Moscú se burla de la tregua: un ataque mata a 15 mineros en el sudeste de Ucrania

KIEV.- Un ataque ruso con drones impactó hoy un autobús que transportaba mineros y mató a 15 personas, según informaron los servicios de emergencia ucranianos, horas después que el presidente Volodimir Zelensky anunciara que la próxima ronda de conversaciones de paz entre las delegaciones de Rusia y Ucrania tendrá lugar el miércoles y jueves.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky confirmó que las conversaciones de paz se postergaron al próximo miércoles Danylo Antoniuk - AP

El ataque, registrado en la ciudad industrial de Dnipro, en el sureste de Ucrania, hirió a otras siete personas y provocó un incendio que posteriormente fue extinguido, según los servicios de emergencia.

DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, indicó que era propietaria del autobús y acusó a Rusia de haber perpetrado "un ataque terrorista a gran escala en las minas de DTEK en la región de Dnipropetrovsk", cuya capital es Dnipro.

“El epicentro de uno de los ataques fue un autobús de la empresa que transportaba mineros desde la empresa luego de un turno laboral en la región de Dnipropetrovsk”, escribió la empresa en una publicación de Telegram.

El ataque se registra días después que el presidente estadounidense Donald Trump señalara que el Kremlin había acordado detener temporalmente sus ataques contra la capital ucraniana y otras ciudades, ya que la región sufre temperaturas bajo cero que han generado dificultades generalizadas a la población ucraniana.

Vehículos militares dañados de Rusia, cubiertos de nieve, expuestos en el centro de Kiev, Ucrania, el 16 de enero de 2026 Efrem Lukatsky - AP

El ministro de Energía ucraniano Denys Shmyhal calificó la agresión del domingo en Dnipro como “un ataque cínico y selectivo contra los trabajadores del sector energético" y detalló que ocurrió cerca de la mina Ternivska, al este de la ciudad.

Horas antes, los servicios de emergencia de Ucrania informaron que drones rusos atacaron otras ciudades en el sur de Ucrania, el domingo por la mañana.

Postergan conversaciones de paz

Por otra parte, se esperaba que enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieran el domingo en Abu Dabi para continuar las negociaciones destinadas a poner fin a la invasión de plena escala de Moscú a su vecino. Pero el domingo por la mañana, Zelensky anunció que se llevarán a cabo la próxima semana.

“Acabamos de recibir un informe de nuestro equipo negociador”, dijo Zelensky en una publicación de Telegram. “Las fechas para las próximas reuniones trilaterales se han fijado: 4 y 5 de febrero en Abu Dabi. Ucrania está lista para conversaciones sustanciales, y estamos interesados en un resultado que nos acerque a un final real y digno de la guerra“.

Monumento improvisado en memoria de los soldados caídos en la guerra entre Rusia y Ucrania en la plaza de la Independencia de Kiev, Ucrania Sergei Grits� - AP�

De momento no ha habido comentarios de las autoridades estadounidenses ni rusas.

El sábado por la tarde, el principal enviado ruso, Kirill Dmitriev, dijo que había mantenido una “reunión constructiva con la delegación pacificadora de Estados Unidos” en Florida.

Hasta ahora, las autoridades han revelado pocos detalles de las conversaciones en Abu Dabi, que forman parte de un esfuerzo de un año por parte del gobierno de Donald Trump para guiar a las partes hacia un acuerdo de paz y poner fin a casi cuatro años de guerra abierta.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin HANDOUT� - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER�

Aunque los gobiernos de Ucrania y Rusia han acordado en principio con los llamados de Washington a un compromiso, Moscú y Kiev difieren profundamente sobre cómo debería ser un acuerdo.

El principal obstáculo es el desacuerdo entre Rusia y Ucrania sobre el tema clave del territorio. Rusia, que ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano, presiona para obtener el control total de la región oriental de Donetsk e incluso amenaza con apoderarse de ella por la fuerza si las negociaciones fracasan.

Ucrania advierte que ceder terreno alentará a Moscú y que no firmará un acuerdo que no logre disuadir a Rusia de invadir de nuevo su territorio. Muchos ucranianos consideran inconcebible la idea de ceder territorio que sus soldados han defendido durante años.

La gente se reúne a orillas del río Dnipro para calentarse después de que los ataques aéreos de Rusia dejaran sin electricidad, calefacción y agua en pleno invierno en Kiev, Ucrania Dan Bashakov� - AP�

Paralelamente el emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kirill Dmitriev, se reunió el sábado en Florida con el enviado especial Steve Witkoff, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner y el asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

“Nos alienta esta reunión en la que Rusia trabaja para garantizar la paz en Ucrania”, dijo Witkoff, pero ninguna de las partes divulgó detalles de lo que se habló.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos, en la cumbre sobre Ucrania en Berlín el 16 de diciembre de 2025 Kay Nietfeld� - dpa-Pool�

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Lo describió como una “operación militar especial” para prevenir la expansión de la OTAN. En opinión de Kiev es un pretexto para apropiarse ilegalmente de territorio.

La guerra ha dejado ciudades enteras en ruinas y decenas de miles de soldados y civiles muertos.

Drones atacan una maternidad ucraniana

Más temprano el domingo, drones de ataque rusos impactaron un hospital de maternidad en el sur de Ucrania, informó el servicio de emergencia ucraniano.

Los servicios de emergencia limpian los escombros de una maternidad dañada después de que un avión no tripulado ruso alcanzara una maternidad de la ciudad de Zaporiyia, Ucrania TETIANA DZHAFAROVA� - AFP�

En una publicación de Telegram, se detalló que el ataque hirió a tres mujeres en el hospital de la ciudad de Zaporiyia y también provocó un incendio en el área de recepción de ginecología que luego fue extinguido. El jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, dijo más tarde que el número de heridos había aumentado a seis.

El Kremlin confirmó el viernes que acordó detener los ataques a Kiev hasta el domingo, pero se negó a revelar detalles, lo que dificulta una evaluación independiente de si la medida conciliatoria realmente tuvo lugar.

Una paciente embarazada es evacuada de la habitación del hospital tras el impacto de un dron ruso en la maternidad de Zaporiyia Kateryna Klochko� - AP�

En la última semana, Rusia ha atacado activos energéticos en la ciudad sureña ucraniana de Odesa y en Járkov en el noreste. También impactó la región de Kiev el miércoles, matando a dos personas e hiriendo a cuatro.

Durante la noche del domingo, Rusia lanzó 90 drones de ataque, de los cuales 14 impactaron nueve ubicaciones, informó la fuerza aérea de Ucrania en una publicación de Telegram. Una mujer y un hombre murieron en un ataque de drones nocturno en Dnipro, una ciudad en el este de Ucrania, según el jefe de la administración local, Oleksandr Hanzha.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar después de que un avión no tripulado ruso alcanzara una maternidad de la ciudad de Zaporiyia, Ucrania Kateryna Klochko� - AP�

El bombardeo ruso también golpeó el centro de Jersón, una ciudad en el sur de Ucrania, poco después de las 7 de la mañana, hora local, hiriendo gravemente a una mujer de 59 años, según una publicación en Facebook de la administración militar municipal.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el domingo por la mañana que sus fuerzas habían utilizado aviación operativa-táctica, drones de ataque, fuerzas de misiles y artillería para atacar la infraestructura de transporte utilizada por las fuerzas ucranianas.

En una publicación separada el domingo, agregó que las defensas aéreas rusas derribaron 21 drones ucranianos que volaban sobre el suroeste y oeste de Rusia. No mencionó ninguna víctima o daño.

Agencias AP y AFP