Michigan, muy cerca de Detroit, la emblemática ciudad del sector automotriz de Estados Unidos. La elección del lugar no es casual: la economía está en el centro de los flashes.

Horas antes, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada esta mañana sobre cuál es su mensaje a los trabajadores estadounidenses “en términos de superar esta perturbación” en la economía. “Yo diría que confíen en el presidente”, respondió. Pasaron solo 100 días de una gestión voraz. Aún le quedan 1361 por delante.

Este es el resumen, en 10 cifras, del inicio de la segunda administración Trump.

41%

Un nivel de popularidad en mínimos en décadas

El periodo de “luna de miel” con la segunda administración Trump -como se denomina a los primeros 100 días de mandato- se esfumó más rápido de lo que seguramente imaginaba el presidente. Según varias encuestas publicadas en las últimas horas, con solo 41% de aprobación registró el nivel de respaldo más bajo en ese lapso que cualquier presidente norteamericano en las últimas siete décadas.

La aprobación de la gestión de Trump, que retomó las riendas dela Casa Blanca con las cifras más altas en las encuestas de su carrera política, bajó cuatro puntos desde marzo, y tiene siete puntos menos que a fines de febrero. Solo el 22% afirma aprobar firmemente la gestión de Trump, un nuevo mínimo, y cerca del 45% de la población la desaprueba firmemente, de acuerdo con la encuesta difundida por CNN.

Trump calificó de “criminales negativos” a los responsables de los sondeos de The New York Times, ABC News/The Washington Post y CNN, que mostraron niveles de aprobación que oscilaron entre 39% y 42%. “Están enfermos, casi solo escriben historias negativas sobre mí sin importar lo bien que me esté yendo“, escribió en Truth Social, y reclamó una investigación sobre las principales encuestadoras. “Están afectados por una obsesión patológica contra Trump”, amplió.

142

Un récord de órdenes ejecutivas

Trump firmó hasta ahora por lo menos 142 órdenes ejecutivas -incluidas 26 el primer día en el cargo-, lo que, según The American Presidency Project, marca un récord respecto a a cualquier otro presidente estadounidense en sus primeros 100 días en el cargo.

El récord anterior lo ostentaba Franklin D. Roosevelt, que emitió 99 durante sus primeros 100 días en 1933, principalmente para combatir los efectos de la Gran Depresión, según el Instituto Roosevelt.

Trump defendió su fuerte dependencia de este tipo de acciones como necesarias para cumplir rápidamente las promesas de campaña. “Con estas medidas, iniciaremos la completa restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común”, había dicho en su investidura.

Muchas de las órdenes ejecutivas generaron resistencias de los demócratas, sindicatos de trabajadores federales, grupos de defensa de la inmigración, de os derechos civiles y del medioambiente, e incluso de algunos líderes empresariales. Muchos de los decretos ya fueron impugnados ante los tribunales federales.

10%

El arancel básico universal y la guerra comercial con China

En campaña, Trump había hecho alarde de su afán proteccionista, y el 2 de abril pasado -en el llamado “Día de la liberación”- cumplió a lo grande con su desafío al oren comercial global.

Donald Trump muestra una tabla con las tarifas recíprocas en su anuncio del "Día de la liberación", en la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025. Andrew Leyden - ZUMA Press Wire

Luego de iniciar una escalada arancelaria con Canadá, México y China, anunció un arancel básico universal del 10% a las importaciones extranjeras, además de otra serie de tarifas recíprocas a decenas de países. El presidente luego puso en pausa por 90 días muchas de ellas para, en su lugar, abrir negociaciones, pero dejó en vigor los aranceles a China, de hasta el 145%, uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos.

Las medidas del líder republicano generaron pánico en los inversores y un terremoto en los mercados, que se movieron al ritmo de las marchas y contramarchas de Trump. Las exportaciones estadounidenses se enfrentan ahora a un arancel del 125% al entrar en China. Para los empresarios que dependen del comercio entre ambos países, sobre todo las pymes, la escalada tiene un altísimo impacto negativo, que aún puede expandirse. Algunas empresas interrumpieron por completo el comercio, y las reservas de los buques que transportan mercancías de China a Estados Unidos cayeron en picada, señaló The New York Times.

2,4%

La inflación de marzo y los temores por una suba

La inflación fue uno de los temas centrales de la campaña presidencial del año pasado y le dieron combustible a la candidatura de Trump. En enero, el mes en que asumió, fue de 3% respecto al mismo mes del año anterior, y el índice cayó a 2,8% en febrero y a 2,4% en marzo, un mínimo en seis meses. “Ya la resolvimos”, se jactó el mandatario. Sin embargo, eso fue antes de la guerra arancelaria.

La Reserva Federal (Fed) advirtió que la escalada por los aranceles llevaría a un aumento de precios, mientras que la actitud de los consumidores empeoró más de lo esperado en lo que va de abril, arrojando más pesimismo sobre la economía. Según un estudio de la Universidad de Michigan, el índice de confianza de los consumidores se situó en 52,2 puntos en abril, 8,4% menos que en marzo y 32,4% menos que hace un año.

7180

Las detenciones de migrantes en la frontera con México, en caída

Aumentar el combate contra la migración ilegal -ya sea con medidas en la frontera, deportaciones masivas de indocumentados y restringir los derechos de ciudadanía automáticos- fue una de las grandes promesas de campaña de Trump.

