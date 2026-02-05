Ucrania y Rusia acuerdan un intercambio de prisioneros en el segundo día de diálogo, pero el fin de la guerra sigue lejos

ABU DHABI. – Ucrania y Rusia acordaron este jueves su primer canje de prisioneros en varios meses en las conversaciones celebradas en Abu Dhabi, aunque según Estados Unidos, que ejerce de mediador, queda mucho trabajo para un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Las negociaciones son un nuevo intento en los esfuerzos diplomáticos para detener el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones de desplazados y gran parte del este y sur de Ucrania devastados.

Mientras las partes negociaban, buena parte de la capital ucraniana seguía sin calefacción a temperaturas bajo cero, después de que sucesivos ataques rusos interrumpieran el suministro de energía a cientos de departamentos en Kiev.

Los prisioneros de guerra ucranianos recién liberados se congregan envueltos en banderas de su país HANDOUT� - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER�

“Acordaron canjear 314 prisioneros, el primer intercambio de este tipo en cinco meses”, informó el enviado estadounidense Steve Witkoff en las redes sociales. El Ministerio de Defensa ruso confirmó más tarde que ambas partes intercambiaron 157 prisioneros cada una.

“Aunque aún queda mucho trabajo por hacer, medidas como ésta demuestran que el compromiso diplomático sostenido está dando resultados tangibles y avanzando en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania", agregó Witkoff, y describió las conversaciones de paz como “detalladas y productivas”.

El último intercambio tuvo lugar en octubre de 2025. Los intercambios de prisioneros de guerra fueron los únicos pasos concretos hacia la paz que surgieron de las rondas anteriores de conversaciones entre Ucrania y Rusia que tuvieron lugar el año pasado en Turquía. Cientos de miles de soldados de ambos bandos han muerto, resultado heridos o desaparecido durante casi cuatro años de guerra.

Un soldado ucraniano recién liberado y envuelto en la bandera de su país se abre paso entre la multitud Sergei Grits� - AP�

Kiev y Moscú también señalaron que el diálogo iba por buen camino, pero omitieron decir si hubo progresos sobre el tema del territorio. Y no hay señales de que Rusia esté dispuesta a hacer concesiones.

“Desde luego que no es fácil, pero Ucrania ha sido y seguirá siendo tan constructiva como sea posible”, declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky en rueda de prensa en Kiev. “Queremos resultados más rápidos”.

El enviado ruso Kirill Dmitriev criticó lo que llamó intentos de Europa de “interrumpir el progreso”. “Los belicistas de Europa, de Reino Unido, intentan constantemente interferir en este proceso, intentan constantemente entrometerse en él. Y cuantos más intentos de este tipo hay, más vemos que se está avanzando definitivamente", aseguró.

Familiares de prisioneros de guerra ucranianos aguardan en las horas previas a la liberación Sergei Grits� - AP�

El miércoles, Zelensky reconoció al menos 55.000 bajas en el campo de batalla desde la invasión de Rusia en febrero de 2022, una cifra inferior a muchas estimaciones independientes.

Rusia no ha revelado cuántos soldados han muerto en sus filas. La BBC y el medio independiente Mediazona, que siguen los obituarios y los anuncios de familiares, han encontrado los nombres de más de 160.000 militares rusos fallecidos en el conflicto.

Antes de las negociaciones de dos días, Rusia lanzó su último ataque masivo contra la infraestructura eléctrica de Ucrania. Muchas personas quedaron sin electricidad y tiritando en un frío extremo, con temperaturas que rondan los 20 grados bajo cero.

El principal punto de fricción en las negociaciones es el destino a largo plazo del territorio en el este de Ucrania. Moscú exige que Kiev retire sus tropas de extensas áreas y que se reconozca que las tierras tomadas son suyas.

Un prisionero de guerra ucraniano en silla de ruedas tras el intercambio con Rusia ROMAN PILIPEY� - AFP�

Kiev se niega a abandonar la región pero teme que Washington apoye la posición de Moscú. El presidente estadounidense, Donald Trump, presiona para que las partes negocien el fin de la guerra desde que regresó al cargo.

Rusia ocupa alrededor del 20% de Ucrania. Reclama las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporiyia como propias, y controla áreas en al menos otras tres regiones ucranianas en el este.

Ucrania ha afirmado que el conflicto debe congelarse a lo largo de las líneas del frente actuales y rechaza cualquier retirada unilateral de sus fuerzas. Kiev afirma además que quiere controlar la central de Zaporiyia.

Ucrania todavía controla alrededor de una quinta parte de la región de Donetsk y ha advertido que ceder terreno envalentonará a Moscú.

Agencias AFP y Reuters