En ese marco, la Casa Blanca muestra como éxito de su estrategia una cifra particular: en marzo pasado, la Patrulla Fronteriza detuvo a 7180 inmigrantes en la frontera con México, frente a los más de 137.000 de marzo de 2024, bajo el mandato de Joe Biden. Es una caída abrupta que, según el gobierno, se logró gracias a los efectos disuasorios en la lucha contra la migración ilegal, incluidos los arrestos en ciudades de Estados Unidos y las expulsiones a otros países.

“Durante los primeros 100 días del segundo mandato de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a 66.463 extranjeros ilegales y expulsó a 65.682, incluidos delincuentes que amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional. Tres de cada cuatro detenciones fueron de extranjeros ilegales criminales”, informó este martes el organismo.

121.000

Los despidos y suspensiones en el gobierno federal por el plan motosierra

Por lo menos 121.000 trabajadores federales han sido despedidos o suspendidos en los poco más de tres meses del segundo mandato de Trump, según un análisis de CNN. Se trata de una cifra enorme que no incluye a los empleados a quienes fueron puestos en licencia administrativa ni a quienes aceptaron indemnizaciones voluntarias.

Los recortes se enmarcan dentro de la poderoso órbita del multimillonario Elon Musk, aliado clave de Trump, que está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). El CEO de Tesla, X y SpaceX no ha dudado incluso de posar con una motosierra obsequiada por el presidente Javier Milei.

Elon Musk (sostiene una motosierra junto al presidente Javier Milei durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en el National Harbor en Oxon Hill, Maryland, el 20 de febrero de 2025. (SAUL LOEB / AFP) SAUL LOEB - AFP

Según una encuesta de The Washington Post-ABC News-Ipsos publicada el viernes, el 57% de los norteamericanos desaprueba la gestión de Musk en el DOGE y solo el 35% la aprueba. Las repercusiones de los despidos masivos ya tuvieron un efecto dominó en todo el país y suscitaron dudas sobre la capacidad del gobierno para satisfacer las necesidades públicas en materia de educación, salud, transporte y seguridad pública, según expertos.

1

El único viaje de Trump al extranjero y una promesa incumplida

Desde que asumió, Trump solo hizo un viaje al exterior: fue el viernes pasado, a Roma, para asistir al funeral del papa Francisco al día siguiente, que congregó a decenas de líderes mundiales en el Vaticano.

Allí, por un momento el foco se puso sobre una de las promesas de campaña que el presidente norteamericano no pudo cumplir: terminar con la guerra en Ucrania “en 24 horas”. Muy lejos de eso, según su círculo, ha confesado que mediar un acuerdo es más difícil de lo que pensaba.

La reunión de Donald Trump y Volodimir Zelensky dentro de la Basílica de San Pedro. Presidencia de Ucrania

En el Vaticano, en una imagen que quedará para la historia, Trump y su par ucraniano, Volodimir Zelensky, tuvieron una breve reunión “muy productiva” al margen del funeral de Jorge Bergoglio, antes de que empezara la misa fúnebre en la Basílica de San Pedro. El encuentro sembró optimismo en ambas delegaciones y marcó un quiebre entre el líder republicano y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Zelensky dijo que se había tratado de un encuentro “muy simbólico” y que “podría convertirse en histórico si logramos resultados comunes”.

1500

Los indultos a los procesados por el ataque al Capitolio

“Firmaré sus indultos el día 1″, había prometido Trump en campaña. En uno de sus primeros actos tras jurar el cargo, Trump concedió indultos y conmutaciones de pena a más de 1500 personas procesadas por distintos delitos cometidos en el marco del histórico asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El presidente Donald Trump firma órdenes ejecutivas en el Salón Oval de la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 en Washington. (AP/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

En el Salón Oval, el mandatario firmó las órdenes de clemencia “plenas, completas e incondicionales” en favor de quienes participaron de la toma del Congreso para tratar de evitar la certificación del triunfo de Joe Biden. Trump los calificó de “patriotas” y “rehenes” del sistema judicial.

2200

Los millones de dólares congelados a Harvard

Es una de las batallas más simbólicas que Trump ha dado en sus primeros 100 días de mandato. El gobierno federal anunció a mediados de este mes el congelamiento de más de 2200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones en contratos a la Universidad de Harvard, luego de que la prestigiosa institución manifestara su negativa a acatar las exigencias de la Casa Blanca, que entre otras cosas buscaban limitar el activismo en el campus por expresiones “flagrantes” de antisemitismo.

Estudiantes, docentes y miembros de la comunidad de la Universidad de Harvard durante una protesta, el jueves 17 de abril de 2025, en Cambridge, Massachusetts. (AP Foto) AP

La batalla seguirá en los tribunales. Harvard presentó una demanda el 21 de abril tras recibir cartas del gobierno de Trump que exigían cambios amplios en su gobernabilidad y liderazgo, así como en las políticas de admisión de la universidad. Un juez federal programó los argumentos para el 21 de julio sobre la demanda de la casa de estudios.

Con esta estrategia, Trump también busca hacer frente a los programas de diversidad, equidad e inclusión, otra de sus grandes batallas culturales.

221

Las ola de acciones judiciales contra medidas del gobierno

Muchas de las acciones de la administración Trump —no sólo órdenes ejecutivas— han sido impugnadas en los tribunales, en particular aquellas relacionadas con su ofensiva contra la inmigración y sus esfuerzos por reducir la fuerza laboral federal.

Varias de las demandas están en un limbo mientras se resuelven los fallos y las apelaciones, lo que dificulta proporcionar un recuento definitivo de casos. Sin embargo, el rastreador de litigios de Just Security contabiliza 221 recursos legales, incluidos cuatro cerrados, mientras que una base de datos de LawFare enumera por lo menos 258.